Ни один россиянин не подал документы на получение украинской визы, - Кулеба

За семь дней функционирования визового режима ни один гражданин россии не подал документы на получение украинской визы.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень показательный момент. За семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подал на получение украинской визы", - сказал он.

Кулеба отметил, что за это время было более ста звонков в МИД, посольства Украины в разных странах от граждан россии с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но собственно ни одной заявки не было.

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По мнению главы украинской дипломатии, это действительно исторический момент, который демонстрирует, до какого уровня агрессия владимира путина довела отношения не между нашими государствами, а между нашими народами.

"И собственно, подлинное отношение россиян к украинцам, к Украине это тоже подтверждает и демонстрирует", – убежден министр.