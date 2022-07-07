УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4074 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
1 987 13

Підтримка України Великою Британією не має змінитися, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 7 липня виступив із традиційним зверненням до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Зеленського розміщене у фейсбуці. 

"Насичений день сьогодні і не менш насичений – завтра. Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах. Роль Британії в захисті свободи справді глобальна.

Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів. Також буде багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках на півдні країни, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5578) Зеленський Володимир (23815) звернення (603) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Цей відеоблогер вже приморив...
показати весь коментар
07.07.2022 23:17
+5
В першу чергу, треба на себе розраховувати.

.доречі - у небесній канцелярії прокинулись. Из-за урагана в Москве остановилось метро и загорелся храм. - (с) видання Известия
показати весь коментар
07.07.2022 23:17
+5
кацапы даже не подозревают, какой злой трындец к ним подкрадывается в лице Уоллеса.
показати весь коментар
07.07.2022 23:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это он приказывает, или советует???
показати весь коментар
07.07.2022 23:15 Відповісти
Вангует...
показати весь коментар
07.07.2022 23:18 Відповісти
Відосики, откосики.
показати весь коментар
07.07.2022 23:27 Відповісти
Капитан: Все. П'ения закончили, мы подымаем паюса, мы отходим от п'ичала.
(В машину.) Внимание! Атход! В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал? - Он так сказал. - Что-то я не слышал. - Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал. - Я тебе говорю - он так сказал. - Я же был рядом. - Ну?
- Почему же я не слышал? - Может, ты отходил. - Без тебя? Куда я отойду?
Мы отойдем вместе.
По радио: - В машине! А тепей се'езно! П'иготовиться к большому отходу.
- Так почему же я не слышал, что он сказал? - А если он сказал мне.
- Только тебе? - Допустим. - Ты и отходи. А мы постоим.
- Ну, не балуйся. Я говорю, он сказал. И вообще, если...
По радио: - Отдать концы. Отходим от п'ичала.
- Слышал? Давай. - Почему именно я? - А кто?
- Хочешь поговорить? - Да. - Выключи!
показати весь коментар
07.07.2022 23:47 Відповісти
Хто його питав?
показати весь коментар
07.07.2022 23:53 Відповісти
Цей відеоблогер вже приморив...
показати весь коментар
07.07.2022 23:17 Відповісти
по своїм комік каналам такого не крутить..
показати весь коментар
07.07.2022 23:18 Відповісти
В першу чергу, треба на себе розраховувати.

.доречі - у небесній канцелярії прокинулись. Из-за урагана в Москве остановилось метро и загорелся храм. - (с) видання Известия
показати весь коментар
07.07.2022 23:17 Відповісти
кацапы даже не подозревают, какой злой трындец к ним подкрадывается в лице Уоллеса.
показати весь коментар
07.07.2022 23:25 Відповісти
Це відео краще: ЄВГЕН КАРАСЬ (лисий із ЗСУ): Як рашисти закопали в землю свої елітні війська
https://www.youtube.com/watch?v=KlEB5mkghXs
показати весь коментар
08.07.2022 00:26 Відповісти
На превеликий жаль, шановний пане Президенте, до тебе є деякі екстремальні питання з боку чималого населення Західної України. Наразі це відчувається протягом форумного спілкування. Мабуть, там вже готують або заколот, або ж до найближчих виборів якогось свого царка..
показати весь коментар
08.07.2022 00:34 Відповісти
Не треба ховати Джонсанюка, він випливе та ще галасу наробе. Дуже потужна людина, таких не зламати.
показати весь коментар
08.07.2022 05:13 Відповісти
 
 