Зеленский подписал закон об отмене нулевого растаможивания, - Гетманцев

Президент 30 июня подписал закон (законопроект №7418) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению". Документ вступает в силу с 1 июля в полном объеме.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект №7418 по возобновлению импортных налогов подписан президентом", - говорится в сообщении.

Закон возобновляет пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары, отмененные в марте 2022 года. Это означает, что с 1 июля отменяется льготное растаможивание автомобилей.

"Напомню, что закон освобождает от любых налогов электрокары", – напомнил Гетманцев.

Читайте также: Очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины, - Щуцкий