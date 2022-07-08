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Зеленский 8 июля выступит перед парламентом Словении

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский завтра по видеосвязи выступит перед парламентом Словении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось в видеообращении главы государства.

"Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. На очереди Словения", — отметил Зеленский.

По его словам, завтра Украине предстоит плодотворный день, также стоит ожидать много позитивных украинских новостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Зеленский Владимир (20234) Словения (151)


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Топ комментарии
+9
А в цирку ЗЄ буде виступати перед своїми фанатами?

Там його точно очікує успіх.
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08.07.2022 02:14
+5
зараз Ze - найдорожчий актор у світі. 2 млрд гривень на рік коштує обслуговування тільки його офісу, а ще мільярди баксів які він вкрав у держави в рамках бальшой стройкі.
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08.07.2022 07:53
+4
Та пишіть вже правильно! "Зєлєнскій 8 липня прочитає з папірця перед парламентом Словенії".
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08.07.2022 05:05
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А в цирку ЗЄ буде виступати перед своїми фанатами?

Там його точно очікує успіх.
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08.07.2022 02:14 Ответить
Несколько минут назад похоже Химарсы по Даунецку вклепали опять
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08.07.2022 02:28 Ответить
Отже, біндєравци знову ******** Бамбас. )))
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08.07.2022 02:35 Ответить
И по Шахтерску тоже
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08.07.2022 02:42 Ответить
шахтерск, это кде?
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08.07.2022 03:16 Ответить
35-40 км восточнее даунецка
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08.07.2022 03:26 Ответить
Час вже з промовою відвідати Місяць - там поки що не буде опонентів.
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08.07.2022 02:47 Ответить
Вежливый Химарск вежливо разь..ал склад рашистов в Шахтерске
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08.07.2022 03:06 Ответить
Божее..... Домбят Бомбас!?
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08.07.2022 03:19 Ответить
Таки домбят
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08.07.2022 03:22 Ответить
https://t.me/itsdonetsk/20789
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08.07.2022 03:27 Ответить
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08.07.2022 03:41 Ответить
Повний пакет санкцій, який потрібно реалізовати проти росії:

1) Відібрати у рос олігархів всі активи

2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу

3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів

4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.

4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.

5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу

6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу

7) Ембарго на рос метал

8) Ембарго на рос міндобрива

9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.

10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.

11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів

Дещо вже реалізовано.
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08.07.2022 04:32 Ответить
*****.
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08.07.2022 04:44 Ответить
О,БОЖЕ...
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08.07.2022 04:45 Ответить
Та пишіть вже правильно! "Зєлєнскій 8 липня прочитає з папірця перед парламентом Словенії".
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08.07.2022 05:05 Ответить
Нехай йде читає з папірця, якщо більше нічого робити не навчився за стільки років, може Україні зброї Словенія більше дасть.
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08.07.2022 06:38 Ответить
Словосполучення «виступить Зеленський» в мене це пісюніст та рояль.
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08.07.2022 07:07 Ответить
зараз Ze - найдорожчий актор у світі. 2 млрд гривень на рік коштує обслуговування тільки його офісу, а ще мільярди баксів які він вкрав у держави в рамках бальшой стройкі.
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08.07.2022 07:53 Ответить
Зіграє на роялі?
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08.07.2022 09:07 Ответить
Знов світло зверху і телесуфлер.
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08.07.2022 09:30 Ответить
І не соромно йому виступати після кадирівськиз відосиків? Нехай повчиться, як кіно знімати, а то назнімав "сватів"
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08.07.2022 10:57 Ответить
Ще там не ганьбився.
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08.07.2022 11:25 Ответить
Зелупе не дают покоя лавры Фиделя Кастро с его речью в ООН.
Скумбриевич,даешь пятичасовое выступление.
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08.07.2022 12:21 Ответить
зеля вот такое причуствие что война для тебя как мать родная(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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08.07.2022 12:31 Ответить
 
 