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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

зеленський

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые освободили остров Змеиный от российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении 7 июля.

"Хочу поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный – там установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция.

Разведка, Силы специальных операций, "альфовцы" СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-Морские силы, Воздушные силы.

И пусть теперь каждый российский капитан - будь то корабль или самолет - видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать", — подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, у украинских партнеров есть точная информация по оборонным потребностям Украины по каждому из направлений.

В частности это касается противовоздушной обороны, современной реактивной артиллерии.

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Зеленский Владимир (20234) Змеиный (180)


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Топ комментарии
+12
Порохоботи говорять,
що з Українським Прапором та Батареєю "Нептунів" до кацапів КРАЩЕ ДОХОДИТЬ, чим тільки з Прапором!
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08.07.2022 00:10
+8
Зеленский , надо думать где будут жить украинцы из разбитых домов ЗИМОЙ . То , чтогруппа идиотов ( гетьманцев, Марченко, Ермак) этот вопрос не разрулят до холодов - уже ясно после позорища в Лугано
Рекомендую обратиться к Брюсселю , чтобы ЕС собрала заявки со своих гостиниц , которые будут незагруженные в период с октября по апрель ( это могут быть гостиницы у моря типа в Греции - как правило там пляжные отели с октября закрыты) и ЕС ОПЛАТИЛА БЫ ИЗ МИЛЛИАРДОВ восстановления Украины проживание и питание женщинам и детям . А мужчины пусть работают - восстанавливают Украину
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08.07.2022 00:13
+4
Радует, что обошлось без Безумной...
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08.07.2022 00:05
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Радует, что обошлось без Безумной...
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08.07.2022 00:05 Ответить
...Песиголовці на Зміїному "розбудили Ахілла" - і Ахілл став по нашій стороні! Бо він покровитель воїнів, а не покидьків.

Гомер би плакав од такого сиквелу.

Треба б подякувати Ахіллові за підтримку. Хоча б прочитати там на острові на голос відповідний фраґмент з "Іліади" у перекладі Бориса Тена (обов'язково українському!!) - отак прямо до сонечка, від самого "Гнів оспівай, о богине, Ахілла, сина Пелея... https://ae-lib.org.ua/texts/homer__iliad__ua.htm " (Слово чести, я не жартую, моя б воля - я б туди навіть "Іфігенію в Тавриді" Лесі Українки привезла й поставила при першій же змозі - за одною з версій, у посмерті Ахілл не з Єленою, а якраз із принесеною в жертву Іфігенією одружився, все воно тут у нас сходиться, весь кількатисячолітній пазл, була б чиста містерія якраз на античний смак, - але це вже, боюсь, після перемоги, коли всіх тих розбуджених духів історії, що нам тепер допомагають, можна буде відпрощати назад до Елізіуму, а поки що - хай бережуть наших воїнів!)

А Гомера Ахіллові хай би хтось усе ж там з хлопців у вільну хвилинку почитав. Повірте на слово людині, яка з 2013-го р. намагалася писати роман про Троянську війну і дещо знає про тих персонажів, - воно не зашкодить. - О. Забужко
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08.07.2022 00:06 Ответить
Якщо таке було би то залишилися б сліди. Розумієте в чому проблема. Плюс озеро Понт та циркумпонтійська катастрофа що свідчать взагалі про протилежне явище.

А ще ж археологія - Босфорське царство, скіфи та інше. Тому ніяк.
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08.07.2022 03:19 Ответить
Бред
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08.07.2022 00:19 Ответить
Вам в школу надо , как недавнорожденному 🤣🤣🤣


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 07.07.2022
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08.07.2022 00:21 Ответить
Более того, в античные времена земля была плоской и держалась на трёх китах, но нам никогда этого не расскажут, ибо заговор
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08.07.2022 00:27 Ответить
А Волга - это что такое ?
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08.07.2022 00:37 Ответить
"Історик" все "поставив з ніг на голову" Колись рівень Каспію і Чорного був нижчий Саме тому зараз більшість пам"яток хозарської доби затоплені в дельті Волги Щодо "Меотійського болота" - він правий Було таке колись А коли рівень води в Чорному морі піднявся то затопив ті місця і "болото" стало мілководним Азовським морем і Сивашем
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08.07.2022 05:50 Ответить
Спасибі за українську мову!!!
А особливо за Гомера, Лесю і Забужко!!
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08.07.2022 06:16 Ответить
Эта карикатура - благодарность нашей армии, которая своей кровью этот Змеиный отбила? Засунуть бы эту срань в сраку тому, ктьо ее придумал.
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08.07.2022 00:16 Ответить
Порохоботи говорять,
що з Українським Прапором та Батареєю "Нептунів" до кацапів КРАЩЕ ДОХОДИТЬ, чим тільки з Прапором!
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08.07.2022 00:10 Ответить
те що ти тупа **** пердоляцька,а що ти **** скажеш про склади в Чехії і Болгарії? нічого ну то соси не відволікайся
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08.07.2022 02:12 Ответить
Зеленский , надо думать где будут жить украинцы из разбитых домов ЗИМОЙ . То , чтогруппа идиотов ( гетьманцев, Марченко, Ермак) этот вопрос не разрулят до холодов - уже ясно после позорища в Лугано
Рекомендую обратиться к Брюсселю , чтобы ЕС собрала заявки со своих гостиниц , которые будут незагруженные в период с октября по апрель ( это могут быть гостиницы у моря типа в Греции - как правило там пляжные отели с октября закрыты) и ЕС ОПЛАТИЛА БЫ ИЗ МИЛЛИАРДОВ восстановления Украины проживание и питание женщинам и детям . А мужчины пусть работают - восстанавливают Украину
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08.07.2022 00:13 Ответить
Не думаю, що українцям тре додатково ще допомагати з житлом/опаленням на зиму, - наші люди розберуться. хай лише зроблять комуналку без зростання до весни і дозволять котли ставити у будинку...
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08.07.2022 01:55 Ответить
ты что епанутая? ты знаешь какие долги сейчас у населения за коммуналку и они растут - уряд должен списать все долги за коммуналку после начала войны
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08.07.2022 04:22 Ответить
вона не *******,воно на ставці...
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08.07.2022 14:36 Ответить
"ИЗ МИЛЛИАРДОВ восстановления" - я вам зразу дам відповідь ЄС буде вона категоричне ні.

