Україна закликає Канаду не повертати "Газпрому" газову турбіну, - Reuters
Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії "Газпром" для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
"Санкції проти Росії забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом", - сказало джерело в Міністерстві енергетики України.
Він також підкреслив, що якщо це рішення буде схвалено, Україна звернеться до європейських колег з проханням переглянути їх підхід виконання Угоди про санкції проти РФ.
Джерело в Міненерго також зазначило, що якщо рішення про передачу турбіни буде прийнято канадцями, то це буде прецедент обходу санкцій проти Росії двома країнами G7.
Рішення про повернення турбіни вже прийнято, повідомило джерело в уряді Канади, знайоме з питанням, додавши, що Канада і Німеччина не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення постачання газу по газопроводу "Північний потік-1".
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Цікаво, як вирішиться !
На маніфестаціях табличку ставили, яка країна скількох витурила.
І тут - 0.
А акщо наступним приводом стане те, що Трюдо дихає, а Шольц - лисий? Що робитимете? Коли вже зрозумієте, що кацапам не треба реального приводу аби якусь гидоту зробити - вони приводи вигадують по 100500 штук на секунду
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Придуркуватий бюргер Хабек! Яким же треба бути недолугим, щоб навіть тепер не зрозуміти, що для ***** ніякі договори та взагалі Міжнародне право у всіх його аспектах нічого не значать. Таке враження, що вся ця країна Німеччина викреслила з своєї пам*яті діяння своїх славних предків. Я впевнений, що ні цей Хабек, ні Шольц з усім його урядом не знають, що сказав про договори з росією пруський, а згодом імперський, канцлер Отто фон Бісмарк - "Договори з росією не вартують навіть паперу, на якому вони написані". А якщо знали і все рівно влізли в газову кацапську петлю, то взагалі "бевзі в квадраті", як казав Йозеф Швейк.
Знищили ядерну енергетику для задобрювання тупого електорату в політично-популістських цілях, щоб вигравати вибори, а тепер що? Тільки й залишається, що спостерігати, як голосно регочуть французи, дивлячись на схід, які поклали на домашніх безграмотних зелених грет тунберг і розвивали ядерну енергетичну галузь. Їм природний газ, якщо і потрібний, то тільки для хімічної промисловості.
Тільки Україна 2022 року - не Чехословаччина 1938-го!