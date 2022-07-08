Зеленский 8 июля выступит перед парламентом Словении

Президент Украины Владимир Зеленский завтра по видеосвязи выступит перед парламентом Словении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось в видеообращении главы государства.

"Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. На очереди Словения", — отметил Зеленский.

По его словам, завтра Украине предстоит плодотворный день, также стоит ожидать много позитивных украинских новостей.

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