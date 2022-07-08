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Новини
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39 бронетранспортерів з Канади передадуть Україні до кінця літа

канада,бтр

Канада направить в Україну 39 броньованих бойових машин вогневої підтримки виробництва General Dynamics цього літа.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Бронемашини виготовлені на заводі General Dynamics в Лондоні, Онтаріо. Техніка може використовуватися в якості санітарних, ремонтно-евакуаційних машин, а також для перевезення військ. Передача партії нової бронетехніки є частиною військової підтримки Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, передбаченої в бюджеті Канади ще у квітні.

Раніше повідомлялося, що Канада працює над завершенням Угоди про надання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки. Вони призначені для канадської армії і були в процесі доставки, але замість цього потраплять на Український фронт. Вони відрізняються від бойових машин піхоти, які оснащені вежею і 25-міліметровою гарматою.

Також читайте: Україна закликає Канаду не повертати "Газпрому" газову турбіну, - Reuters

Нагадаємо, Канада також надасть 151,7 млн доларів на нову гуманітарну допомогу для України.

Автор: 

Канада (2186) допомога (8295) Ананд Аніта (30)


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Топ коментарі
+8


А чому бл....ть не зараз, тіпа нехай ще трохи вимре людей, а потім може щось дамо. Як с...ка це виглядає ?
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08.07.2022 07:15
+4
за фактом Україна кагбэ реально воює проти божевільного путіна за весь демократичний Світ - і за Канаду теж.
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08.07.2022 08:00
+3
КаГбэ на Канаду с Европами ластоногие аалени не решаются напасть, бо те не закатывали в асфальт бабло от военки, в рамках велыкого крадiвництва. Во-вторых: разве у них есть такой широкий доступ к секретам для врагов, как при главзебе у нас(вангергейт и иже)? ПОВТОРЮСЬ: ЗАПАД С КАНАДАМИ разве доктор - нам? Они разве нам чего-то должны. Но скрупулезности ради(и справедливости) , СПАСИБО ВСЕМУ МИРУ, КТО В МЕРУ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНОСИТ ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ В НАШУ ПЕРЕМОГУ НАД КААЗЛАБАДОМ... зы... ДРУЗЬЯ, ПОМНИТЕ, суесловие относится к десяти тяжким грехам. Прежде чем шо- та ляпать, шо шлепер, подумайте, мол стоит ли. Но если и ляпнули - незамедлительно покаяться и поставить свечу в церкви.
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08.07.2022 08:40
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Канадійцям-черговий респект...
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08.07.2022 07:09 Відповісти


А чому бл....ть не зараз, тіпа нехай ще трохи вимре людей, а потім може щось дамо. Як с...ка це виглядає ?
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08.07.2022 07:15 Відповісти
Вы зебик? Если помнить, шо никто вам ничего не должен, тто кагбэ кацапское дай - не актуально.
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08.07.2022 07:24 Відповісти
за фактом Україна кагбэ реально воює проти божевільного путіна за весь демократичний Світ - і за Канаду теж.
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08.07.2022 08:00 Відповісти
КаГбэ на Канаду с Европами ластоногие аалени не решаются напасть, бо те не закатывали в асфальт бабло от военки, в рамках велыкого крадiвництва. Во-вторых: разве у них есть такой широкий доступ к секретам для врагов, как при главзебе у нас(вангергейт и иже)? ПОВТОРЮСЬ: ЗАПАД С КАНАДАМИ разве доктор - нам? Они разве нам чего-то должны. Но скрупулезности ради(и справедливости) , СПАСИБО ВСЕМУ МИРУ, КТО В МЕРУ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНОСИТ ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ В НАШУ ПЕРЕМОГУ НАД КААЗЛАБАДОМ... зы... ДРУЗЬЯ, ПОМНИТЕ, суесловие относится к десяти тяжким грехам. Прежде чем шо- та ляпать, шо шлепер, подумайте, мол стоит ли. Но если и ляпнули - незамедлительно покаяться и поставить свечу в церкви.
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08.07.2022 08:40 Відповісти
Какбэ за себя воюем.Канада далеко и по большому счету им пох на чужие проблемы примерно как половине западной Украины,арта не накрывает да и зашибись жить можно.
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08.07.2022 08:42 Відповісти
От ти кацапське бидло! Не був би ним, то звернув би увагу, скільки батальйонів ТРО (добровольців) з західних областей воює "на нулі".
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08.07.2022 08:58 Відповісти
Кацапе, нема ніякої західної України
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08.07.2022 09:33 Відповісти
Це не німці. Слава канадійцям!
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08.07.2022 11:16 Відповісти
Все це добре але втрачено час.Коли ми просили ніхто нас не слухав.
А тепер час на виробництво навчання людей і т.і .А ленд лізу ніхто поки що не бачив реально в дії.Все повзе по крохах.А воно було потрібно ще місяца два назад.
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08.07.2022 16:36 Відповісти
 
 