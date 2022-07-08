Зеленський 8 липня виступить перед парламентом Словенії

Президент України Володимир Зеленський завтра по відеозв'язку виступить перед парламентом Словенії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося у відеозвернення глави держави.

"Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів. На черзі Словенія", - зазначив Зеленський.

За його словами, завтра Україну чекає плідний день, також варто очікувати багато позитивних українських новин.

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