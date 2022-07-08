Изменения в правительстве Великобритании не повлияют на поддержку Украины Западом, - Белый дом

Демократические изменения в британском правительстве не окажут влияния на особый союз между США и Соединенным Королевством, а также на поддержку Украины со стороны западных союзников на фоне агрессии РФ.

Об этом заявила в четверг во время брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш союз с Соединенным Королевством продолжает быть мощным, наши особые отношения с народом этой страны будут продолжаться, ничего не меняется", – отметила официальный представитель администрации президента США.

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Она также напомнила, что президент Байден неделю назад на саммите НАТО в Мадриде подтвердил, что "страны НАТО будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите демократии в условиях жестокой войны Путина". И это, по ее словам, в дальнейшем "не будет меняться".

Представитель Белого дома также заверила, что Байден продолжит прилагать усилия для укрепления альянсов, и не только в формате НАТО, но также в G7 на фоне глобальных вызовов, в том числе тех, которые создает российская агрессия.