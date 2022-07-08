Изменения в правительстве Великобритании не повлияют на поддержку Украины Западом, - Белый дом
Демократические изменения в британском правительстве не окажут влияния на особый союз между США и Соединенным Королевством, а также на поддержку Украины со стороны западных союзников на фоне агрессии РФ.
Об этом заявила в четверг во время брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наш союз с Соединенным Королевством продолжает быть мощным, наши особые отношения с народом этой страны будут продолжаться, ничего не меняется", – отметила официальный представитель администрации президента США.
Она также напомнила, что президент Байден неделю назад на саммите НАТО в Мадриде подтвердил, что "страны НАТО будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите демократии в условиях жестокой войны Путина". И это, по ее словам, в дальнейшем "не будет меняться".
Представитель Белого дома также заверила, что Байден продолжит прилагать усилия для укрепления альянсов, и не только в формате НАТО, но также в G7 на фоне глобальных вызовов, в том числе тех, которые создает российская агрессия.
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Британия всегда была самым верным союзником США и в любой самой сложной ситуации Вашингтон мог опереться на своего союзника полностью и без вариантов.
Просто напомним два очень ярких исторических эпизода, которые хорошо иллюстрируют глубину этих отношений.
В 1973 году, во время ближневосточного кризиса, когда арабская коалиция в очередной раз решила сделать «окончательное решение еврейского вопроса», а Израиль был готов применить ядерное оружие, США согласились помочь Израилю оружием, как сейчас - нам.
Причем, оружие нужно было доставить срочно, а значит - по воздуху.
Изначально планировалось, что самолеты военно-транспортной авиации США загрузятся железом на авиабазе Рамштайн и через небо союзников доберутся до Средиземного моря, а там и к Израилю.
Но Германия запретила использовать свое небо для этих целей, а потому - погрузка производилась в Британии, а потом самолеты опускались к Гибралтару, принадлежащему Великобритании, а уже через его небо входили в Средиземноморье.
Британия не дрогнула и осталась верным союзником США, несмотря ни на что.
Второй эпизод состоялся в 2011 году, когда проводилась военная операция против Ливии.
В общем, все повторилось ровно так, как и раньше, Германия закрыла небо для американских самолетов, а кроме того, небо закрыла и Италия. Мало того, итальянцы послали свои самолеты в операционный район и слили Каддафи информацию об американской флотской и авиационной группировках.
Правда, американцы обнаружили, что итальянцы работают в интересах Каддафи и дали последним время, чтобы покинуть операционный район или по ним будет открыт огонь. Только после этого итальянцев попустило и они отправились на свои базы. Мало кто знает, но с авианосцев уже были подняты самолеты на перехват итальянских птичек. То есть, все было всерьез и совершенно без дураков.
Именно по этой причине в каких-то сложных ситуациях американцы взаимодействуют с англичанами, чтобы не получить сюрприз в самый неподходящий момент.