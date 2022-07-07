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Жоден росіянин не подав документів на отримання української візи, - Кулеба

кулеба

За сім днів функціонування візового режиму жоден громадянин Росії не подав документів на отримання української візи.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи", - сказав він.

Кулеба зауважив, що за цей час було понад сто дзвінків до МЗС, посольств України в різних країнах від громадян Росії з проханням роз’яснити правила в’їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але власне жодної заявки не було.

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На думку глави української дипломатії, це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія володимира путіна довела відносини не між нашими державами, а між нашими народами.

"І власне, справжнє ставлення росіян до українців, до України це теж підтверджує і демонструє", - переконаний міністр.

Автор: 

росія (64926) візовий режим (361) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
Наконец то перестануть лезть во все двери
Остаётся разбить их на фронте и присоединить Кубань
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07.07.2022 22:44
+16
**** підари москальські хєр вам а не візи. Ідіть нахєр орки ****
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07.07.2022 22:44
+14
Та ні, Зеленський просто став видавати "харошим русскім" українські паспорти. Наприклад вже роздав Невзорову, двум кацапам з кварталу, можливо ще комусь
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07.07.2022 22:48
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07.07.2022 22:44 Відповісти
во как !

із 140 млн. русскіх не знайшлося жодного "доброго русского"
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07.07.2022 23:51 Відповісти
Наконец то перестануть лезть во все двери
Остаётся разбить их на фронте и присоединить Кубань
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07.07.2022 22:44 Відповісти
Та Кубань з прокацапленими кізяками нам не потрібна але ... у них там кордон з Казахстаном. І це вже цікаво...
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07.07.2022 23:16 Відповісти
Якби ж то так.Між Кубанню і Казахстаном є ще ставропльські кізякі і калмицька та астраханьська орди.
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07.07.2022 23:28 Відповісти
нам потрiбнi не кацапы а укариснкая щемля так что зватит жту мульку кремлевскую пихать тоже самое и про оккупированный донбасс крым и т.д.
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07.07.2022 23:32 Відповісти
**** підари москальські хєр вам а не візи. Ідіть нахєр орки ****
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07.07.2022 22:44 Відповісти
У них тропа через ОП набита. Там тебе и визу и паспорт и все что хочешь сделают, только плати.
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07.07.2022 23:01 Відповісти
А з білорусами що? А з САП?
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07.07.2022 22:45 Відповісти
что, без виз просто панаехали?
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07.07.2022 22:45 Відповісти
Та ні, Зеленський просто став видавати "харошим русскім" українські паспорти. Наприклад вже роздав Невзорову, двум кацапам з кварталу, можливо ще комусь
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07.07.2022 22:48 Відповісти
https://www.facebook.com/kukuyuk/videos/715210726234306 Поезія. Лірично про кацапів.
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07.07.2022 22:48 Відповісти
Бо в них немає 52 тисяч гривень)
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07.07.2022 22:48 Відповісти
На хіра кацапам візи, як їм паспорти відразу видають, бо для "хароших рускіх" нічого не жаль)
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07.07.2022 22:49 Відповісти
нахрєна їм візи?? вони на танках..
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07.07.2022 22:49 Відповісти
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07.07.2022 22:52 Відповісти
Вичікують, бо почули, що Буба задешево громадянство роздає під наступні вибори, і навіть мову не потрібно знати.
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07.07.2022 22:52 Відповісти
тогда забрать нужно украинское гражданство у тех кто не знает и не хочет знать и живет в Украине после того как их выс..ла мама кацапка
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07.07.2022 23:57 Відповісти
Масовий виїзд москворотих лінгво-імбецилів з України в козло-рашку суттєво підвищить середній IQ в обох країнах.
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08.07.2022 00:46 Відповісти
"Таннкам візи нє нужни" - Рогозін
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07.07.2022 22:52 Відповісти
все твои кацапские танки при пересtчение границы Украины получают штамп о вьезде - javelin-ом или nlaw-om
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07.07.2022 23:35 Відповісти
У орків вже немає тих танків, пішли в металобрухт.
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08.07.2022 05:43 Відповісти
як прикро!
на самом деле есть хорошие русские, но их очень мало..., каждый 200-й......
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07.07.2022 22:53 Відповісти
Зачем им визы? Им Дерьмак Украинские паспорта продаст за сходный кошт.
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07.07.2022 22:57 Відповісти
а если подумать, то зачем кацапу паспорт Украины, если при этом он должен отказаться от своей пенсии или каких то выплат? при получении украинского гражданства нужно оказываться от предыдущего. А жить на что? И потом зачем ему кацапу оставлять для бюджета рефии свои деньги, если их можно каждый месяц забирать. В Европе никто не заставляет отказываться от предыдущего гражданства.
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08.07.2022 00:26 Відповісти
Не звізди. І в Європі є країни, які не визнають множинного громадянства.
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08.07.2022 10:10 Відповісти
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07.07.2022 22:59 Відповісти
каZZапсіни себе завжди рахували вищим сортом за інших. Тепер, нехай ті, у кого є рідня (тільки їх, без винятків!) нехай на колінах повзають потвори, і вимолюють візи.
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07.07.2022 23:01 Відповісти
Всіх полонених після першого липня штрафувати за порушення візового режиму... І за несплату штрафу включати пєню
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07.07.2022 23:05 Відповісти
ніхто не подав документів і це є добре. нам тут не потрібно ні хароших ні поганих руських. нехай сидять у себе у вольєрі і лижуть прутня до самого скону, раз такі кляті.
нєфіг їх тут вигулювать ні в наморднику ні без
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07.07.2022 23:07 Відповісти
Невзорову Зе надав укр паспорт бо насправді Невзоров не Александр а Сруль так само як путін не путін а Епштейн та й знаменитий Яша Кедмі не Кедмі а агент КДБ Яша Козакевич. Бо за викрутаси перед КДБ у часи своєї молодості Яша Козакевич(Кедмі) автоматично гримів у мордовські табори як сіоніст. А йому нічого не було. Таке поблажливе ставлення до нього зі сторони КДБ означало що Яша є СЕКСОТ.
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08.07.2022 03:29 Відповісти
"Очень показательный момент. За семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подал на получение украинской визы".

