Поддержка Украины Великобританией не должна измениться, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июля выступил с традиционным обращением к украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Зеленского размещено в фейсбуке.

"Насыщенный день сегодня и не менее насыщенный – завтра. Поддержка Украины со стороны Великобритании не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах. Роль Британии в защите свободы действительно глобальна.

Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. Также будет много внутриукраинских новостей – предстоит очень содержательный день", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях на юге страны, - Зеленский. ВИДЕО