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Новости Война
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Изменения в правительстве Великобритании не повлияют на поддержку Украины Западом, - Белый дом

жан-п’єр,карін

Демократические изменения в британском правительстве не окажут влияния на особый союз между США и Соединенным Королевством, а также на поддержку Украины со стороны западных союзников на фоне агрессии РФ.

Об этом заявила в четверг во время брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш союз с Соединенным Королевством продолжает быть мощным, наши особые отношения с народом этой страны будут продолжаться, ничего не меняется", – отметила официальный представитель администрации президента США.

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Она также напомнила, что президент Байден неделю назад на саммите НАТО в Мадриде подтвердил, что "страны НАТО будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите демократии в условиях жестокой войны Путина". И это, по ее словам, в дальнейшем "не будет меняться".

Представитель Белого дома также заверила, что Байден продолжит прилагать усилия для укрепления альянсов, и не только в формате НАТО, но также в G7 на фоне глобальных вызовов, в том числе тех, которые создает российская агрессия.

Автор: 

Великобритания (4927) США (26409) Жан-Пьер Карин (56)


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Топ комментарии
+6
https://defence-line.org/2022/07/po-planu-uchenij-chast-1/

Британия всегда была самым верным союзником США и в любой самой сложной ситуации Вашингтон мог опереться на своего союзника полностью и без вариантов.
Просто напомним два очень ярких исторических эпизода, которые хорошо иллюстрируют глубину этих отношений.
В 1973 году, во время ближневосточного кризиса, когда арабская коалиция в очередной раз решила сделать «окончательное решение еврейского вопроса», а Израиль был готов применить ядерное оружие, США согласились помочь Израилю оружием, как сейчас - нам.
Причем, оружие нужно было доставить срочно, а значит - по воздуху.
Изначально планировалось, что самолеты военно-транспортной авиации США загрузятся железом на авиабазе Рамштайн и через небо союзников доберутся до Средиземного моря, а там и к Израилю.
Но Германия запретила использовать свое небо для этих целей, а потому - погрузка производилась в Британии, а потом самолеты опускались к Гибралтару, принадлежащему Великобритании, а уже через его небо входили в Средиземноморье.
Британия не дрогнула и осталась верным союзником США, несмотря ни на что.
Второй эпизод состоялся в 2011 году, когда проводилась военная операция против Ливии.
В общем, все повторилось ровно так, как и раньше, Германия закрыла небо для американских самолетов, а кроме того, небо закрыла и Италия. Мало того, итальянцы послали свои самолеты в операционный район и слили Каддафи информацию об американской флотской и авиационной группировках.
Правда, американцы обнаружили, что итальянцы работают в интересах Каддафи и дали последним время, чтобы покинуть операционный район или по ним будет открыт огонь. Только после этого итальянцев попустило и они отправились на свои базы. Мало кто знает, но с авианосцев уже были подняты самолеты на перехват итальянских птичек. То есть, все было всерьез и совершенно без дураков.
Именно по этой причине в каких-то сложных ситуациях американцы взаимодействуют с англичанами, чтобы не получить сюрприз в самый неподходящий момент.
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08.07.2022 00:01
+1
Точно не изменится. Как срались жидко передать два десятка старых Мигов, так и будут сраться.
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08.07.2022 00:03
+1
"країни НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту демократії в умовах жорстокої війни путіна". Перш, ніж захищати демократію треба захистити країну. А Білий дім не так щоб сильно напружується. Тільки бла-бла-бла
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08.07.2022 00:34
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https://defence-line.org/2022/07/po-planu-uchenij-chast-1/

Британия всегда была самым верным союзником США и в любой самой сложной ситуации Вашингтон мог опереться на своего союзника полностью и без вариантов.
Просто напомним два очень ярких исторических эпизода, которые хорошо иллюстрируют глубину этих отношений.
В 1973 году, во время ближневосточного кризиса, когда арабская коалиция в очередной раз решила сделать «окончательное решение еврейского вопроса», а Израиль был готов применить ядерное оружие, США согласились помочь Израилю оружием, как сейчас - нам.
Причем, оружие нужно было доставить срочно, а значит - по воздуху.
Изначально планировалось, что самолеты военно-транспортной авиации США загрузятся железом на авиабазе Рамштайн и через небо союзников доберутся до Средиземного моря, а там и к Израилю.
Но Германия запретила использовать свое небо для этих целей, а потому - погрузка производилась в Британии, а потом самолеты опускались к Гибралтару, принадлежащему Великобритании, а уже через его небо входили в Средиземноморье.
Британия не дрогнула и осталась верным союзником США, несмотря ни на что.
Второй эпизод состоялся в 2011 году, когда проводилась военная операция против Ливии.
В общем, все повторилось ровно так, как и раньше, Германия закрыла небо для американских самолетов, а кроме того, небо закрыла и Италия. Мало того, итальянцы послали свои самолеты в операционный район и слили Каддафи информацию об американской флотской и авиационной группировках.
Правда, американцы обнаружили, что итальянцы работают в интересах Каддафи и дали последним время, чтобы покинуть операционный район или по ним будет открыт огонь. Только после этого итальянцев попустило и они отправились на свои базы. Мало кто знает, но с авианосцев уже были подняты самолеты на перехват итальянских птичек. То есть, все было всерьез и совершенно без дураков.
Именно по этой причине в каких-то сложных ситуациях американцы взаимодействуют с англичанами, чтобы не получить сюрприз в самый неподходящий момент.
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08.07.2022 00:01 Ответить
Точно не изменится. Как срались жидко передать два десятка старых Мигов, так и будут сраться.
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08.07.2022 00:03 Ответить
зачем тогда менять?
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08.07.2022 00:06 Ответить
Незадачливому Борису отомстили за Брексит. Не удивлюсь если за всеми этими историями с пьяными вечеринками и гей скандалами стоят спецслужбы. Плюс сам Джонсон начал вести себя как идиот чтобы удержаться у власти.
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08.07.2022 00:31 Ответить
"країни НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту демократії в умовах жорстокої війни путіна". Перш, ніж захищати демократію треба захистити країну. А Білий дім не так щоб сильно напружується. Тільки бла-бла-бла
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08.07.2022 00:34 Ответить
Якщо ********* призначають одним з керівників парламентської фракції консерваторів, що в цьому содомі можна змінити? Кріс Пінчер це як наш Арахамія.
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08.07.2022 00:59 Ответить
Швабоіди зробили Джонсона винним у тому, що один з його міністрів полапав пару мужиків у приватному клубі. Цей гротеск слід осягнути. Шекспіра в макулатуру.
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08.07.2022 01:14 Ответить
Вчіться ,оманські кнурі,що таке ВЛАДА і відповідальність !!!оманські кнурі :в з раді дрочать і визивають курв,в силові структури набрали проходимців,армія тримається на волонтерах і країнах-донорах а бєняготується до траншів і судиться з "КРАЇНОЮ УКРАЇНА"..ці шістки бєні брешуть як падли ... Українці,як ви могли довірити своє життя,життя цілої країни перевертням ?
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08.07.2022 04:36 Ответить
Юрий Швец сделал неплохой ролик про Бориса Джонсона.
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08.07.2022 06:40 Ответить
Это сугубо внутреннее дело Британии...и Украине ваше не следует туда нос совать
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08.07.2022 06:58 Ответить
 
 