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Германия собирается национализировать бывшую "дочку" Газпрома, - Bloomberg

germania,gazprom

Кабинет министров Германии принял решение, которое позволяет правительству приобрести долю в бывшей "дочке" Газпрома – Gazprom Germania – находящейся под временным управлением энергетического регулятора страны.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам двух чиновников, закон разрешает правительству получать долю в находящихся под управлением кампаниях против воли их владельцев.

Это изменение позволит стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить энергетическую безопасность, ссылается издание на объяснения чиновника.

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Министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, но канцлер Олаф Шольц, по словам источников, выступал против. Он якобы переживает, что такой шаг мог бы разозлить Владимира Путина и привести к перебоям в поставках российского газа.

Поэтому правительство Германии тогда решило просто усилить контроль над Gazprom Germania и планировало предоставить компании кредит в размере 10 млрд евро для стабилизации финансового положения.

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Gazprom Germania владеет несколькими газохранилищами в Германии, включая крупнейший в стране. Она также владеет компанией Wingas, обеспечивающей крупных промышленных потребителей в Германии. Имеет розничный бизнес в Великобритании, контролируя часть рынка коммерческого газа страны.

Газ (10223) Газпром (3183) Германия (6926) национализация (237)


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Выгнать всех казламордых за паребрик и всё нах отобрать.
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06.07.2022 16:01 Ответить
Ключова фраза: Шольц боїться!

Фокус в тому що "перебої з постачанням" будуть.
Гарантовано!
Восени.
Повне відключення.
Тому вже зараз треба проактивно ліквідувати залежність і зачистити всі активи, впливи і агентуру свинокацапії.
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06.07.2022 16:06 Ответить
щось не зрозуміло що важливо для шольца німеччина і європейські цінності
чи який там настрій у х@йла

х@йло поважає тільки силу,
даси йому по морді о тоді буде тебе поважати
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06.07.2022 16:10 Ответить
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06.07.2022 16:13 Ответить
С такими умиротворениями останется эта сцикливая Германия зимой без газа. Придётся меркель с шольцем в топку бросать для разогрева
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06.07.2022 16:46 Ответить
Таку компанію з такими газосховищами треба націоналізувати негайно! Німецький уряд потихеньку дотисне ліверного Шольца або всі підуть у відставку.
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06.07.2022 21:10 Ответить
До речі, Австрія своє газосховище вже конфіскувала у Газпрома.
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06.07.2022 21:27 Ответить
 
 