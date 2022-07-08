Украина призывает Канаду не возвращать "Газпрому" газовую турбину, - Reuters
Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Санкции против России запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом", - сказал источник в Министерстве энергетики Украины.
Он также подчеркнул, что если это решение будет одобрено, Украина обратится к европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход выполнения соглашения о санкциях против РФ.
Источник в Минэнерго также отметил, что если решение о передаче турбины будет принято канадцами, то это будет прецедент обхода санкций против России двумя странами G7.
Решение о возврате турбины уже принято, сообщил источник в правительстве Канады, знакомый с вопросом, добавив, что Канада и Германия не хотят, чтобы турбина стала для России предлогом для прекращения поставок газа по газопроводу "Северный поток-1".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, як вирішиться !
На маніфестаціях табличку ставили, яка країна скількох витурила.
І тут - 0.
А акщо наступним приводом стане те, що Трюдо дихає, а Шольц - лисий? Що робитимете? Коли вже зрозумієте, що кацапам не треба реального приводу аби якусь гидоту зробити - вони приводи вигадують по 100500 штук на секунду
==========================================================
Придуркуватий бюргер Хабек! Яким же треба бути недолугим, щоб навіть тепер не зрозуміти, що для ***** ніякі договори та взагалі Міжнародне право у всіх його аспектах нічого не значать. Таке враження, що вся ця країна Німеччина викреслила з своєї пам*яті діяння своїх славних предків. Я впевнений, що ні цей Хабек, ні Шольц з усім його урядом не знають, що сказав про договори з росією пруський, а згодом імперський, канцлер Отто фон Бісмарк - "Договори з росією не вартують навіть паперу, на якому вони написані". А якщо знали і все рівно влізли в газову кацапську петлю, то взагалі "бевзі в квадраті", як казав Йозеф Швейк.
Знищили ядерну енергетику для задобрювання тупого електорату в політично-популістських цілях, щоб вигравати вибори, а тепер що? Тільки й залишається, що спостерігати, як голосно регочуть французи, дивлячись на схід, які поклали на домашніх безграмотних зелених грет тунберг і розвивали ядерну енергетичну галузь. Їм природний газ, якщо і потрібний, то тільки для хімічної промисловості.
Тільки Україна 2022 року - не Чехословаччина 1938-го!