Україна закликає Канаду не повертати "Газпрому" газову турбіну, - Reuters

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Санкції проти Росії забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом", - сказало джерело в Міністерстві енергетики України.

Він також підкреслив, що якщо це рішення буде схвалено, Україна звернеться до європейських колег з проханням переглянути їх підхід виконання Угоди про санкції проти РФ.

Джерело в Міненерго також зазначило, що якщо рішення про передачу турбіни буде прийнято канадцями, то це буде прецедент обходу санкцій проти Росії двома країнами G7.

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Рішення про повернення турбіни вже прийнято, повідомило джерело в уряді Канади, знайоме з питанням, додавши, що Канада і Німеччина не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення постачання газу по газопроводу "Північний потік-1".