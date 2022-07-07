Підтримка України Великою Британією не має змінитися, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 7 липня виступив із традиційним зверненням до українського народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Зеленського розміщене у фейсбуці.
"Насичений день сьогодні і не менш насичений – завтра. Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах. Роль Британії в захисті свободи справді глобальна.
Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів. Також буде багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+10 ПП Уксусов
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+5 Марина Кравець
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+5 Urs
показати весь коментар07.07.2022 23:25
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(В машину.) Внимание! Атход! В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал? - Он так сказал. - Что-то я не слышал. - Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал. - Я тебе говорю - он так сказал. - Я же был рядом. - Ну?
- Почему же я не слышал? - Может, ты отходил. - Без тебя? Куда я отойду?
Мы отойдем вместе.
По радио: - В машине! А тепей се'езно! П'иготовиться к большому отходу.
- Так почему же я не слышал, что он сказал? - А если он сказал мне.
- Только тебе? - Допустим. - Ты и отходи. А мы постоим.
- Ну, не балуйся. Я говорю, он сказал. И вообще, если...
По радио: - Отдать концы. Отходим от п'ичала.
- Слышал? Давай. - Почему именно я? - А кто?
- Хочешь поговорить? - Да. - Выключи!
.доречі - у небесній канцелярії прокинулись. Из-за урагана в Москве остановилось метро и загорелся храм. - (с) видання Известия
https://www.youtube.com/watch?v=KlEB5mkghXs