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Новини Санкції проти Росії
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Україна закликає Канаду не повертати "Газпрому" газову турбіну, - Reuters

газпром

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Санкції проти Росії забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом", - сказало джерело в Міністерстві енергетики України.

Він також підкреслив, що якщо це рішення буде схвалено, Україна звернеться до європейських колег з проханням переглянути їх підхід виконання Угоди про санкції проти РФ.

Джерело в Міненерго також зазначило, що якщо рішення про передачу турбіни буде прийнято канадцями, то це буде прецедент обходу санкцій проти Росії двома країнами G7.

Також читайте: Німеччина збирається націоналізувати колишню "дочку" Газпрому, - Bloomberg

Рішення про повернення турбіни вже прийнято, повідомило джерело в уряді Канади, знайоме з питанням, додавши, що Канада і Німеччина не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення постачання газу по газопроводу "Північний потік-1".

Автор: 

Газпром (3386) Канада (2186) росія (64935) санкції (11769)


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Топ коментарі
+7
Ось так вони виконують свої ж санкції, Німеччина попросила швиденько протягом дня або 2х повернути трубу, канадці погодилися. Так що справді такі санкції до дупи.
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08.07.2022 06:56
+4
не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення

А акщо наступним приводом стане те, що Трюдо дихає, а Шольц - лисий? Що робитимете? Коли вже зрозумієте, що кацапам не треба реального приводу аби якусь гидоту зробити - вони приводи вигадують по 100500 штук на секунду
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08.07.2022 07:05
+4
а недавно Україна, по вказівці зечмо, не дала голос за Канаду при голосуванні здається в радбезі оон і Канаду не обрали - не вистачило одного голоса! а тепер просить "канадазакрийтурбіну"
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08.07.2022 08:46
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Канадійці-не приєднуйтесь до постійно абсірающіхся пєрєд лапатнікамі німців...
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08.07.2022 06:49 Відповісти
Ось так вони виконують свої ж санкції, Німеччина попросила швиденько протягом дня або 2х повернути трубу, канадці погодилися. Так що справді такі санкції до дупи.
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08.07.2022 06:56 Відповісти
Давайте, починайте осанну співати вашій іконці номер 2.

Цікаво, як вирішиться !
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08.07.2022 06:58 Відповісти
Зламати турбіну і сказати що так було.
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08.07.2022 07:04 Відповісти
Клоун боїться москальських дипломатів вислати.
На маніфестаціях табличку ставили, яка країна скількох витурила.
І тут - 0.
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08.07.2022 07:09 Відповісти
не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення

А акщо наступним приводом стане те, що Трюдо дихає, а Шольц - лисий? Що робитимете? Коли вже зрозумієте, що кацапам не треба реального приводу аби якусь гидоту зробити - вони приводи вигадують по 100500 штук на секунду
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08.07.2022 07:05 Відповісти
а недавно Україна, по вказівці зечмо, не дала голос за Канаду при голосуванні здається в радбезі оон і Канаду не обрали - не вистачило одного голоса! а тепер просить "канадазакрийтурбіну"
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08.07.2022 08:46 Відповісти
"Віце-канцлер Німеччини публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік".

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Придуркуватий бюргер Хабек! Яким же треба бути недолугим, щоб навіть тепер не зрозуміти, що для ***** ніякі договори та взагалі Міжнародне право у всіх його аспектах нічого не значать. Таке враження, що вся ця країна Німеччина викреслила з своєї пам*яті діяння своїх славних предків. Я впевнений, що ні цей Хабек, ні Шольц з усім його урядом не знають, що сказав про договори з росією пруський, а згодом імперський, канцлер Отто фон Бісмарк - "Договори з росією не вартують навіть паперу, на якому вони написані". А якщо знали і все рівно влізли в газову кацапську петлю, то взагалі "бевзі в квадраті", як казав Йозеф Швейк.

Знищили ядерну енергетику для задобрювання тупого електорату в політично-популістських цілях, щоб вигравати вибори, а тепер що? Тільки й залишається, що спостерігати, як голосно регочуть французи, дивлячись на схід, які поклали на домашніх безграмотних зелених грет тунберг і розвивали ядерну енергетичну галузь. Їм природний газ, якщо і потрібний, то тільки для хімічної промисловості.
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08.07.2022 09:10 Відповісти
А може хай повертать? Тільки засипати десь трохи піску, а десь тротилу хай користуються свонособаки
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08.07.2022 11:19 Відповісти
"Пекельні санкції" у дії! Чекаємо Мюнхен - 2? Історія Захід нічому не вчить...
Тільки Україна 2022 року - не Чехословаччина 1938-го!
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08.07.2022 14:50 Відповісти
 
 