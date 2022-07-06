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Німеччина збирається націоналізувати колишню "дочку" Газпрому, - Bloomberg

germania,gazprom

Кабінет міністрів Німеччини ухвалив рішення, що дозволяє уряду придбати частку у колишній "дочці" Газпрому - Gazprom Germania - що перебуває під тимчасовим управлінням енергетичного регулятора країни.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За словами двох чиновників, закон дозволяє уряду отримувати частку в кампаніях, що перебувають під управлінням, проти волі їх власників.

Ця зміна дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії та забезпечити енергетичну безпеку, посилається видання на пояснення чиновника.

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Міністр економіки Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації Gazprom Germania, але канцлер Олаф Шольц, за словами джерел, виступав проти. Він нібито переживає, що такий крок міг би роздратувати Володимира Путіна і призвести до перебоїв у постачанні російського газу.

Тому уряд Німеччини тоді вирішив просто посилити контроль за Gazprom Germania і планував надати компанії кредит у розмірі 10 млрд євро для стабілізації фінансового стану.

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Gazprom Germania володіє кількома газосховищами у Німеччині, серед них - найбільший у країні. Вона також володіє компанією Wingas, що забезпечує великих промислових споживачів Німеччини. Має роздрібний бізнес у Великій Британії, контролюючи частину ринку комерційного газу країни.

Автор: 

газ (10405) Газпром (3386) Німеччина (7318) націоналізація (378)


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Выгнать всех казламордых за паребрик и всё нах отобрать.
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06.07.2022 16:01 Відповісти
Ключова фраза: Шольц боїться!

Фокус в тому що "перебої з постачанням" будуть.
Гарантовано!
Восени.
Повне відключення.
Тому вже зараз треба проактивно ліквідувати залежність і зачистити всі активи, впливи і агентуру свинокацапії.
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06.07.2022 16:06 Відповісти
щось не зрозуміло що важливо для шольца німеччина і європейські цінності
чи який там настрій у х@йла

х@йло поважає тільки силу,
даси йому по морді о тоді буде тебе поважати
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06.07.2022 16:10 Відповісти
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06.07.2022 16:13 Відповісти
С такими умиротворениями останется эта сцикливая Германия зимой без газа. Придётся меркель с шольцем в топку бросать для разогрева
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06.07.2022 16:46 Відповісти
Таку компанію з такими газосховищами треба націоналізувати негайно! Німецький уряд потихеньку дотисне ліверного Шольца або всі підуть у відставку.
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06.07.2022 21:10 Відповісти
До речі, Австрія своє газосховище вже конфіскувала у Газпрома.
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06.07.2022 21:27 Відповісти
 
 