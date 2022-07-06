Германия собирается национализировать бывшую "дочку" Газпрома, - Bloomberg

Кабинет министров Германии принял решение, которое позволяет правительству приобрести долю в бывшей "дочке" Газпрома – Gazprom Germania – находящейся под временным управлением энергетического регулятора страны.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам двух чиновников, закон разрешает правительству получать долю в находящихся под управлением кампаниях против воли их владельцев.

Это изменение позволит стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить энергетическую безопасность, ссылается издание на объяснения чиновника.

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Министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, но канцлер Олаф Шольц, по словам источников, выступал против. Он якобы переживает, что такой шаг мог бы разозлить Владимира Путина и привести к перебоям в поставках российского газа.

Поэтому правительство Германии тогда решило просто усилить контроль над Gazprom Germania и планировало предоставить компании кредит в размере 10 млрд евро для стабилизации финансового положения.

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Gazprom Germania владеет несколькими газохранилищами в Германии, включая крупнейший в стране. Она также владеет компанией Wingas, обеспечивающей крупных промышленных потребителей в Германии. Имеет розничный бизнес в Великобритании, контролируя часть рынка коммерческого газа страны.