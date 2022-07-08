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Зеленський 8 липня виступить перед парламентом Словенії

зеленський

Президент України Володимир Зеленський завтра по відеозв'язку виступить перед парламентом Словенії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося у  відеозвернення глави держави.

"Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів. На черзі Словенія", - зазначив Зеленський.

За його словами, завтра Україну чекає плідний день, також варто очікувати багато позитивних українських новин.

Також читайте: Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Словенія (182)


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Топ коментарі
+9
А в цирку ЗЄ буде виступати перед своїми фанатами?

Там його точно очікує успіх.
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08.07.2022 02:14
+5
зараз Ze - найдорожчий актор у світі. 2 млрд гривень на рік коштує обслуговування тільки його офісу, а ще мільярди баксів які він вкрав у держави в рамках бальшой стройкі.
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08.07.2022 07:53
+4
Та пишіть вже правильно! "Зєлєнскій 8 липня прочитає з папірця перед парламентом Словенії".
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08.07.2022 05:05
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А в цирку ЗЄ буде виступати перед своїми фанатами?

Там його точно очікує успіх.
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08.07.2022 02:14 Відповісти
Несколько минут назад похоже Химарсы по Даунецку вклепали опять
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08.07.2022 02:28 Відповісти
Отже, біндєравци знову ******** Бамбас. )))
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08.07.2022 02:35 Відповісти
И по Шахтерску тоже
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08.07.2022 02:42 Відповісти
шахтерск, это кде?
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08.07.2022 03:16 Відповісти
35-40 км восточнее даунецка
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08.07.2022 03:26 Відповісти
Час вже з промовою відвідати Місяць - там поки що не буде опонентів.
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08.07.2022 02:47 Відповісти
Вежливый Химарск вежливо разь..ал склад рашистов в Шахтерске
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08.07.2022 03:06 Відповісти
Божее..... Домбят Бомбас!?
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08.07.2022 03:19 Відповісти
Таки домбят
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08.07.2022 03:22 Відповісти
https://t.me/itsdonetsk/20789
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08.07.2022 03:27 Відповісти
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08.07.2022 03:41 Відповісти
Повний пакет санкцій, який потрібно реалізовати проти росії:

1) Відібрати у рос олігархів всі активи

2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу

3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів

4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.

4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.

5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу

6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу

7) Ембарго на рос метал

8) Ембарго на рос міндобрива

9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.

10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.

11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів

Дещо вже реалізовано.
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08.07.2022 04:32 Відповісти
*****.
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08.07.2022 04:44 Відповісти
О,БОЖЕ...
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08.07.2022 04:45 Відповісти
Та пишіть вже правильно! "Зєлєнскій 8 липня прочитає з папірця перед парламентом Словенії".
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08.07.2022 05:05 Відповісти
Нехай йде читає з папірця, якщо більше нічого робити не навчився за стільки років, може Україні зброї Словенія більше дасть.
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08.07.2022 06:38 Відповісти
Словосполучення «виступить Зеленський» в мене це пісюніст та рояль.
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08.07.2022 07:07 Відповісти
зараз Ze - найдорожчий актор у світі. 2 млрд гривень на рік коштує обслуговування тільки його офісу, а ще мільярди баксів які він вкрав у держави в рамках бальшой стройкі.
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08.07.2022 07:53 Відповісти
Зіграє на роялі?
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08.07.2022 09:07 Відповісти
Знов світло зверху і телесуфлер.
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08.07.2022 09:30 Відповісти
І не соромно йому виступати після кадирівськиз відосиків? Нехай повчиться, як кіно знімати, а то назнімав "сватів"
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08.07.2022 10:57 Відповісти
Ще там не ганьбився.
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08.07.2022 11:25 Відповісти
Зелупе не дают покоя лавры Фиделя Кастро с его речью в ООН.
Скумбриевич,даешь пятичасовое выступление.
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08.07.2022 12:21 Відповісти
зеля вот такое причуствие что война для тебя как мать родная(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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08.07.2022 12:31 Відповісти
 
 