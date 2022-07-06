Німеччина збирається націоналізувати колишню "дочку" Газпрому, - Bloomberg
Кабінет міністрів Німеччини ухвалив рішення, що дозволяє уряду придбати частку у колишній "дочці" Газпрому - Gazprom Germania - що перебуває під тимчасовим управлінням енергетичного регулятора країни.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
За словами двох чиновників, закон дозволяє уряду отримувати частку в кампаніях, що перебувають під управлінням, проти волі їх власників.
Ця зміна дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії та забезпечити енергетичну безпеку, посилається видання на пояснення чиновника.
Міністр економіки Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації Gazprom Germania, але канцлер Олаф Шольц, за словами джерел, виступав проти. Він нібито переживає, що такий крок міг би роздратувати Володимира Путіна і призвести до перебоїв у постачанні російського газу.
Тому уряд Німеччини тоді вирішив просто посилити контроль за Gazprom Germania і планував надати компанії кредит у розмірі 10 млрд євро для стабілізації фінансового стану.
Gazprom Germania володіє кількома газосховищами у Німеччині, серед них - найбільший у країні. Вона також володіє компанією Wingas, що забезпечує великих промислових споживачів Німеччини. Має роздрібний бізнес у Великій Британії, контролюючи частину ринку комерційного газу країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фокус в тому що "перебої з постачанням" будуть.
Гарантовано!
Восени.
Повне відключення.
Тому вже зараз треба проактивно ліквідувати залежність і зачистити всі активи, впливи і агентуру свинокацапії.
чи який там настрій у х@йла
х@йло поважає тільки силу,
даси йому по морді о тоді буде тебе поважати