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Новости Санкции против России
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Украина призывает Канаду не возвращать "Газпрому" газовую турбину, - Reuters

газпром

Украина выступает против передачи Канадой турбины компании "Газпром" для поставок природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям в отношении РФ.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Санкции против России запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом", - сказал источник в Министерстве энергетики Украины.

Он также подчеркнул, что если это решение будет одобрено, Украина обратится к европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход выполнения соглашения о санкциях против РФ.

Источник в Минэнерго также отметил, что если решение о передаче турбины будет принято канадцами, то это будет прецедент обхода санкций против России двумя странами G7.

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Решение о возврате турбины уже принято, сообщил источник в правительстве Канады, знакомый с вопросом, добавив, что Канада и Германия не хотят, чтобы турбина стала для России предлогом для прекращения поставок газа по газопроводу "Северный поток-1".

Газпром (3183) Канада (2073) россия (95372) санкции (11257)


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Топ комментарии
+7
Ось так вони виконують свої ж санкції, Німеччина попросила швиденько протягом дня або 2х повернути трубу, канадці погодилися. Так що справді такі санкції до дупи.
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08.07.2022 06:56
+4
не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення

А акщо наступним приводом стане те, що Трюдо дихає, а Шольц - лисий? Що робитимете? Коли вже зрозумієте, що кацапам не треба реального приводу аби якусь гидоту зробити - вони приводи вигадують по 100500 штук на секунду
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08.07.2022 07:05
+4
а недавно Україна, по вказівці зечмо, не дала голос за Канаду при голосуванні здається в радбезі оон і Канаду не обрали - не вистачило одного голоса! а тепер просить "канадазакрийтурбіну"
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08.07.2022 08:46
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Канадійці-не приєднуйтесь до постійно абсірающіхся пєрєд лапатнікамі німців...
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08.07.2022 06:49 Ответить
Ось так вони виконують свої ж санкції, Німеччина попросила швиденько протягом дня або 2х повернути трубу, канадці погодилися. Так що справді такі санкції до дупи.
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08.07.2022 06:56 Ответить
Давайте, починайте осанну співати вашій іконці номер 2.

Цікаво, як вирішиться !
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08.07.2022 06:58 Ответить
Зламати турбіну і сказати що так було.
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08.07.2022 07:04 Ответить
Клоун боїться москальських дипломатів вислати.
На маніфестаціях табличку ставили, яка країна скількох витурила.
І тут - 0.
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08.07.2022 07:09 Ответить
не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення

А акщо наступним приводом стане те, що Трюдо дихає, а Шольц - лисий? Що робитимете? Коли вже зрозумієте, що кацапам не треба реального приводу аби якусь гидоту зробити - вони приводи вигадують по 100500 штук на секунду
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08.07.2022 07:05 Ответить
а недавно Україна, по вказівці зечмо, не дала голос за Канаду при голосуванні здається в радбезі оон і Канаду не обрали - не вистачило одного голоса! а тепер просить "канадазакрийтурбіну"
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08.07.2022 08:46 Ответить
"Віце-канцлер Німеччини публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік".

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Придуркуватий бюргер Хабек! Яким же треба бути недолугим, щоб навіть тепер не зрозуміти, що для ***** ніякі договори та взагалі Міжнародне право у всіх його аспектах нічого не значать. Таке враження, що вся ця країна Німеччина викреслила з своєї пам*яті діяння своїх славних предків. Я впевнений, що ні цей Хабек, ні Шольц з усім його урядом не знають, що сказав про договори з росією пруський, а згодом імперський, канцлер Отто фон Бісмарк - "Договори з росією не вартують навіть паперу, на якому вони написані". А якщо знали і все рівно влізли в газову кацапську петлю, то взагалі "бевзі в квадраті", як казав Йозеф Швейк.

Знищили ядерну енергетику для задобрювання тупого електорату в політично-популістських цілях, щоб вигравати вибори, а тепер що? Тільки й залишається, що спостерігати, як голосно регочуть французи, дивлячись на схід, які поклали на домашніх безграмотних зелених грет тунберг і розвивали ядерну енергетичну галузь. Їм природний газ, якщо і потрібний, то тільки для хімічної промисловості.
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08.07.2022 09:10 Ответить
А може хай повертать? Тільки засипати десь трохи піску, а десь тротилу хай користуються свонособаки
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08.07.2022 11:19 Ответить
"Пекельні санкції" у дії! Чекаємо Мюнхен - 2? Історія Захід нічому не вчить...
Тільки Україна 2022 року - не Чехословаччина 1938-го!
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08.07.2022 14:50 Ответить
 
 