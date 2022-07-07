Підтримка України Великою Британією не має змінитися, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 7 липня виступив із традиційним зверненням до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Зеленського розміщене у фейсбуці.

"Насичений день сьогодні і не менш насичений – завтра. Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах. Роль Британії в захисті свободи справді глобальна.

Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів. Також буде багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день", - зазначається у повідомленні.

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