Тому що це проїдання грошей, які мають йти на створення доданої вартості.

У ЄС наскільки я знаю є програми по прийому біженців. Тому ніяких додаткових коштів не треба. Все що треба це силою із зруйнованих регіонів вивозити ідіотів (така ось у нас є бездарна частина населення), які думають що все їх мине бо вони особливі.

Розумієте люди живуть в зруйнованих будинках бо вони такими безпорадними вирощені. Такий вид людини культивувався в ссср. І самі вони нікуди не поїдуть, а там помруть. Їх можна вивести тільки силою за що ці люди будуть поважати та хвалити владу.
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08.07.2022 03:12 Ответить
Может Зеленский не в курсе ?

ЦІКАВА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТІВ ТЕМА - делігація України в Лугано

А не пора лі озвучити ФІО українців в делегації ⁉️⁉️⁉️

По слухам - це 140 (‼️‼️‼️) чоловік

Ось ПЕРША РЕАКЦІЯ блогера . З деякими його думками я не згодна , но в целом він - прав.
Моя думка , шо там мають бути тільки спеціалісти ( інженери і єкономисти ), а політикам там робити нічого

Делегація в Лугано це наш сором. Європа посміялася.

https://youtu.be/H-mFZsAKMZU
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08.07.2022 00:16 Ответить
Це гидко. Про це треба говорити, якщо і справді так..((
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08.07.2022 01:52 Ответить
що курва знову "царь хароший а боярє плахіє",не зітри лизалку сраколизка,все він знає як і ти це знала,теж меня тут інституткою прикинулась
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08.07.2022 02:13 Ответить
Блогер?

Ніколи про нього не чув. Чим він відомий? Перше що побачив з проклацування його відео це те що воно походу кишеньковий хвалитель Зе і Слуг. Чим він ще займається крім цього? Який у нього контент? Ой є сумніви що він блогер.
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08.07.2022 03:04 Ответить
да он и есть зеленый блогер и манипулятор
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08.07.2022 04:25 Ответить
Не переймайся, зебілятко, блаZень був в "курсє" цієї ганьби, але його це влаштовує. По іншому зелена шобла мародерів не може.
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08.07.2022 08:13 Ответить
Як на мене, краще б побажав, щоб і прапор і море і ми кацапів не бачили
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08.07.2022 00:20 Ответить
Что там прапор, хай баче партак, который лысый друг себе наколол!
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08.07.2022 00:28 Ответить
Шановний Зеленьский, кожен росіській капітан, повинен до кінця життя бачити Рузьскій вайєнний карабль "Маацьва" на кую, як що запливе у Чорне море!!!
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08.07.2022 00:42 Ответить
Треба буде там після війни нормальний флагшток поставити і якийсь пам'ятник з максимум тролінгу. Це так план мінімум.

Якщо брати максимально утопічне майбутнє і план максимум то треба вирити в тій скалі круту підземно-підводну ракетну базу із нормальним військовим ПРО (типу C-Ram) та "ракетним-списом" який могтиме працювати по повітрю, морю та землі.
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08.07.2022 02:59 Ответить
Почему это тело за четыре месяца войны, до сих пор не наладило выпуск боеприпасов для нашей старой арты - ну новую он всю остановил - хотя нет - одну Богдану теперь таскают по всем фронтам.
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08.07.2022 04:56 Ответить
Зказав би не він - а бойовий генерал,чи полковник.
Таке б - звучало!
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08.07.2022 05:07 Ответить
Прочитав коменти і зробив висновок, нашим пісюнам не вгодиш!
Були кацапи на Зміїному їм не так, поставили укрстяг на Зміїному, також не те!
На дивані клавою найкраще воювать!
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08.07.2022 06:23 Ответить
 
 