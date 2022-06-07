Россия покидает состав Европейского суда по правам человека

Российский парламент проголосовал за выход из Европейского суда по правам человека. Решение принято после более чем 20-летнего пребывания в должности члена Совета Европы, главной правозащитной организации континента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Государственная дума России одобрила два законопроекта: один о выходе страны из-под юрисдикции суда, а второй о том, что 16 марта - предельная точка выхода. Так что решения против России, принятые после этой даты, не будут выполняться.

После голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков.

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"Некоторые решения суда прямо противоречили российской конституции, нашим ценностям и нашим традициям", - сказал он в заявлении.

Обращение к ЕСПЧ стало последней мерой для истцов по нескольким резонансным делам, отвергнутым российскими судами, и поэтому сегодняшний шаг означает конец тому, что многие активисты видели как последнюю надежду на справедливость.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество поддержать создание Специального Трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Российские преступники должны предстать перед Трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии.

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