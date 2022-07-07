УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8786 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 347 13

У Великій Британії вже перебувають півтори тисячі українських військових, - Пристайко

навчання

Півтори тисячі українських військових уже перебувають на території Великої Британії.

Про це заявив посол України у Британії Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У результаті буде 10 тисяч. Зараз ми маємо вже на території Британії більше півтори тисячі їх (українських військовослужбовців - ред.). Вони прибувають кожен тиждень, прибувають літаки, приблизно по 100-200 людей прибувають щотижня", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі можливі наступники Джонсона налаштовані на підтримку України, - Пристайко

Пристайко поінформував, що військових не тільки навчатимуть інструктори з Британії. Вони будуть обмундировані, отримають свої знання, свої зв’язки, свою зброю і повернуться в Україну найближчим часом.

"Ми за пару місяців зможемо отримати в Україні все 10-тисячне угруповання підготовлених людей, одягнених, навчених", - зауважив посол.

Автор: 

Велика Британія (5544) військові навчання (2775) Пристайко Вадим (498) ЗСУ (7499)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
07.07.2022 19:34
+6
показати весь коментар
07.07.2022 19:33
+3
это в среднем 500 экипажей или 300 артрасчётов.
показати весь коментар
07.07.2022 19:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.07.2022 19:33 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 19:34 Відповісти
хай тільки спробують похитати...
показати весь коментар
07.07.2022 19:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Df6TsUlNDYU Кнут и пряник: технології ГРУ рф на службе у слуг
показати весь коментар
07.07.2022 19:56 Відповісти
это в среднем 500 экипажей или 300 артрасчётов.
показати весь коментар
07.07.2022 19:39 Відповісти
Из озвученного расчеты L 118, САУ М 109 и MRAP Mastiff.
показати весь коментар
07.07.2022 19:47 Відповісти
Навіщо зливають дані де скільки військових щоб кацапи знали скільки військових в Україні?
показати весь коментар
07.07.2022 19:43 Відповісти
Там півтори тисячи, там півтори тисячи
показати весь коментар
07.07.2022 19:47 Відповісти
Ще один «корисний» ідіот знайшовся!
Ще і списки опублікував би!
показати весь коментар
07.07.2022 19:57 Відповісти
Так есть и списки❗
1. Рембо
2. Командос
3. Одинокий рейнджер
4. И т.д❗👍 до 1500
показати весь коментар
07.07.2022 20:02 Відповісти
Давайте братани вчіться і повертайтеся ізнищіть тих окупані
показати весь коментар
07.07.2022 22:52 Відповісти
Думаю - десь там за океаном наші соколики(разом з механіками з техобслуги) вже проходять практику: як ефективно гачити орків за допомогою широчезної гами озброєнь F-16 та А-10😊 Але це виключно тільки мої особисті припущення(можна сказати й мрії)😉
показати весь коментар
07.07.2022 23:28 Відповісти
 
 