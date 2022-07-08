Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые освободили остров Змеиный от российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении 7 июля.

"Хочу поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный – там установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция.

Разведка, Силы специальных операций, "альфовцы" СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-Морские силы, Воздушные силы.

И пусть теперь каждый российский капитан - будь то корабль или самолет - видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать", — подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, у украинских партнеров есть точная информация по оборонным потребностям Украины по каждому из направлений.

В частности это касается противовоздушной обороны, современной реактивной артиллерии.

Также читайте: Поддержка Украины Великобританией не должна измениться, - Зеленский. ВИДЕО