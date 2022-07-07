Жоден росіянин не подав документів на отримання української візи, - Кулеба

За сім днів функціонування візового режиму жоден громадянин Росії не подав документів на отримання української візи.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи", - сказав він.

Кулеба зауважив, що за цей час було понад сто дзвінків до МЗС, посольств України в різних країнах від громадян Росії з проханням роз’яснити правила в’їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але власне жодної заявки не було.

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На думку глави української дипломатії, це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія володимира путіна довела відносини не між нашими державами, а між нашими народами.

"І власне, справжнє ставлення росіян до українців, до України це теж підтверджує і демонструє", - переконаний міністр.