Подразделения ВСУ уже тренируются в Германии и Великобритании, - Генштаб

Враг несколько снизил активность своей пехоты и начинает перегруппировываться для взятия под контроль Донетчины. В то же время, украинские военные готовятся к следующим боям и проходят обучение как на полигонах Украины, так и стран Европы.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы наблюдаем, что враг несколько снизил активность, это касается не нанесения огневого поражения, а сугубо тактических действий пехоты на поле боя. Есть тенденция к сокращению боевых столкновений, но ситуация на фронте сложная. Противник понимает, что ему почти удалось захватить Луганскую область, он понимает, что следующей целью, согласно его стратегическим планам, является установление контроля над Донецкой областью, он начинает перегруппировываться, перемещать резервы, воинские части. Эти мероприятия отслеживаются как ГУР МО, так и соответствующими структурами", – сообщил Громов.

Представитель Генштаба отметил, что украинское командование принимает все необходимые меры, чтобы усилить боеспособность своих подразделений и совместно с международными партнерами проводит активную подготовку военнослужащих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские боевые дроны уничтожают вражескую бронетехнику. ВИДЕО

"В настоящее время наши военнослужащие уже готовы к применению на территории нашего государства поступающего вооружения. Продолжается подготовка военнослужащих как на наших полигонах, так и полигонах стран-партнеров – в Германии, Великобритании и т.д. Подготовка проводится как военнослужащими Сухопутных войск, в первую очередь, продолжается переподготовка их на новые образцы вооружения и техники, так и ДШВ, отдельных подразделений Воздушных сил, а также ВМС ВСУ", - рассказал Громов.