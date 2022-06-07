Росія залишає склад Європейського суду з прав людини
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Російський парламент проголосував за вихід із Європейського суду з прав людини. Рішення прийнято після більш ніж 20-річного перебування на посаді члена Ради Європи, головної правозахисної організації континенту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.
Державна дума Росії схвалила два законопроєкти: один про вихід країни з-під юрисдикції суду, а другий - 16 березня як граничну точку. Тож рішення проти Росії, ухвалені після цієї дати, не виконуватимуться.
Після голосування спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін сказав, що Європейський суд з прав людини став інструментом політичної боротьби проти Росії в руках західних політиків.
"Деякі з рішень суду прямо суперечили російській конституції, нашим цінностям і нашим традиціям", - сказав він у заяві.
Звернення до ЄСПЛ стало останнім заходом для позивачів у кількох резонансних справах, які були відхилені російськими судами, і тому сьогоднішній крок означає кінець тому, що багато активістів бачили як останню надію на справедливість.
Нагадаємо, міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Російські злочинці мають постати перед Трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини.
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европейцамиljudmi
Все тяжче їм буде прикидатися "доброю державою".
І все тяжче буде деякім західним країнам обґрунтовувати свою співпрацю з Диктатурою!
В рашці немає навіть людей, не кажучи вже про їх права.
Рома Цимбалюк и Тарас Березовец догоняют...но слабо...Дима Чекалкин красава..
Рассказал все про банду Кучмистов не воров...с 1994 г...
С позором. Ногой под зад.
Як довго Європа бачила в орках людей, а варто було б задуматись раніше, особливо на їх зовнішню політику....