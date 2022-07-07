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Новости Война
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В Британии уже находятся полторы тысячи украинских военных, - Пристайко

навчання

Полторы тысячи украинских военных уже находятся на территории Великобритании.

Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате будет 10 тысяч. Сейчас у нас уже на территории Британии более полутора тысяч их (украинских военнослужащих - ред.). Они прибывают каждую неделю, прибывают самолеты, примерно по 100-200 человек прибывают каждую неделю", – сказал он

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Пристайко сообщил, что военных не только будут обучать инструкторы из Британии. Они будут обмундированы, получат свои знания, свои связи, свое оружие и вернутся в Украину в ближайшее время.

"Мы за пару месяцев сможем получить в Украине всю 10-тысячную группировку подготовленных людей, одетых, обученных", - отметил посол.

Великобритания (4922) военные учения (3457) Пристайко Вадим (500) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+10
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07.07.2022 19:34
+6
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07.07.2022 19:33
+3
это в среднем 500 экипажей или 300 артрасчётов.
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07.07.2022 19:39
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07.07.2022 19:33 Ответить
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07.07.2022 19:34 Ответить
хай тільки спробують похитати...
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07.07.2022 19:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Df6TsUlNDYU Кнут и пряник: технології ГРУ рф на службе у слуг
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07.07.2022 19:56 Ответить
это в среднем 500 экипажей или 300 артрасчётов.
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07.07.2022 19:39 Ответить
Из озвученного расчеты L 118, САУ М 109 и MRAP Mastiff.
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07.07.2022 19:47 Ответить
Навіщо зливають дані де скільки військових щоб кацапи знали скільки військових в Україні?
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07.07.2022 19:43 Ответить
Там півтори тисячи, там півтори тисячи
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07.07.2022 19:47 Ответить
Ще один «корисний» ідіот знайшовся!
Ще і списки опублікував би!
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07.07.2022 19:57 Ответить
Так есть и списки❗
1. Рембо
2. Командос
3. Одинокий рейнджер
4. И т.д❗👍 до 1500
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07.07.2022 20:02 Ответить
Давайте братани вчіться і повертайтеся ізнищіть тих окупані
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07.07.2022 22:52 Ответить
Думаю - десь там за океаном наші соколики(разом з механіками з техобслуги) вже проходять практику: як ефективно гачити орків за допомогою широчезної гами озброєнь F-16 та А-10😊 Але це виключно тільки мої особисті припущення(можна сказати й мрії)😉
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07.07.2022 23:28 Ответить
 
 