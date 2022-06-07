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Новости ОбществоЗа рубежом
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Госдума (1251) Европейский суд по правам человека (795) Володин (71) трибунал (247) военные преступления (1159)

Россия покидает состав Европейского суда по правам человека

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

єспл

Российский парламент проголосовал за выход из Европейского суда по правам человека. Решение принято после более чем 20-летнего пребывания в должности члена Совета Европы, главной правозащитной организации континента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Государственная дума России одобрила два законопроекта: один о выходе страны из-под юрисдикции суда, а второй о том, что 16 марта - предельная точка выхода. Так что решения против России, принятые после этой даты, не будут выполняться.

После голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков.

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"Некоторые решения суда прямо противоречили российской конституции, нашим ценностям и нашим традициям", - сказал он в заявлении.

Обращение к ЕСПЧ стало последней мерой для истцов по нескольким резонансным делам, отвергнутым российскими судами, и поэтому сегодняшний шаг означает конец тому, что многие активисты видели как последнюю надежду на справедливость.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество поддержать создание Специального Трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Российские преступники должны предстать перед Трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии.

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Топ комментарии
+37
Наконец признали, что не являются европейцами. В википедии надо изменения внести!!!
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07.06.2022 19:17
+33
Ну и правильно, это организация для людей, а не орков (существа без нации)
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07.06.2022 19:16
+25
Скорее уже заваливайте камнями вход в вашу вонючую пещеру, дикари руснявые. Всем будет лучше, вашему стаду - в первую очередь.
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07.06.2022 19:21
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Ну и правильно, это организация для людей, а не орков (существа без нации)
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07.06.2022 19:16 Ответить
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07.06.2022 20:25 Ответить
Наконец признали, что не являются европейцами. В википедии надо изменения внести!!!
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07.06.2022 19:17 Ответить
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07.06.2022 19:20 Ответить
Наконец признали, что не являются европейцами ljudmi
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07.06.2022 19:28 Ответить
Правільна-бо кацапи раби а не люди,а рабам не потрібні права...
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07.06.2022 19:18 Ответить
Инглиш они тоже учить не будут) церковно приходская ш и на мясо)
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07.06.2022 19:20 Ответить
Скорее уже заваливайте камнями вход в вашу вонючую пещеру, дикари руснявые. Всем будет лучше, вашему стаду - в первую очередь.
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07.06.2022 19:21 Ответить
Здравствуй Ким Чин Ир. Я твой брат.
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07.06.2022 19:24 Ответить
Коли вони вже всім Козлостаном покинуть нашу Землю ?
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07.06.2022 19:24 Ответить
З Рашки сповзає брехливе фарбування "під демократію"!
Все тяжче їм буде прикидатися "доброю державою".
І все тяжче буде деякім західним країнам обґрунтовувати свою співпрацю з Диктатурою!
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07.06.2022 19:26 Ответить
Що цікаво, на росії теж цьому радіють.
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07.06.2022 19:28 Ответить
Хоч, щось зробили, як треба: бо злодії не можуть бути у Европейському суді.
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07.06.2022 19:39 Ответить
Участь в цій структурі, для параші немає жодного практичного змісту.
В рашці немає навіть людей, не кажучи вже про їх права.
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07.06.2022 19:40 Ответить
Значит теперь права человека на кацапов не распространяются.
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07.06.2022 19:42 Ответить
Спрацювали на випередження,"если б мы сами не покинули Европейський суд,нас бы отдуда выкинули солдаты НАТО" А взагалі то добра новина,ще хай інтернет собі відключать.
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07.06.2022 19:42 Ответить
Пірнай, Макроне, у москальське лайно і шукай там обличчя пуйла для зберігання, якщо на своє начхати.
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07.06.2022 19:46 Ответить
А навіщо гопнику і терористу права людини? Маски знято.
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07.06.2022 19:49 Ответить
Был в Ютьюбе...Юра Швец набрал мильон подписчиков с чем и поздравляю

Рома Цимбалюк и Тарас Березовец догоняют...но слабо...Дима Чекалкин красава..
Рассказал все про банду Кучмистов не воров...с 1994 г...
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07.06.2022 19:51 Ответить
И в это время самые крупные газовые компании Европы согласились платить за газ в рублях.
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07.06.2022 19:58 Ответить
говнорашка и права человека несовместимы!
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07.06.2022 20:01 Ответить
Венгрии и Сербии надо призадуматься, может тоже присоединятся к "братскому" народу ?
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07.06.2022 20:12 Ответить
Вікно в Європу кацапам закривається.
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07.06.2022 20:16 Ответить
Правильный заголовок - "Россию выгоняют".
С позором. Ногой под зад.
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07.06.2022 20:16 Ответить
Ваші»цінності і традиції» ви показали у Бучі та інших містах України. Наша земля стогне і плаче від рюSSке «цінності». Будьте прокляті навіки!!!
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07.06.2022 20:17 Ответить
Ну то пишли на *** підори совецький...не місце покідькам серед людей... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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07.06.2022 20:19 Ответить
Рішення на кшталт введення смертної кари.
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07.06.2022 20:27 Ответить
Русня є така пісенька стара вояж вояж то тепер співайте Гуллаг гуллллаааг))
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07.06.2022 20:33 Ответить
І до речі все набагато простіше всім країнам потрібно заборонити видавати візи всім росіянам.Хай живуть в своєму гулазі
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07.06.2022 20:35 Ответить
Дивно, що вони там так довго були, суд же із прав людини, не орків, не ватанів, ані мокши.
Як довго Європа бачила в орках людей, а варто було б задуматись раніше, особливо на їх зовнішню політику....
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07.06.2022 23:54 Ответить
Газета Гудок тепер приймає всі скарги моцкалів 😁
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08.06.2022 04:07 Ответить
А шо росії в Европейському суді робити? Росія ніколи Европою не була, прав на росії нема, та й людей там залишилось небагато, в основному свинособаки...
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08.06.2022 17:47 Ответить
 
 