У Великій Британії вже перебувають півтори тисячі українських військових, - Пристайко

Півтори тисячі українських військових уже перебувають на території Великої Британії.

Про це заявив посол України у Британії Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У результаті буде 10 тисяч. Зараз ми маємо вже на території Британії більше півтори тисячі їх (українських військовослужбовців - ред.). Вони прибувають кожен тиждень, прибувають літаки, приблизно по 100-200 людей прибувають щотижня", - сказав він.

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Пристайко поінформував, що військових не тільки навчатимуть інструктори з Британії. Вони будуть обмундировані, отримають свої знання, свої зв’язки, свою зброю і повернуться в Україну найближчим часом.

"Ми за пару місяців зможемо отримати в Україні все 10-тисячне угруповання підготовлених людей, одягнених, навчених", - зауважив посол.