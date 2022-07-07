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Поддержка Украины Великобританией не должна измениться, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июля выступил с традиционным обращением к украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Зеленского размещено в фейсбуке.

"Насыщенный день сегодня и не менее насыщенный – завтра. Поддержка Украины со стороны Великобритании не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах. Роль Британии в защите свободы действительно глобальна.

Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. Также будет много внутриукраинских новостей – предстоит очень содержательный день", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях на юге страны, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (4954) Зеленский Владимир (20348) обращение (747) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+10
Цей відеоблогер вже приморив...
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07.07.2022 23:17
+5
В першу чергу, треба на себе розраховувати.

.доречі - у небесній канцелярії прокинулись. Из-за урагана в Москве остановилось метро и загорелся храм. - (с) видання Известия
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07.07.2022 23:17
+5
кацапы даже не подозревают, какой злой трындец к ним подкрадывается в лице Уоллеса.
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07.07.2022 23:25
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Правила форума Совет форумчан
Это он приказывает, или советует???
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07.07.2022 23:15 Ответить
Вангует...
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07.07.2022 23:18 Ответить
Відосики, откосики.
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07.07.2022 23:27 Ответить
Капитан: Все. П'ения закончили, мы подымаем паюса, мы отходим от п'ичала.
(В машину.) Внимание! Атход! В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал? - Он так сказал. - Что-то я не слышал. - Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал. - Я тебе говорю - он так сказал. - Я же был рядом. - Ну?
- Почему же я не слышал? - Может, ты отходил. - Без тебя? Куда я отойду?
Мы отойдем вместе.
По радио: - В машине! А тепей се'езно! П'иготовиться к большому отходу.
- Так почему же я не слышал, что он сказал? - А если он сказал мне.
- Только тебе? - Допустим. - Ты и отходи. А мы постоим.
- Ну, не балуйся. Я говорю, он сказал. И вообще, если...
По радио: - Отдать концы. Отходим от п'ичала.
- Слышал? Давай. - Почему именно я? - А кто?
- Хочешь поговорить? - Да. - Выключи!
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07.07.2022 23:47 Ответить
Хто його питав?
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07.07.2022 23:53 Ответить
Цей відеоблогер вже приморив...
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07.07.2022 23:17 Ответить
по своїм комік каналам такого не крутить..
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07.07.2022 23:18 Ответить
В першу чергу, треба на себе розраховувати.

.доречі - у небесній канцелярії прокинулись. Из-за урагана в Москве остановилось метро и загорелся храм. - (с) видання Известия
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07.07.2022 23:17 Ответить
кацапы даже не подозревают, какой злой трындец к ним подкрадывается в лице Уоллеса.
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07.07.2022 23:25 Ответить
Це відео краще: ЄВГЕН КАРАСЬ (лисий із ЗСУ): Як рашисти закопали в землю свої елітні війська
https://www.youtube.com/watch?v=KlEB5mkghXs
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08.07.2022 00:26 Ответить
На превеликий жаль, шановний пане Президенте, до тебе є деякі екстремальні питання з боку чималого населення Західної України. Наразі це відчувається протягом форумного спілкування. Мабуть, там вже готують або заколот, або ж до найближчих виборів якогось свого царка..
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08.07.2022 00:34 Ответить
Не треба ховати Джонсанюка, він випливе та ще галасу наробе. Дуже потужна людина, таких не зламати.
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08.07.2022 05:13 Ответить
 
 