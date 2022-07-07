В Британии уже находятся полторы тысячи украинских военных, - Пристайко

Полторы тысячи украинских военных уже находятся на территории Великобритании.

Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате будет 10 тысяч. Сейчас у нас уже на территории Британии более полутора тысяч их (украинских военнослужащих - ред.). Они прибывают каждую неделю, прибывают самолеты, примерно по 100-200 человек прибывают каждую неделю", – сказал он

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Пристайко сообщил, что военных не только будут обучать инструкторы из Британии. Они будут обмундированы, получат свои знания, свои связи, свое оружие и вернутся в Украину в ближайшее время.

"Мы за пару месяцев сможем получить в Украине всю 10-тысячную группировку подготовленных людей, одетых, обученных", - отметил посол.