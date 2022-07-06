Німеччина збирається націоналізувати колишню "дочку" Газпрому, - Bloomberg

Кабінет міністрів Німеччини ухвалив рішення, що дозволяє уряду придбати частку у колишній "дочці" Газпрому - Gazprom Germania - що перебуває під тимчасовим управлінням енергетичного регулятора країни.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За словами двох чиновників, закон дозволяє уряду отримувати частку в кампаніях, що перебувають під управлінням, проти волі їх власників.

Ця зміна дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії та забезпечити енергетичну безпеку, посилається видання на пояснення чиновника.

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Міністр економіки Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації Gazprom Germania, але канцлер Олаф Шольц, за словами джерел, виступав проти. Він нібито переживає, що такий крок міг би роздратувати Володимира Путіна і призвести до перебоїв у постачанні російського газу.

Тому уряд Німеччини тоді вирішив просто посилити контроль за Gazprom Germania і планував надати компанії кредит у розмірі 10 млрд євро для стабілізації фінансового стану.

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Gazprom Germania володіє кількома газосховищами у Німеччині, серед них - найбільший у країні. Вона також володіє компанією Wingas, що забезпечує великих промислових споживачів Німеччини. Має роздрібний бізнес у Великій Британії, контролюючи частину ринку комерційного газу країни.