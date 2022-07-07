Поддержка Украины Великобританией не должна измениться, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июля выступил с традиционным обращением к украинскому народу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Зеленского размещено в фейсбуке.
"Насыщенный день сегодня и не менее насыщенный – завтра. Поддержка Украины со стороны Великобритании не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах. Роль Британии в защите свободы действительно глобальна.
Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. Также будет много внутриукраинских новостей – предстоит очень содержательный день", - отмечается в сообщении.
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(В машину.) Внимание! Атход! В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал? - Он так сказал. - Что-то я не слышал. - Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал. - Я тебе говорю - он так сказал. - Я же был рядом. - Ну?
- Почему же я не слышал? - Может, ты отходил. - Без тебя? Куда я отойду?
Мы отойдем вместе.
По радио: - В машине! А тепей се'езно! П'иготовиться к большому отходу.
- Так почему же я не слышал, что он сказал? - А если он сказал мне.
- Только тебе? - Допустим. - Ты и отходи. А мы постоим.
- Ну, не балуйся. Я говорю, он сказал. И вообще, если...
По радио: - Отдать концы. Отходим от п'ичала.
- Слышал? Давай. - Почему именно я? - А кто?
- Хочешь поговорить? - Да. - Выключи!
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https://www.youtube.com/watch?v=KlEB5mkghXs