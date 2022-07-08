Зеленский 8 июля выступит перед парламентом Словении
Президент Украины Владимир Зеленский завтра по видеосвязи выступит перед парламентом Словении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось в видеообращении главы государства.
"Завтра продолжу серию обращений в европейские парламенты. На очереди Словения", — отметил Зеленский.
По его словам, завтра Украине предстоит плодотворный день, также стоит ожидать много позитивных украинских новостей.
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+9 Герхард
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+5 Super Gut
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Там його точно очікує успіх.
1) Відібрати у рос олігархів всі активи
2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу
3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів
4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.
4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.
5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу
6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу
7) Ембарго на рос метал
8) Ембарго на рос міндобрива
9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.
10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.
11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів
Дещо вже реалізовано.
Скумбриевич,даешь пятичасовое выступление.