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Зеленский подписал закон об отмене нулевого растаможивания, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

митниця,мито

Президент 30 июня подписал закон (законопроект №7418) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению". Документ вступает в силу с 1 июля в полном объеме.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект №7418 по возобновлению импортных налогов подписан президентом", - говорится в сообщении.

Закон возобновляет пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары, отмененные в марте 2022 года. Это означает, что с 1 июля отменяется льготное растаможивание автомобилей.

"Напомню, что закон освобождает от любых налогов электрокары", – напомнил Гетманцев.

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Топ комментарии
+18
а ти знаєш куди ті податки ідуть??????? оказується ми частину світу кормимо і могли б бути однією з багатших країн європи.... а живемо на рівні африки...самі дорогі авто в самій бідній країні- ппросто закрий хавало
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30.06.2022 13:05
+16
ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ
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30.06.2022 13:02
+15
Можно прожить без машины. И без телевизора. И без телефона.
В каменном веке люди вон вообще без железа как-то жили.
Хотите в каменный век?
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30.06.2022 13:10
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А що говорять про нас поляки,які вигрібають тони сміття і ТП ?
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30.06.2022 14:23 Ответить
Не пишите такого - около очередей дежурят полицейские и следят за порядком , там стоят через каждые 20 метров мусорники , которые каждое утро коммунальщики чистят
также выставлены мобильные туалеты с туалетной бумагой
Подьезжают волонтеры из международных организаций- привозят воду продукты топливо
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30.06.2022 14:44 Ответить
Як завжди професійно забув, що читав. Коли хвалився, що підписує "нульове мито" обіцяв що це до кінця війни. Піар нашє усьо!
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30.06.2022 14:43 Ответить
когда Украина начнет наконец выпускать свои машини? почему мокали могут, украинци - нет. почему украинци вынуждены покупать за границей ржавый металлолом со свалок?
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30.06.2022 14:51 Ответить
Украинцы не покупают за границей ржавый металлолом со свалок . В ЕС БУ АВТО в хорошем состоянии ( 10 лет)
а вот по Украине ездит 50 летний ржавый металлолом совковый - и никого это не волнует . Зато про авто из ЕС сплошные вопли .
большинство воплей от тролей, которые оплачиваются рашей с целью не потерять украинский рынок для своих ВАЗ и осложнить отношения с ЕС.
и гетьманцев Марченко Найем прекрасно справляются с задачей фсб
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30.06.2022 15:00 Ответить
Німецькі автівки купує увесь світ. Чому українці мають бути виключенням? Інша справа збирати ці автівки в Україні. Але вітчизняне лоббі нікому цього не дозволить.
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30.06.2022 20:07 Ответить
Неможливо відмінити те, чого не було! З 24.02 виїзд з країни чоловікам забороний. По факту цього закону не було для всіх
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30.06.2022 14:57 Ответить
Не треба писати маячню - мені була потрібна автівка для служби (доречі, я з 24.02 у війську), а якщо переживе війну, то і родину з евакуації забрати. Мені її знайшов поляк та перегнав у Львів. Де тут порушення законів??
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30.06.2022 15:20 Ответить
Так це падло буде творити реформи після війни.
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30.06.2022 15:21 Ответить
"Так це падло буде творити реформи після війни" Так ,буде. бо мудрий нарід не проти
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30.06.2022 16:18 Ответить
Земударастія у всій красі. Їжте нешановні 73% і не обляпайтесь - ви зробили самі себе ще раз!
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30.06.2022 15:51 Ответить
Наумову дозволили зробити дзвінок із сербської в'язниці. В результаті - у митників і СБУ сьогодні свято. Кому телефонував- таємниця слідства, але ми і так здогадалися.
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30.06.2022 15:55 Ответить
Я вважав його мудрішим. Помилився.
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30.06.2022 20:04 Ответить
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