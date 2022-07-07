Жоден росіянин не подав документів на отримання української візи, - Кулеба
За сім днів функціонування візового режиму жоден громадянин Росії не подав документів на отримання української візи.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи", - сказав він.
Кулеба зауважив, що за цей час було понад сто дзвінків до МЗС, посольств України в різних країнах від громадян Росії з проханням роз’яснити правила в’їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але власне жодної заявки не було.
На думку глави української дипломатії, це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія володимира путіна довела відносини не між нашими державами, а між нашими народами.
"І власне, справжнє ставлення росіян до українців, до України це теж підтверджує і демонструє", - переконаний міністр.
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із 140 млн. русскіх не знайшлося жодного "доброго русского"
Остаётся разбить их на фронте и присоединить Кубань
на самом деле есть хорошие русские, но их очень мало..., каждый 200-й......
нєфіг їх тут вигулювать ні в наморднику ні без
И это хорошо. Значит стало доходить, что кроме описдюливания им тут ничего не светит, ни "плохим", ни "хорошим". Хотя "воинственные" мародёры и без всяких виз в Украине шастают. Но вот только для многих из них это "вояж" в один конец.
👎👎👎
Тут Бандери, неонацисти, фашисти і т.д)
І пароль: ПАЛЯНИЦЯ!!!
Страшно рузькему)
Ось насправді чього ніхто не подає документи.
Так, геть і не думайте їхати до бЄндеровцев, нацИстов, хАхлов і т.д.
Вам в Україні не раді, ненавидять вас і якщо хтось з вас раптом щезне (ну, отак: нема і всЬО), то шукать не будуть.
В Україні на вас чатує смерть на кожному кроці.
І ще від своїх же ракет можете задвохсотитися.