Россия завозит на оккупированные территории чиновников и учителей из отсталых регионов, - Минобороны
Путинский режим завозит на временно захваченные территории Украины российских учителей и чиновников из наиболее экономически отсталых регионов Российской Федерации.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Путинский режим для установления режима жесткого контроля на временно захваченных территориях Украины осуществляет меры, присущие российской имперской политике. В частности, на должности в российских оккупационных администрациях и других учреждениях назначаются чиновники, которые массово прибывают из страны-агрессора. При этом набор таких чиновников осуществляется в наиболее экономически отсталых регионах Российской Федерации преимущественно из числа лиц, заинтересованных в улучшении собственного материального положения путем участия в оккупации Украины", - подчеркнула Маляр.
Она также проинформировала, что на оккупированных территориях силы агрессора заставляют украинских граждан отправлять своих детей в образовательные учреждения, укомплектованные педагогическими кадрами, прибывшими из Российской Федерации. В случае, когда родители не соглашаются отдавать детей в такие учреждения, им угрожают принудительным направлением детей в специальные интернаты.
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так ось:
спочатку попередження, а в разі пручання - на смереку .
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