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Зеленський підписав закон про скасування нульового розмитнення, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

митниця,мито

Президент 30 червня підписав закон (законопроєкт № 7418) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування". Документ набуває чинності з 1 липня у повному обсязі.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт N7418 щодо відновлення імпортних податків підписано Президентом", - йдеться в повідомленні.

Закон відновлює мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні 2022 року. Це означає, що з 1 липня скасовується пільгове розмитнення авто.

"Нагадаю, що закон звільняє від будь-яких податків електрокари", - нагадав Гетманцев.

Читайте: Рада ухвалила законопроєкт, яким припиняється дія пільгового розмитнення автомобілів із 1 липня

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
а ти знаєш куди ті податки ідуть??????? оказується ми частину світу кормимо і могли б бути однією з багатших країн європи.... а живемо на рівні африки...самі дорогі авто в самій бідній країні- ппросто закрий хавало
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30.06.2022 13:05
+16
ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ
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30.06.2022 13:02
+15
Можно прожить без машины. И без телевизора. И без телефона.
В каменном веке люди вон вообще без железа как-то жили.
Хотите в каменный век?
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30.06.2022 13:10
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А що говорять про нас поляки,які вигрібають тони сміття і ТП ?
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30.06.2022 14:23 Відповісти
Не пишите такого - около очередей дежурят полицейские и следят за порядком , там стоят через каждые 20 метров мусорники , которые каждое утро коммунальщики чистят
также выставлены мобильные туалеты с туалетной бумагой
Подьезжают волонтеры из международных организаций- привозят воду продукты топливо
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30.06.2022 14:44 Відповісти
Як завжди професійно забув, що читав. Коли хвалився, що підписує "нульове мито" обіцяв що це до кінця війни. Піар нашє усьо!
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30.06.2022 14:43 Відповісти
когда Украина начнет наконец выпускать свои машини? почему мокали могут, украинци - нет. почему украинци вынуждены покупать за границей ржавый металлолом со свалок?
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30.06.2022 14:51 Відповісти
Украинцы не покупают за границей ржавый металлолом со свалок . В ЕС БУ АВТО в хорошем состоянии ( 10 лет)
а вот по Украине ездит 50 летний ржавый металлолом совковый - и никого это не волнует . Зато про авто из ЕС сплошные вопли .
большинство воплей от тролей, которые оплачиваются рашей с целью не потерять украинский рынок для своих ВАЗ и осложнить отношения с ЕС.
и гетьманцев Марченко Найем прекрасно справляются с задачей фсб
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30.06.2022 15:00 Відповісти
Німецькі автівки купує увесь світ. Чому українці мають бути виключенням? Інша справа збирати ці автівки в Україні. Але вітчизняне лоббі нікому цього не дозволить.
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30.06.2022 20:07 Відповісти
Неможливо відмінити те, чого не було! З 24.02 виїзд з країни чоловікам забороний. По факту цього закону не було для всіх
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30.06.2022 14:57 Відповісти
Не треба писати маячню - мені була потрібна автівка для служби (доречі, я з 24.02 у війську), а якщо переживе війну, то і родину з евакуації забрати. Мені її знайшов поляк та перегнав у Львів. Де тут порушення законів??
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30.06.2022 15:20 Відповісти
Так це падло буде творити реформи після війни.
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30.06.2022 15:21 Відповісти
"Так це падло буде творити реформи після війни" Так ,буде. бо мудрий нарід не проти
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30.06.2022 16:18 Відповісти
Земударастія у всій красі. Їжте нешановні 73% і не обляпайтесь - ви зробили самі себе ще раз!
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30.06.2022 15:51 Відповісти
Наумову дозволили зробити дзвінок із сербської в'язниці. В результаті - у митників і СБУ сьогодні свято. Кому телефонував- таємниця слідства, але ми і так здогадалися.
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30.06.2022 15:55 Відповісти
Я вважав його мудрішим. Помилився.
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30.06.2022 20:04 Відповісти
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