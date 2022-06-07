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Росія залишає склад Європейського суду з прав людини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

єспл

Російський парламент проголосував за вихід із Європейського суду з прав людини. Рішення прийнято після більш ніж 20-річного перебування на посаді члена Ради Європи, головної правозахисної організації континенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Державна дума Росії схвалила два законопроєкти: один про вихід країни з-під юрисдикції суду, а другий - 16 березня як граничну точку. Тож рішення проти Росії, ухвалені після цієї дати, не виконуватимуться.

Після голосування спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін сказав, що Європейський суд з прав людини став інструментом політичної боротьби проти Росії в руках західних політиків.

Читайте також: Війна має закінчитися трибуналом для Путіна, Шойгу та Лаврова, - Україна в Радбезі ООН

"Деякі з рішень суду прямо суперечили російській конституції, нашим цінностям і нашим традиціям", - сказав він у заяві.

Звернення до ЄСПЛ стало останнім заходом для позивачів у кількох резонансних справах, які були відхилені російськими судами, і тому сьогоднішній крок означає кінець тому, що багато активістів бачили як останню надію на справедливість.

Також читайте: РФ не виплатила ще 74 млн євро компенсації за рішеннями ЄСПЛ

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Російські злочинці мають постати перед Трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини.

Також читайте: Україна звернулася до ЄСПЛ з приводу злочинів армії РФ в Україні
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Топ коментарі
+37
Наконец признали, что не являются европейцами. В википедии надо изменения внести!!!
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07.06.2022 19:17
+33
Ну и правильно, это организация для людей, а не орков (существа без нации)
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07.06.2022 19:16
+25
Скорее уже заваливайте камнями вход в вашу вонючую пещеру, дикари руснявые. Всем будет лучше, вашему стаду - в первую очередь.
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07.06.2022 19:21
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Ну и правильно, это организация для людей, а не орков (существа без нации)
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07.06.2022 19:16 Відповісти
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07.06.2022 20:25 Відповісти
Наконец признали, что не являются европейцами. В википедии надо изменения внести!!!
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07.06.2022 19:17 Відповісти
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07.06.2022 19:20 Відповісти
Наконец признали, что не являются европейцами ljudmi
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07.06.2022 19:28 Відповісти
Правільна-бо кацапи раби а не люди,а рабам не потрібні права...
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07.06.2022 19:18 Відповісти
Инглиш они тоже учить не будут) церковно приходская ш и на мясо)
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07.06.2022 19:20 Відповісти
Скорее уже заваливайте камнями вход в вашу вонючую пещеру, дикари руснявые. Всем будет лучше, вашему стаду - в первую очередь.
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07.06.2022 19:21 Відповісти
Здравствуй Ким Чин Ир. Я твой брат.
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07.06.2022 19:24 Відповісти
Коли вони вже всім Козлостаном покинуть нашу Землю ?
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07.06.2022 19:24 Відповісти
З Рашки сповзає брехливе фарбування "під демократію"!
Все тяжче їм буде прикидатися "доброю державою".
І все тяжче буде деякім західним країнам обґрунтовувати свою співпрацю з Диктатурою!
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07.06.2022 19:26 Відповісти
Що цікаво, на росії теж цьому радіють.
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07.06.2022 19:28 Відповісти
Хоч, щось зробили, як треба: бо злодії не можуть бути у Европейському суді.
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07.06.2022 19:39 Відповісти
Участь в цій структурі, для параші немає жодного практичного змісту.
В рашці немає навіть людей, не кажучи вже про їх права.
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07.06.2022 19:40 Відповісти
Значит теперь права человека на кацапов не распространяются.
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07.06.2022 19:42 Відповісти
Спрацювали на випередження,"если б мы сами не покинули Европейський суд,нас бы отдуда выкинули солдаты НАТО" А взагалі то добра новина,ще хай інтернет собі відключать.
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07.06.2022 19:42 Відповісти
Пірнай, Макроне, у москальське лайно і шукай там обличчя пуйла для зберігання, якщо на своє начхати.
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07.06.2022 19:46 Відповісти
А навіщо гопнику і терористу права людини? Маски знято.
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07.06.2022 19:49 Відповісти
Был в Ютьюбе...Юра Швец набрал мильон подписчиков с чем и поздравляю

Рома Цимбалюк и Тарас Березовец догоняют...но слабо...Дима Чекалкин красава..
Рассказал все про банду Кучмистов не воров...с 1994 г...
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07.06.2022 19:51 Відповісти
И в это время самые крупные газовые компании Европы согласились платить за газ в рублях.
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07.06.2022 19:58 Відповісти
говнорашка и права человека несовместимы!
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07.06.2022 20:01 Відповісти
Венгрии и Сербии надо призадуматься, может тоже присоединятся к "братскому" народу ?
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07.06.2022 20:12 Відповісти
Вікно в Європу кацапам закривається.
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07.06.2022 20:16 Відповісти
Правильный заголовок - "Россию выгоняют".
С позором. Ногой под зад.
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07.06.2022 20:16 Відповісти
Ваші»цінності і традиції» ви показали у Бучі та інших містах України. Наша земля стогне і плаче від рюSSке «цінності». Будьте прокляті навіки!!!
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07.06.2022 20:17 Відповісти
Ну то пишли на *** підори совецький...не місце покідькам серед людей... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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07.06.2022 20:19 Відповісти
Рішення на кшталт введення смертної кари.
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07.06.2022 20:27 Відповісти
Русня є така пісенька стара вояж вояж то тепер співайте Гуллаг гуллллаааг))
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07.06.2022 20:33 Відповісти
І до речі все набагато простіше всім країнам потрібно заборонити видавати візи всім росіянам.Хай живуть в своєму гулазі
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07.06.2022 20:35 Відповісти
Дивно, що вони там так довго були, суд же із прав людини, не орків, не ватанів, ані мокши.
Як довго Європа бачила в орках людей, а варто було б задуматись раніше, особливо на їх зовнішню політику....
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07.06.2022 23:54 Відповісти
Газета Гудок тепер приймає всі скарги моцкалів 😁
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08.06.2022 04:07 Відповісти
А шо росії в Европейському суді робити? Росія ніколи Европою не була, прав на росії нема, та й людей там залишилось небагато, в основному свинособаки...
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08.06.2022 17:47 Відповісти
 
 