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Новости Война
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Подразделения ВСУ уже тренируются в Германии и Великобритании, - Генштаб

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Враг несколько снизил активность своей пехоты и начинает перегруппировываться для взятия под контроль Донетчины. В то же время, украинские военные готовятся к следующим боям и проходят обучение как на полигонах Украины, так и стран Европы.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы наблюдаем, что враг несколько снизил активность, это касается не нанесения огневого поражения, а сугубо тактических действий пехоты на поле боя. Есть тенденция к сокращению боевых столкновений, но ситуация на фронте сложная. Противник понимает, что ему почти удалось захватить Луганскую область, он понимает, что следующей целью, согласно его стратегическим планам, является установление контроля над Донецкой областью, он начинает перегруппировываться, перемещать резервы, воинские части. Эти мероприятия отслеживаются как ГУР МО, так и соответствующими структурами", – сообщил Громов.

Представитель Генштаба отметил, что украинское командование принимает все необходимые меры, чтобы усилить боеспособность своих подразделений и совместно с международными партнерами проводит активную подготовку военнослужащих.

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"В настоящее время наши военнослужащие уже готовы к применению на территории нашего государства поступающего вооружения. Продолжается подготовка военнослужащих как на наших полигонах, так и полигонах стран-партнеров – в Германии, Великобритании и т.д. Подготовка проводится как военнослужащими Сухопутных войск, в первую очередь, продолжается переподготовка их на новые образцы вооружения и техники, так и ДШВ, отдельных подразделений Воздушных сил, а также ВМС ВСУ", - рассказал Громов.

Генштаб ВС (6190) военные учения (3457) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+5
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07.07.2022 18:34
+4
Гарна ідея!!!! Паліть кожне своє місто при наближенні ВСУ!
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07.07.2022 19:39
+1
Хто там бідкався про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам ? Тепер ви маєте таку можливість незалежно від цивільної професії !
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07.07.2022 20:44
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этой "новости" уже как неделя......
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07.07.2022 18:27 Ответить
наши прямо с обучения приедут на Baumwollеrntemaschine.
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07.07.2022 18:27 Ответить
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07.07.2022 18:34 Ответить
Гарна ідея!!!! Паліть кожне своє місто при наближенні ВСУ!
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07.07.2022 19:39 Ответить
Охороняють сон знатних киян.
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07.07.2022 18:50 Ответить
Я честно говоря не очень понял, тренируются на новых системах! Или просто пехота!? Так наши вроде научат лучше, за 8 лет войны!
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07.07.2022 20:25 Ответить
Головне щоб наші пілоти тренувалися в Америці, а потім в америки сто f16 купити.
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07.07.2022 20:44 Ответить
Хто там бідкався про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам ? Тепер ви маєте таку можливість незалежно від цивільної професії !
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07.07.2022 20:44 Ответить
 
 