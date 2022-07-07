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Мы поддерживаем идею создания специального трибунала для России, – президент Латвии Левитс

левітс
Фото: Левітс

Президент Латвии Эгилс Левитс сказал, что на проходившем на прошлой неделе в Мадриде саммите Альянса он выразил поддержку идее создания специального суда по рассмотрению преступлений РФ в Украине, включая геноцид.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Левитс сказал в интервью Укринформу.

"Что касается войны, развязанной россией против Украины, пока ни один международный суд не может принять это к рассмотрению. Возможно, по инициативе Украины, будет создан новый суд, который будет рассматривать этот вопрос. Ведь есть прецеденты в отношении Югославии, Руанды, когда были созданы новые суды (по расследованию преступлений геноцида. – Ред.). Я это поддерживаю. И говорил об этом в Мадриде", - сказал Левитс.

По его словам, эту инициативу нужно развивать, "чтобы образовалась группа стран, которые будут заниматься этим вопросом, потому что в ООН этот вопрос не проходит, к сожалению, через Совет Безопасности (где Россия имеет право вето)".

Левитс повторил свою юридическую и политическую оценку текущей ситуации: есть свидетельства того, что Россия действительно осуществляет геноцид в Украине. Недаром "парламенты всех балтийских стран приняли решение о том, что сейчас в Украине происходит геноцид". Подобное решение принято также в некоторых других странах мира, а в некоторых – готовится к принятию.

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Он также напомнил о юридических аспектах проблемы. Существует Международный суд ООН в Гааге. Однако в процедурном смысле рассмотрение этого вопроса не в его юрисдикции. "Сейчас подана жалоба со стороны Киева: Украина обвиняет Россию, что та осуществляет геноцид, при том, что Россия обвиняет Украину в геноциде на Донбассе. И это является нарушением Конвенции о геноциде ("зеркальное обвинение" со стороны настоящего организатора геноцида, являющегося одним из геноцидных "маркеров" - Ред.). Этот иск рассматривается Международным судом в Гааге. Были уже первые заседания в начале марта. Это юридическая оценка, и это важно с точки зрения юриспруденции - приняли решение, что Россия должна прекратить осуществлять геноцид", – подчеркнул президент Латвии.

Впрочем, по его словам, Россия не принимает во внимание это решение. "Но важно, что уже есть такое решение. Это было временное решение, для окончательного решения нужно ожидать еще несколько месяцев", - отметил Левитс.

Автор: 

Латвия (1330) трибунал (269)


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Топ комментарии
+9
Латишам-черговий респект...
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07.07.2022 18:42
+4
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07.07.2022 18:49
+4
Ванюша.
Как там у вас на ботоферме в Савушкино?
Работой не перетрудился, а то каждый день новая регистрация.
Замучишься так.
Береги себя, Ваня.
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07.07.2022 19:02
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Правила форума Совет форумчан
устройство блокады Украины для мирового голодомора и шантажа этим
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07.07.2022 18:41 Ответить
Это обязаны поддерживать ВСЕ нормальные государства
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07.07.2022 19:24 Ответить
Латишам-черговий респект...
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07.07.2022 18:42 Ответить
И этот трибунал должен происходить в Крыму. После этого больше неповадно будет рашистам заглядываться на чужие территории.
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07.07.2022 18:49 Ответить
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07.07.2022 18:49 Ответить
Ех скільки тепер є можливостей тролити і чмирити гоблінів.
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07.07.2022 20:46 Ответить
Ванюша.
Как там у вас на ботоферме в Савушкино?
Работой не перетрудился, а то каждый день новая регистрация.
Замучишься так.
Береги себя, Ваня.
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07.07.2022 19:02 Ответить
Ще в березні ЄС схвалив створення європейського трибуналу, який міг би швидко і без суду вилучати гроші москалів на користь України. Але на цьому і заглохло. Кулеба втомився?
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07.07.2022 18:52 Ответить
Кулеба ногу зламав
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07.07.2022 21:46 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-zustrich-senatory-ssha/31933403.html Президент України Зеленський зустрівся з сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем , які представляють Республіканську та Демократичну партії США. Обидва сенатори є членами авторського колективу, який вніс на розгляд Конгресу США резолюцію про визнання лаптєстану країною-терористом.
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07.07.2022 19:16 Ответить
А че же Латвия бздит признать расию -страной терроризма.Литва вон назвала рашу тем кем она является.поддерживальщики херовы.
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07.07.2022 19:30 Ответить
Зграю свинособак збираються судити трибуналом? Такого ще не було. Гицлі ображені і засумували.
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07.07.2022 19:35 Ответить
Нюрнберг2.
І путіна будуть судити заочно.
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07.07.2022 20:41 Ответить
 
 