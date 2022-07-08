Зеленський 8 липня виступить перед парламентом Словенії
Президент України Володимир Зеленський завтра по відеозв'язку виступить перед парламентом Словенії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося у відеозвернення глави держави.
"Завтра продовжу серію звернень до європейських парламентів. На черзі Словенія", - зазначив Зеленський.
За його словами, завтра Україну чекає плідний день, також варто очікувати багато позитивних українських новин.
Топ коментарі
+9 Герхард
показати весь коментар08.07.2022 02:14
+5 Super Gut
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+4 Oresta Bartka
показати весь коментар08.07.2022 05:05
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Там його точно очікує успіх.
1) Відібрати у рос олігархів всі активи
2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу
3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів
4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.
4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.
5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу
6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу
7) Ембарго на рос метал
8) Ембарго на рос міндобрива
9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.
10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.
11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів
Дещо вже реалізовано.
Скумбриевич,даешь пятичасовое выступление.