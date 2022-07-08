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39 бронетранспортеров из Канады передадут Украине до конца лета

канада,бтр

Канада направит в Украину 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics этим летом.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Бронемашины изготовлены на заводе General Dynamics в Лондоне, Онтарио. Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин, а также для перевозки войск. Передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.

Ранее сообщалось, что Канада работает над завершением соглашения о предоставлении Украине 39 бронированных машин боевой поддержки. Они предназначены для канадской армии и были в процессе доставки, но вместо этого попадут на украинский фронт. Они отличаются от боевых машин пехоты, которые оснащены башней и 25-миллиметровой пушкой.

Напомним, Канада предоставит 151,7 млн долларов на новую гуманитарную помощь для Украины.

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Автор: 

Канада (2073) помощь (7764) Ананд Антина (17)


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Топ комментарии
+8


А чому бл....ть не зараз, тіпа нехай ще трохи вимре людей, а потім може щось дамо. Як с...ка це виглядає ?
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08.07.2022 07:15
+4
за фактом Україна кагбэ реально воює проти божевільного путіна за весь демократичний Світ - і за Канаду теж.
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08.07.2022 08:00
+3
КаГбэ на Канаду с Европами ластоногие аалени не решаются напасть, бо те не закатывали в асфальт бабло от военки, в рамках велыкого крадiвництва. Во-вторых: разве у них есть такой широкий доступ к секретам для врагов, как при главзебе у нас(вангергейт и иже)? ПОВТОРЮСЬ: ЗАПАД С КАНАДАМИ разве доктор - нам? Они разве нам чего-то должны. Но скрупулезности ради(и справедливости) , СПАСИБО ВСЕМУ МИРУ, КТО В МЕРУ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНОСИТ ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ В НАШУ ПЕРЕМОГУ НАД КААЗЛАБАДОМ... зы... ДРУЗЬЯ, ПОМНИТЕ, суесловие относится к десяти тяжким грехам. Прежде чем шо- та ляпать, шо шлепер, подумайте, мол стоит ли. Но если и ляпнули - незамедлительно покаяться и поставить свечу в церкви.
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08.07.2022 08:40
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Канадійцям-черговий респект...
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08.07.2022 07:09 Ответить


А чому бл....ть не зараз, тіпа нехай ще трохи вимре людей, а потім може щось дамо. Як с...ка це виглядає ?
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08.07.2022 07:15 Ответить
Вы зебик? Если помнить, шо никто вам ничего не должен, тто кагбэ кацапское дай - не актуально.
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08.07.2022 07:24 Ответить
за фактом Україна кагбэ реально воює проти божевільного путіна за весь демократичний Світ - і за Канаду теж.
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08.07.2022 08:00 Ответить
КаГбэ на Канаду с Европами ластоногие аалени не решаются напасть, бо те не закатывали в асфальт бабло от военки, в рамках велыкого крадiвництва. Во-вторых: разве у них есть такой широкий доступ к секретам для врагов, как при главзебе у нас(вангергейт и иже)? ПОВТОРЮСЬ: ЗАПАД С КАНАДАМИ разве доктор - нам? Они разве нам чего-то должны. Но скрупулезности ради(и справедливости) , СПАСИБО ВСЕМУ МИРУ, КТО В МЕРУ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНОСИТ ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ В НАШУ ПЕРЕМОГУ НАД КААЗЛАБАДОМ... зы... ДРУЗЬЯ, ПОМНИТЕ, суесловие относится к десяти тяжким грехам. Прежде чем шо- та ляпать, шо шлепер, подумайте, мол стоит ли. Но если и ляпнули - незамедлительно покаяться и поставить свечу в церкви.
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08.07.2022 08:40 Ответить
Какбэ за себя воюем.Канада далеко и по большому счету им пох на чужие проблемы примерно как половине западной Украины,арта не накрывает да и зашибись жить можно.
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08.07.2022 08:42 Ответить
От ти кацапське бидло! Не був би ним, то звернув би увагу, скільки батальйонів ТРО (добровольців) з західних областей воює "на нулі".
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08.07.2022 08:58 Ответить
Кацапе, нема ніякої західної України
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08.07.2022 09:33 Ответить
Це не німці. Слава канадійцям!
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08.07.2022 11:16 Ответить
Все це добре але втрачено час.Коли ми просили ніхто нас не слухав.
А тепер час на виробництво навчання людей і т.і .А ленд лізу ніхто поки що не бачив реально в дії.Все повзе по крохах.А воно було потрібно ще місяца два назад.
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08.07.2022 16:36 Ответить
 
 