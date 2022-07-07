УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8607 відвідувачів онлайн
Новини
4 555 13

В ЄС схвалили приєднання України до "митного безвізу"

митниця

Ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 7 липня, на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, та запросити Україну приєднатися також до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов, це рішення стало результатом розгляду висновків фінальної оціночної місії ЄС, яка відбулася 23-24 червня 2022 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила схему вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення автомобілів на Львівській митниці. ФОТОрепортаж

Зазначається, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року.

"Митний безвіз" входить до комплексу заходів з євроінтеграції України.

Автор: 

митниця (1871) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13313)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
а офіс президента від цієї пропозиції не збідніє?
показати весь коментар
07.07.2022 17:39
+8
Нефть марки Брєнд ушла ниже 100 за бочку...РабZея встаеть с кален...
Джонсон винават...
показати весь коментар
07.07.2022 17:39
+4
що це означає, митниця перестане красти ... чи хоч трошки меньше
показати весь коментар
07.07.2022 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що це означає, митниця перестане красти ... чи хоч трошки меньше
показати весь коментар
07.07.2022 17:37 Відповісти
это значит пусть и постепенную, но планомерную интеграцию страны в европейское сообщество. а если бизнес зайдет на европейские рынки, это будет лучше каких-либо политических решений
показати весь коментар
07.07.2022 22:34 Відповісти
а офіс президента від цієї пропозиції не збідніє?
показати весь коментар
07.07.2022 17:39 Відповісти
Нефть марки Брєнд ушла ниже 100 за бочку...РабZея встаеть с кален...
Джонсон винават...
показати весь коментар
07.07.2022 17:39 Відповісти
В заголовке написано присоединение,а в новости всего лишь приглашение.
показати весь коментар
07.07.2022 17:40 Відповісти
я не большой специалист в этих вопросах, но судя по процедурам европейцев, если дали приглашения, то это принцип движения в сторону присоединения
показати весь коментар
07.07.2022 22:36 Відповісти
«Митний безвіз" входить до комплексу заходів з євроінтеграції України. Джерело:
значит ЕС снимет мито, а гетьманцев , шмыгаль , Марченко ВВЕЛИ украинцам обратно мито на авто . Не имея ни одного автозавода в Украине , они митом защищают автобарыг и спекулянтов . А дурак- президент ещё и подписал этот закон 😡😡
показати весь коментар
07.07.2022 17:46 Відповісти
Ти вже ******* зі своїми машинами. Із країни вивозиться валюта в гігантських масштабах, нацбанк аби стримати курс кидає у прірву сотні мільйонів наших грошей при цьому надходжень від митниці взагалі не має. А ціни у магазинах із за інфляції вже полетіли в космос. Може досить жирувати?!
показати весь коментар
07.07.2022 18:13 Відповісти
тобто вся країна весь час трималася завдяки геройській митниці
а зараз митники не можуть утримувати, бо авто ввозили без податку
але після повернення податку на авто вся країна розквітне чи тільки митниця
показати весь коментар
07.07.2022 18:52 Відповісти
Не спорьте с совком. ЭТО они голосуют все время за Кучму Януковича и гречку 🤣🤣
показати весь коментар
07.07.2022 20:47 Відповісти
Ваша экономическая безграмотность и НЕЛЮБОВЬ К ПРОСТЫМ УКРАИНЦАМ не имеет границ
показати весь коментар
07.07.2022 20:46 Відповісти
ты совсем идиот выводится валюта? а что делать если мы сами ничего не производим кроме еды и стройматериалов - а заробитчане очень много вводят валюты ..
показати весь коментар
07.07.2022 23:26 Відповісти
 
 