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Новини Війна
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Підрозділи ЗСУ вже тренуються у Німеччині та Великій Британії, - Генштаб

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Ворог дещо знизив активність своєї піхоти та починає перегруповуватись для взяття під контроль Донеччини. Водночас українські військові готуються до наступних боїв та проходять навчання як на полігонах України, так і країн Європи.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо, що ворог дещо знизив активність, це стосується не нанесення вогневого ураження, а суто тактичних дій піхоти на полі бою. Є тенденція до зменшення бойових зіткнень, але ситуація на фронті складна. Противник розуміє, що йому майже вдалося захопити Луганську область, він розуміє, що наступною метою, згідно з його стратегічних планів, є встановлення контролю над Донецькою областю, він починає перегруповуватись, переміщувати резерви, військові частини. Ці заходи відстежуються як ГУР МО, так і відповідними структурами", - повідомив Громов.

Представник Генштабу зазначив, що українське командування вживає всі необхідні заходи, аби посили боєздатність своїх підрозділів та спільно з міжнародними партнерами проводить активну підготовку військовослужбовців.

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"На даний час наші військовослужбовці вже готові до застосування на території нашої держави озброєння, яке надходить. Триває підготовка військовослужбовців як на наших полігонах, так і полігонах країн-партнерів – у Німеччині, у Великій Британії тощо. Підготовка проводиться як військовослужбовців Сухопутних військ, насамперед триває перепідготовка їх на нові зразки озброєння і техніки, так і ДШВ, окремих підрозділів Повітряних сил, а також ВМС ЗСУ", - розповів Громов.

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) військові навчання (2775) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+5
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07.07.2022 18:34
+4
Гарна ідея!!!! Паліть кожне своє місто при наближенні ВСУ!
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07.07.2022 19:39
+1
Хто там бідкався про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам ? Тепер ви маєте таку можливість незалежно від цивільної професії !
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07.07.2022 20:44
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этой "новости" уже как неделя......
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07.07.2022 18:27 Відповісти
наши прямо с обучения приедут на Baumwollеrntemaschine.
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07.07.2022 18:27 Відповісти
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07.07.2022 18:34 Відповісти
Гарна ідея!!!! Паліть кожне своє місто при наближенні ВСУ!
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07.07.2022 19:39 Відповісти
Охороняють сон знатних киян.
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07.07.2022 18:50 Відповісти
Я честно говоря не очень понял, тренируются на новых системах! Или просто пехота!? Так наши вроде научат лучше, за 8 лет войны!
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07.07.2022 20:25 Відповісти
Головне щоб наші пілоти тренувалися в Америці, а потім в америки сто f16 купити.
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07.07.2022 20:44 Відповісти
Хто там бідкався про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам ? Тепер ви маєте таку можливість незалежно від цивільної професії !
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07.07.2022 20:44 Відповісти
 
 