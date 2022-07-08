39 бронетранспортерів з Канади передадуть Україні до кінця літа

Канада направить в Україну 39 броньованих бойових машин вогневої підтримки виробництва General Dynamics цього літа.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Бронемашини виготовлені на заводі General Dynamics в Лондоні, Онтаріо. Техніка може використовуватися в якості санітарних, ремонтно-евакуаційних машин, а також для перевезення військ. Передача партії нової бронетехніки є частиною військової підтримки Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, передбаченої в бюджеті Канади ще у квітні.

Раніше повідомлялося, що Канада працює над завершенням Угоди про надання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки. Вони призначені для канадської армії і були в процесі доставки, але замість цього потраплять на Український фронт. Вони відрізняються від бойових машин піхоти, які оснащені вежею і 25-міліметровою гарматою.

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Нагадаємо, Канада також надасть 151,7 млн доларів на нову гуманітарну допомогу для України.