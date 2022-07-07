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Ни один россиянин не подал документы на получение украинской визы, - Кулеба

кулеба

За семь дней функционирования визового режима ни один гражданин россии не подал документы на получение украинской визы.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень показательный момент. За семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подал на получение украинской визы", - сказал он.

Кулеба отметил, что за это время было более ста звонков в МИД, посольства Украины в разных странах от граждан россии с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но собственно ни одной заявки не было.

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По мнению главы украинской дипломатии, это действительно исторический момент, который демонстрирует, до какого уровня агрессия владимира путина довела отношения не между нашими государствами, а между нашими народами.

"И собственно, подлинное отношение россиян к украинцам, к Украине это тоже подтверждает и демонстрирует", – убежден министр.

россия (95365) визовый режим (486) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+23
Наконец то перестануть лезть во все двери
Остаётся разбить их на фронте и присоединить Кубань
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07.07.2022 22:44
+16
**** підари москальські хєр вам а не візи. Ідіть нахєр орки ****
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07.07.2022 22:44
+14
Та ні, Зеленський просто став видавати "харошим русскім" українські паспорти. Наприклад вже роздав Невзорову, двум кацапам з кварталу, можливо ще комусь
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07.07.2022 22:48
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Нада падаждать... Сдавай!
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07.07.2022 22:44 Ответить
во как !

із 140 млн. русскіх не знайшлося жодного "доброго русского"
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07.07.2022 23:51 Ответить
Наконец то перестануть лезть во все двери
Остаётся разбить их на фронте и присоединить Кубань
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07.07.2022 22:44 Ответить
Та Кубань з прокацапленими кізяками нам не потрібна але ... у них там кордон з Казахстаном. І це вже цікаво...
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07.07.2022 23:16 Ответить
Якби ж то так.Між Кубанню і Казахстаном є ще ставропльські кізякі і калмицька та астраханьська орди.
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07.07.2022 23:28 Ответить
нам потрiбнi не кацапы а укариснкая щемля так что зватит жту мульку кремлевскую пихать тоже самое и про оккупированный донбасс крым и т.д.
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07.07.2022 23:32 Ответить
**** підари москальські хєр вам а не візи. Ідіть нахєр орки ****
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07.07.2022 22:44 Ответить
У них тропа через ОП набита. Там тебе и визу и паспорт и все что хочешь сделают, только плати.
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07.07.2022 23:01 Ответить
А з білорусами що? А з САП?
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07.07.2022 22:45 Ответить
что, без виз просто панаехали?
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07.07.2022 22:45 Ответить
Та ні, Зеленський просто став видавати "харошим русскім" українські паспорти. Наприклад вже роздав Невзорову, двум кацапам з кварталу, можливо ще комусь
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07.07.2022 22:48 Ответить
https://www.facebook.com/kukuyuk/videos/715210726234306 Поезія. Лірично про кацапів.
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07.07.2022 22:48 Ответить
Бо в них немає 52 тисяч гривень)
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07.07.2022 22:48 Ответить
На хіра кацапам візи, як їм паспорти відразу видають, бо для "хароших рускіх" нічого не жаль)
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07.07.2022 22:49 Ответить
нахрєна їм візи?? вони на танках..
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07.07.2022 22:49 Ответить
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07.07.2022 22:52 Ответить
Вичікують, бо почули, що Буба задешево громадянство роздає під наступні вибори, і навіть мову не потрібно знати.
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07.07.2022 22:52 Ответить
тогда забрать нужно украинское гражданство у тех кто не знает и не хочет знать и живет в Украине после того как их выс..ла мама кацапка
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07.07.2022 23:57 Ответить
Масовий виїзд москворотих лінгво-імбецилів з України в козло-рашку суттєво підвищить середній IQ в обох країнах.
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08.07.2022 00:46 Ответить
"Таннкам візи нє нужни" - Рогозін
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07.07.2022 22:52 Ответить
все твои кацапские танки при пересtчение границы Украины получают штамп о вьезде - javelin-ом или nlaw-om
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07.07.2022 23:35 Ответить
У орків вже немає тих танків, пішли в металобрухт.
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08.07.2022 05:43 Ответить
як прикро!
на самом деле есть хорошие русские, но их очень мало..., каждый 200-й......
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07.07.2022 22:53 Ответить
Зачем им визы? Им Дерьмак Украинские паспорта продаст за сходный кошт.
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07.07.2022 22:57 Ответить
а если подумать, то зачем кацапу паспорт Украины, если при этом он должен отказаться от своей пенсии или каких то выплат? при получении украинского гражданства нужно оказываться от предыдущего. А жить на что? И потом зачем ему кацапу оставлять для бюджета рефии свои деньги, если их можно каждый месяц забирать. В Европе никто не заставляет отказываться от предыдущего гражданства.
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08.07.2022 00:26 Ответить
Не звізди. І в Європі є країни, які не визнають множинного громадянства.
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08.07.2022 10:10 Ответить
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07.07.2022 22:59 Ответить
каZZапсіни себе завжди рахували вищим сортом за інших. Тепер, нехай ті, у кого є рідня (тільки їх, без винятків!) нехай на колінах повзають потвори, і вимолюють візи.
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07.07.2022 23:01 Ответить
Всіх полонених після першого липня штрафувати за порушення візового режиму... І за несплату штрафу включати пєню
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07.07.2022 23:05 Ответить
ніхто не подав документів і це є добре. нам тут не потрібно ні хароших ні поганих руських. нехай сидять у себе у вольєрі і лижуть прутня до самого скону, раз такі кляті.
нєфіг їх тут вигулювать ні в наморднику ні без
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07.07.2022 23:07 Ответить
Невзорову Зе надав укр паспорт бо насправді Невзоров не Александр а Сруль так само як путін не путін а Епштейн та й знаменитий Яша Кедмі не Кедмі а агент КДБ Яша Козакевич. Бо за викрутаси перед КДБ у часи своєї молодості Яша Козакевич(Кедмі) автоматично гримів у мордовські табори як сіоніст. А йому нічого не було. Таке поблажливе ставлення до нього зі сторони КДБ означало що Яша є СЕКСОТ.
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08.07.2022 03:29 Ответить
"Очень показательный момент. За семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подал на получение украинской визы".

