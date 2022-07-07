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Новости Война
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Россия завозит на оккупированные территории чиновников и учителей из отсталых регионов, - Минобороны

маляр

Путинский режим завозит на временно захваченные территории Украины российских учителей и чиновников из наиболее экономически отсталых регионов Российской Федерации.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путинский режим для установления режима жесткого контроля на временно захваченных территориях Украины осуществляет меры, присущие российской имперской политике. В частности, на должности в российских оккупационных администрациях и других учреждениях назначаются чиновники, которые массово прибывают из страны-агрессора. При этом набор таких чиновников осуществляется в наиболее экономически отсталых регионах Российской Федерации преимущественно из числа лиц, заинтересованных в улучшении собственного материального положения путем участия в оккупации Украины", - подчеркнула Маляр.

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Она также проинформировала, что на оккупированных территориях силы агрессора заставляют украинских граждан отправлять своих детей в образовательные учреждения, укомплектованные педагогическими кадрами, прибывшими из Российской Федерации. В случае, когда родители не соглашаются отдавать детей в такие учреждения, им угрожают принудительным направлением детей в специальные интернаты.

Автор: 

Минобороны (9288) оккупация (10119) россия (95365) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+31
Все под копирку с 30-х годов прошлого века, когда, после устроенного геноцида голодомором, лаптерогие завозились эшелонами.
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07.07.2022 21:14
+16
бабуины будут учить людей, как правильно палкой муравейники ковырять......
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07.07.2022 21:12
+13
Еой, нічого нового - в Западну Україну теж завозили після другої світової , так всю ту совкову голоту на ГИЛЯКИ вішали . ЮГ УКРАЇНИ , приймай естафету
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07.07.2022 21:14
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удмуртские учителя в Херсоне - это конгениально.
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07.07.2022 21:10 Ответить
А бурятські?
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07.07.2022 21:30 Ответить
отсталі із регіонів на своє нещастя не знають що робили бандерівці із такими...

так ось:
спочатку попередження, а в разі пручання - на смереку .

