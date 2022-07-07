Мы поддерживаем идею создания специального трибунала для России, – президент Латвии Левитс

Фото: Левітс

Президент Латвии Эгилс Левитс сказал, что на проходившем на прошлой неделе в Мадриде саммите Альянса он выразил поддержку идее создания специального суда по рассмотрению преступлений РФ в Украине, включая геноцид.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Левитс сказал в интервью Укринформу.

"Что касается войны, развязанной россией против Украины, пока ни один международный суд не может принять это к рассмотрению. Возможно, по инициативе Украины, будет создан новый суд, который будет рассматривать этот вопрос. Ведь есть прецеденты в отношении Югославии, Руанды, когда были созданы новые суды (по расследованию преступлений геноцида. – Ред.). Я это поддерживаю. И говорил об этом в Мадриде", - сказал Левитс.

По его словам, эту инициативу нужно развивать, "чтобы образовалась группа стран, которые будут заниматься этим вопросом, потому что в ООН этот вопрос не проходит, к сожалению, через Совет Безопасности (где Россия имеет право вето)".

Левитс повторил свою юридическую и политическую оценку текущей ситуации: есть свидетельства того, что Россия действительно осуществляет геноцид в Украине. Недаром "парламенты всех балтийских стран приняли решение о том, что сейчас в Украине происходит геноцид". Подобное решение принято также в некоторых других странах мира, а в некоторых – готовится к принятию.

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Он также напомнил о юридических аспектах проблемы. Существует Международный суд ООН в Гааге. Однако в процедурном смысле рассмотрение этого вопроса не в его юрисдикции. "Сейчас подана жалоба со стороны Киева: Украина обвиняет Россию, что та осуществляет геноцид, при том, что Россия обвиняет Украину в геноциде на Донбассе. И это является нарушением Конвенции о геноциде ("зеркальное обвинение" со стороны настоящего организатора геноцида, являющегося одним из геноцидных "маркеров" - Ред.). Этот иск рассматривается Международным судом в Гааге. Были уже первые заседания в начале марта. Это юридическая оценка, и это важно с точки зрения юриспруденции - приняли решение, что Россия должна прекратить осуществлять геноцид", – подчеркнул президент Латвии.

Впрочем, по его словам, Россия не принимает во внимание это решение. "Но важно, что уже есть такое решение. Это было временное решение, для окончательного решения нужно ожидать еще несколько месяцев", - отметил Левитс.