И это хорошо. Значит стало доходить, что кроме описдюливания им тут ничего не светит, ни "плохим", ни "хорошим". Хотя "воинственные" мародёры и без всяких виз в Украине шастают. Но вот только для многих из них это "вояж" в один конец.
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07.07.2022 23:16 Ответить
для получения визы в посольстве разъяснили, что при получении требуется чисто сказать слово "нісенітниця", поэтому пока нет ни одного заявления.
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07.07.2022 23:16 Ответить
к сожалению очень большой процент граждан Украины не могут этого сказать
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07.07.2022 23:50 Ответить
Авжеж якщо за походженням КАКА-ШТОКА та ще й ліньки вивчити українську
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08.07.2022 03:31 Ответить
Тобі з Литви видніше)))
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08.07.2022 10:11 Ответить
сам факт введения визового режима для оккупантов является позором для Украини
👎👎👎
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07.07.2022 23:20 Ответить
Вони, що ....дурні???
Тут Бандери, неонацисти, фашисти і т.д)
І пароль: ПАЛЯНИЦЯ!!!
Страшно рузькему)
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07.07.2022 23:21 Ответить
Дєрмаки за три роки їх стільки запустили сюди, що тепер всі агенти і дрг куйла і так вже в Україні без всяких віз.
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07.07.2022 23:24 Ответить
та які відносини з цими гієнами?
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07.07.2022 23:27 Ответить
Так это же суперская новость
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07.07.2022 23:40 Ответить
так кацапам в Украине делать нечего, родственники все на рефии живут. Захотят украинцы приехать к родителям
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07.07.2022 23:42 Ответить
І слава Богу!
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07.07.2022 23:44 Ответить
Ця імперія повинна зникнути! Це утворення народжує на світ хворих на голову правителів та істот, які загрожують всьому світу!
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07.07.2022 23:51 Ответить
Відповідальні установи (Візові центри та посольства України в третіх країнах), не приймають документи на візу. Електронна черга не працювала з першого липня цього року. Запрацювала лише сьогодні. В Call-центрі МЗС нічого не знають з приводу подачі документів на візу.
Ось насправді чього ніхто не подає документи.
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08.07.2022 00:11 Ответить
Наконец-то льоха(свиня поросна) вiднайшла свое мiсце... Отож, богу - богово, а свинособакам - сибирские епеня.
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08.07.2022 00:19 Ответить
Пан Шамов , добрый вечер . Тут один идиот историю переписывает

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08.07.2022 00:39 Ответить
Стісняюсь запитати... А скільки громадян РФ за цей період легально в'їхали в Україну? А який час відведений на те, щоб громадяни РФ, які знаходились на території України станом на 1 липня (без візи, єст-но), виїхали з України?
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08.07.2022 00:48 Ответить
А нафіга кацапам віза, якщо ОПЗЄ їм громадянство надає?
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08.07.2022 02:19 Ответить
Їм Зеля громадянство надає .
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08.07.2022 07:22 Ответить
Невже москалі ХОЧ ЩОСЬ правильно зрозуміли ?!

Так, геть і не думайте їхати до бЄндеровцев, нацИстов, хАхлов і т.д.

Вам в Україні не раді, ненавидять вас і якщо хтось з вас раптом щезне (ну, отак: нема і всЬО), то шукать не будуть.

В Україні на вас чатує смерть на кожному кроці.

І ще від своїх же ракет можете задвохсотитися.
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08.07.2022 05:44 Ответить
Що він народ казками кормить. Ніякого візового режиму з ворогом під час війни не може бути. Чі у на не війна ? Тоді Зеля має оголосити що він допомогає Путлеру проводити спецоперацію.
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08.07.2022 07:20 Ответить
А зачем им виза?! Взял автомат, сел на БТР и поехал в Украину....
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08.07.2022 07:44 Ответить
Віза - це право московіта за межами ху@лостанну перебувати в очікуванні своєї раптової смерті.
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08.07.2022 07:45 Ответить
от би й заробітчан пустити через візи та СБУ.
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08.07.2022 08:24 Ответить
В Украины приехал Моцкальский пИсатель Дмитрий Быков...интересно кто впустил этого идиота...
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08.07.2022 08:37 Ответить
Он приехал еще до 1 числа
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09.07.2022 17:27 Ответить
я вообще не понимаю какие визы могут быть врагу?!это какой то идиотизм!
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08.07.2022 17:25 Ответить
 
 