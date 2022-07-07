Підрозділи ЗСУ вже тренуються у Німеччині та Великій Британії, - Генштаб

Ворог дещо знизив активність своєї піхоти та починає перегруповуватись для взяття під контроль Донеччини. Водночас українські військові готуються до наступних боїв та проходять навчання як на полігонах України, так і країн Європи.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми спостерігаємо, що ворог дещо знизив активність, це стосується не нанесення вогневого ураження, а суто тактичних дій піхоти на полі бою. Є тенденція до зменшення бойових зіткнень, але ситуація на фронті складна. Противник розуміє, що йому майже вдалося захопити Луганську область, він розуміє, що наступною метою, згідно з його стратегічних планів, є встановлення контролю над Донецькою областю, він починає перегруповуватись, переміщувати резерви, військові частини. Ці заходи відстежуються як ГУР МО, так і відповідними структурами", - повідомив Громов.

Представник Генштабу зазначив, що українське командування вживає всі необхідні заходи, аби посили боєздатність своїх підрозділів та спільно з міжнародними партнерами проводить активну підготовку військовослужбовців.

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"На даний час наші військовослужбовці вже готові до застосування на території нашої держави озброєння, яке надходить. Триває підготовка військовослужбовців як на наших полігонах, так і полігонах країн-партнерів – у Німеччині, у Великій Британії тощо. Підготовка проводиться як військовослужбовців Сухопутних військ, насамперед триває перепідготовка їх на нові зразки озброєння і техніки, так і ДШВ, окремих підрозділів Повітряних сил, а також ВМС ЗСУ", - розповів Громов.