И это хорошо. Значит стало доходить, что кроме описдюливания им тут ничего не светит, ни "плохим", ни "хорошим". Хотя "воинственные" мародёры и без всяких виз в Украине шастают. Но вот только для многих из них это "вояж" в один конец.
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07.07.2022 23:16 Відповісти
для получения визы в посольстве разъяснили, что при получении требуется чисто сказать слово "нісенітниця", поэтому пока нет ни одного заявления.
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07.07.2022 23:16 Відповісти
к сожалению очень большой процент граждан Украины не могут этого сказать
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07.07.2022 23:50 Відповісти
Авжеж якщо за походженням КАКА-ШТОКА та ще й ліньки вивчити українську
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08.07.2022 03:31 Відповісти
Тобі з Литви видніше)))
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08.07.2022 10:11 Відповісти
сам факт введения визового режима для оккупантов является позором для Украини
👎👎👎
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07.07.2022 23:20 Відповісти
Вони, що ....дурні???
Тут Бандери, неонацисти, фашисти і т.д)
І пароль: ПАЛЯНИЦЯ!!!
Страшно рузькему)
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07.07.2022 23:21 Відповісти
Дєрмаки за три роки їх стільки запустили сюди, що тепер всі агенти і дрг куйла і так вже в Україні без всяких віз.
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07.07.2022 23:24 Відповісти
та які відносини з цими гієнами?
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07.07.2022 23:27 Відповісти
Так это же суперская новость
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07.07.2022 23:40 Відповісти
так кацапам в Украине делать нечего, родственники все на рефии живут. Захотят украинцы приехать к родителям
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07.07.2022 23:42 Відповісти
І слава Богу!
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07.07.2022 23:44 Відповісти
Ця імперія повинна зникнути! Це утворення народжує на світ хворих на голову правителів та істот, які загрожують всьому світу!
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07.07.2022 23:51 Відповісти
Відповідальні установи (Візові центри та посольства України в третіх країнах), не приймають документи на візу. Електронна черга не працювала з першого липня цього року. Запрацювала лише сьогодні. В Call-центрі МЗС нічого не знають з приводу подачі документів на візу.
Ось насправді чього ніхто не подає документи.
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08.07.2022 00:11 Відповісти
Наконец-то льоха(свиня поросна) вiднайшла свое мiсце... Отож, богу - богово, а свинособакам - сибирские епеня.
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08.07.2022 00:19 Відповісти
Пан Шамов , добрый вечер . Тут один идиот историю переписывает

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08.07.2022 00:39 Відповісти
Стісняюсь запитати... А скільки громадян РФ за цей період легально в'їхали в Україну? А який час відведений на те, щоб громадяни РФ, які знаходились на території України станом на 1 липня (без візи, єст-но), виїхали з України?
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08.07.2022 00:48 Відповісти
А нафіга кацапам віза, якщо ОПЗЄ їм громадянство надає?
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08.07.2022 02:19 Відповісти
Їм Зеля громадянство надає .
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08.07.2022 07:22 Відповісти
Невже москалі ХОЧ ЩОСЬ правильно зрозуміли ?!

Так, геть і не думайте їхати до бЄндеровцев, нацИстов, хАхлов і т.д.

Вам в Україні не раді, ненавидять вас і якщо хтось з вас раптом щезне (ну, отак: нема і всЬО), то шукать не будуть.

В Україні на вас чатує смерть на кожному кроці.

І ще від своїх же ракет можете задвохсотитися.
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08.07.2022 05:44 Відповісти
Що він народ казками кормить. Ніякого візового режиму з ворогом під час війни не може бути. Чі у на не війна ? Тоді Зеля має оголосити що він допомогає Путлеру проводити спецоперацію.
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08.07.2022 07:20 Відповісти
А зачем им виза?! Взял автомат, сел на БТР и поехал в Украину....
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08.07.2022 07:44 Відповісти
Віза - це право московіта за межами ху@лостанну перебувати в очікуванні своєї раптової смерті.
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08.07.2022 07:45 Відповісти
от би й заробітчан пустити через візи та СБУ.
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08.07.2022 08:24 Відповісти
В Украины приехал Моцкальский пИсатель Дмитрий Быков...интересно кто впустил этого идиота...
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08.07.2022 08:37 Відповісти
Он приехал еще до 1 числа
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09.07.2022 17:27 Відповісти
я вообще не понимаю какие визы могут быть врагу?!это какой то идиотизм!
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08.07.2022 17:25 Відповісти
 
 