Германия собирается национализировать бывшую "дочку" Газпрома, - Bloomberg
Кабинет министров Германии принял решение, которое позволяет правительству приобрести долю в бывшей "дочке" Газпрома – Gazprom Germania – находящейся под временным управлением энергетического регулятора страны.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По словам двух чиновников, закон разрешает правительству получать долю в находящихся под управлением кампаниях против воли их владельцев.
Это изменение позволит стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить энергетическую безопасность, ссылается издание на объяснения чиновника.
Министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, но канцлер Олаф Шольц, по словам источников, выступал против. Он якобы переживает, что такой шаг мог бы разозлить Владимира Путина и привести к перебоям в поставках российского газа.
Поэтому правительство Германии тогда решило просто усилить контроль над Gazprom Germania и планировало предоставить компании кредит в размере 10 млрд евро для стабилизации финансового положения.
Gazprom Germania владеет несколькими газохранилищами в Германии, включая крупнейший в стране. Она также владеет компанией Wingas, обеспечивающей крупных промышленных потребителей в Германии. Имеет розничный бизнес в Великобритании, контролируя часть рынка коммерческого газа страны.
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Фокус в тому що "перебої з постачанням" будуть.
Гарантовано!
Восени.
Повне відключення.
Тому вже зараз треба проактивно ліквідувати залежність і зачистити всі активи, впливи і агентуру свинокацапії.
чи який там настрій у х@йла
х@йло поважає тільки силу,
даси йому по морді о тоді буде тебе поважати