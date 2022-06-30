Зеленський підписав закон про скасування нульового розмитнення, - Гетманцев

Президент 30 червня підписав закон (законопроєкт № 7418) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування". Документ набуває чинності з 1 липня у повному обсязі.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт N7418 щодо відновлення імпортних податків підписано Президентом", - йдеться в повідомленні.

Закон відновлює мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні 2022 року. Це означає, що з 1 липня скасовується пільгове розмитнення авто.

"Нагадаю, що закон звільняє від будь-яких податків електрокари", - нагадав Гетманцев.

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