.
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07.07.2022 21:35 Ответить
кацапських вчителів будуть нищити навіть українські школяри... двоєчники
їм потрібен лише наказ ССО ЗСУ, бажано письмовий
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07.07.2022 22:11 Ответить
Як я розумію бандерівців... На гілляку навіть без попередження
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07.07.2022 21:57 Ответить
Я себе этого даже представить не могу.
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07.07.2022 21:11 Ответить
бабуины будут учить людей, как правильно палкой муравейники ковырять......
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07.07.2022 21:12 Ответить
Старий анекдот (педагогічний) ще 60-х років Мама розказувала:
"Приїжджає у російську "глибинку" комісія з облОНО Посиділи на відкритому уроці Зібралися в "учительській" Голова комісії дає оцінку уроку Потім дає слово членам комісії Один з членів питає:
- Послушайте! А почему ваши дети так странно говорят: "поднявши", "встамши", "ходимши"?
- А они у нас так привыкши!"
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08.07.2022 09:51 Ответить
Все под копирку с 30-х годов прошлого века, когда, после устроенного геноцида голодомором, лаптерогие завозились эшелонами.
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07.07.2022 21:14 Ответить
Нащадки яких і тепер працюють на лапать. Кацап-це клініка.
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07.07.2022 21:31 Ответить
Маляр во всеуслышание заявила, что на оккупированных территориях отсутствует пресловутое "партизанское движение" и работа наших ДРГ. Оккупанты чувствуют себя в полной безопасности и творят что хотят.
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07.07.2022 21:14 Ответить
Ану покажи і докажи, що ти справжній партизан.
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07.07.2022 21:32 Ответить
Еой, нічого нового - в Западну Україну теж завозили після другої світової , так всю ту совкову голоту на ГИЛЯКИ вішали . ЮГ УКРАЇНИ , приймай естафету
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07.07.2022 21:14 Ответить
У нас нема західної чи східної України - Україна ЄДИНА!!!!!
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07.07.2022 21:56 Ответить
Подивіться на результати виборів з 91-го року і на "єдність заходу та сходу України" будете дивитись по іншому.
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07.07.2022 22:54 Ответить
Надеюсь, интеллект наших детей быстро обуздает этих недалеких. После возвращения они посеят идеи и стандарты правильного ^русского мира Киевской Руси^, вместо дичи московии.
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07.07.2022 21:17 Ответить
для цього треба любити вчитися, але вибачайте, якби вони любили вчитися, вони не були б кацапами.
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07.07.2022 21:36 Ответить
Усе залежить від батьків
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07.07.2022 21:57 Ответить
Навпаки - вони інтелект наших дітей будуть гробить! В 94-му служив у Криму Подружився з колишнім краснодонцем - капітаном Плотніковим Розказував: до 7 класу вчився в україномовній школі Вчителі математики були україномовними євреями (сімейна пара) При них наш клас тримав перше місце по області на математичних олімпіадах Потім в наказному порядку школу зробили російськомовною Вони перейти на "язик" не змогли, тому переїхали у Вінницьку область На їх місце прислали "вяликарассеяніна" з якихось "******" Той загубив усю математику у школі - бо ніхто у нього вчиться не хотів Це ж падло мало того, що дурне було - та ще й з нашої мови знущалося Я у нього "Трикутником" ходив до самого випуску
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08.07.2022 10:05 Ответить
знаючи наших винахідливих діточок..звізда кацапським вчителям
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07.07.2022 21:18 Ответить
Курси повишенія кваліфікації для відсталих. Мо потім вернуться в лаптестан і трохи айухеют.
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07.07.2022 21:20 Ответить
до чого противна тітка ця Маляр один негатив одне зло від неї про вчителів так каже як все це факт і нічого не поробеш єто навсегда да коли деокупують будуть бігти до своеї мордви і хакасії аж бігом ті вчителя
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07.07.2022 21:21 Ответить
Тобто, з коллаборантами якось туго...
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07.07.2022 21:22 Ответить
Пару-тройку учителей повешенных на своих же кишках найдут и перестанут в Украину сунуться выродки
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07.07.2022 21:22 Ответить
Підтримую, і навіть можу взяти участь)))
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07.07.2022 21:58 Ответить
кадыровцев уже завезли,теперь мардву,чувашей и прочий сброд и будут учить Украинцев русскому языку.
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07.07.2022 21:23 Ответить
вони самі русского не знають і знати не хочуть, говорять суржиком.
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07.07.2022 21:37 Ответить
Ото українська вата любить розповідати, як вєлікая расія відсталим українцям несе культуру. Ось буде вам культура від бурятів.
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07.07.2022 21:29 Ответить
Будет кому в каменоломнях кайлом махать и страну нашу восстанавливать!!!!
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07.07.2022 21:33 Ответить
сумнваюся, вони свою вялікую проср..ли саме тому що відновлювати і відбудовувати вони не вміють і не хочуть. Таким навіть ср..ик не можна довірити відновлювати.
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07.07.2022 21:38 Ответить
Гмм. А якщо до 1-го вересня нової роботи раптом не стане через відсутність окупаційно-рашистського середовища в місцях призначення ?
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07.07.2022 21:36 Ответить
.
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07.07.2022 21:36 Ответить
це у них немає історії, бо вони постійно брешуть і ************, постійно підгоняють під свою брехню реальність силою, але реальність від того не змінюється і це все збирається збирається а потім їм на голову завалиться.
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07.07.2022 21:40 Ответить
Так ненавиджу, що сама б його придушила голіруч!!!
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07.07.2022 22:01 Ответить
Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ, Мединского:

- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…

- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…

Викликає до себе Путін Мединського, «міністра "культури", і ставить завдання:
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...

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08.07.2022 10:10 Ответить
В Україні зараз спекотно і буряти виздихають.
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07.07.2022 21:44 Ответить
буряти це коні Пржевальського
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07.07.2022 22:09 Ответить
Де наш МОССАД? Винищити їх, як тарганів! Хлопці, дівчата, організовуйте партизанські загони! Певна, що наші волонтери (тил) вам допоможе! Ми не можемо віддати оркам наше наступне покоління
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07.07.2022 21:53 Ответить
А хто тепер скаже, що бандерівці були неправі?
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07.07.2022 21:57 Ответить
вчителі, чиновники, це такіж окупантсько-фашистські свинособаки, по-можливості знищувати, не запитуючи ні імені, ні прізвища, не зважаючи ні на вік, ні на стать.
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07.07.2022 22:01 Ответить
Їх також знищувати як ворога окупанта
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07.07.2022 22:16 Ответить
Як не стараються то хєр ШО вийде оркі ****
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07.07.2022 22:49 Ответить
Курва ти зелена, заткнись уже!
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07.07.2022 23:56 Ответить
 
 