Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному
Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам, які звільнили острів Зміїний від російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму відеозверненні 7 липня.
"Хочу подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція.
Розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці" СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили.
І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати", - підкреслив Зеленський.
За словами Зеленського, українські партнери мають точну інформацію щодо оборонних потреб України по кожному з напрямків.
Зокрема, це стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії.
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Гомер би плакав од такого сиквелу.
Треба б подякувати Ахіллові за підтримку. Хоча б прочитати там на острові на голос відповідний фраґмент з "Іліади" у перекладі Бориса Тена (обов'язково українському!!) - отак прямо до сонечка, від самого "Гнів оспівай, о богине, Ахілла, сина Пелея... https://ae-lib.org.ua/texts/homer__iliad__ua.htm " (Слово чести, я не жартую, моя б воля - я б туди навіть "Іфігенію в Тавриді" Лесі Українки привезла й поставила при першій же змозі - за одною з версій, у посмерті Ахілл не з Єленою, а якраз із принесеною в жертву Іфігенією одружився, все воно тут у нас сходиться, весь кількатисячолітній пазл, була б чиста містерія якраз на античний смак, - але це вже, боюсь, після перемоги, коли всіх тих розбуджених духів історії, що нам тепер допомагають, можна буде відпрощати назад до Елізіуму, а поки що - хай бережуть наших воїнів!)
А Гомера Ахіллові хай би хтось усе ж там з хлопців у вільну хвилинку почитав. Повірте на слово людині, яка з 2013-го р. намагалася писати роман про Троянську війну і дещо знає про тих персонажів, - воно не зашкодить. - О. Забужко
А ще ж археологія - Босфорське царство, скіфи та інше. Тому ніяк.
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Реєстрація: 07.07.2022
А особливо за Гомера, Лесю і Забужко!!
що з Українським Прапором та Батареєю "Нептунів" до кацапів КРАЩЕ ДОХОДИТЬ, чим тільки з Прапором!
Рекомендую обратиться к Брюсселю , чтобы ЕС собрала заявки со своих гостиниц , которые будут незагруженные в период с октября по апрель ( это могут быть гостиницы у моря типа в Греции - как правило там пляжные отели с октября закрыты) и ЕС ОПЛАТИЛА БЫ ИЗ МИЛЛИАРДОВ восстановления Украины проживание и питание женщинам и детям . А мужчины пусть работают - восстанавливают Украину
Тому що це проїдання грошей, які мають йти на створення доданої вартості.
У ЄС наскільки я знаю є програми по прийому біженців. Тому ніяких додаткових коштів не треба. Все що треба це силою із зруйнованих регіонів вивозити ідіотів (така ось у нас є бездарна частина населення), які думають що все їх мине бо вони особливі.
Розумієте люди живуть в зруйнованих будинках бо вони такими безпорадними вирощені. Такий вид людини культивувався в ссср. І самі вони нікуди не поїдуть, а там помруть. Їх можна вивести тільки силою за що ці люди будуть поважати та хвалити владу.
ЦІКАВА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТІВ ТЕМА - делігація України в Лугано
А не пора лі озвучити ФІО українців в делегації ⁉️⁉️⁉️
По слухам - це 140 (‼️‼️‼️) чоловік
Ось ПЕРША РЕАКЦІЯ блогера . З деякими його думками я не згодна , но в целом він - прав.
Моя думка , шо там мають бути тільки спеціалісти ( інженери і єкономисти ), а політикам там робити нічого
Делегація в Лугано це наш сором. Європа посміялася.
https://youtu.be/H-mFZsAKMZU
Ніколи про нього не чув. Чим він відомий? Перше що побачив з проклацування його відео це те що воно походу кишеньковий хвалитель Зе і Слуг. Чим він ще займається крім цього? Який у нього контент? Ой є сумніви що він блогер.
Якщо брати максимально утопічне майбутнє і план максимум то треба вирити в тій скалі круту підземно-підводну ракетну базу із нормальним військовим ПРО (типу C-Ram) та "ракетним-списом" який могтиме працювати по повітрю, морю та землі.
Таке б - звучало!
Були кацапи на Зміїному їм не так, поставили укрстяг на Зміїному, також не те!
На дивані клавою найкраще воювать!