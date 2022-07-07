В ЄС схвалили приєднання України до "митного безвізу"
Ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 7 липня, на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, та запросити Україну приєднатися також до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов, це рішення стало результатом розгляду висновків фінальної оціночної місії ЄС, яка відбулася 23-24 червня 2022 року.
Зазначається, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року.
"Митний безвіз" входить до комплексу заходів з євроінтеграції України.
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Джонсон винават...
значит ЕС снимет мито, а гетьманцев , шмыгаль , Марченко ВВЕЛИ украинцам обратно мито на авто . Не имея ни одного автозавода в Украине , они митом защищают автобарыг и спекулянтов . А дурак- президент ещё и подписал этот закон 😡😡
а зараз митники не можуть утримувати, бо авто ввозили без податку
але після повернення податку на авто вся країна розквітне чи тільки митниця