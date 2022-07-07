Германия отказалась предоставить Украине БТР Fuchs

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отказала в поставке бронетранспортеров Fuchs Украине, сославшись на интересы безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

"Мы поддерживаем Украину всем, чем возможно. Но мы должны гарантировать способность Германии защитить себя", - заявила глава Минобороны ФРГ, комментируя требование оппозиции предоставить Украине военную технику.

Запрос оппозиционного блока ХДС/ХСС она назвала "грабежом".

"Безответственно хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военные советы генерального инспектора", - подчеркнула Ламбрехт.

Ранее генерал Эберхард Зорн, выполняющий функции генерального инспектора вооруженных сил Германии, заявил, что у Бундесвера нет возможности передать Украине технику из своих запасов.

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Заметим, что на вооружении Германии более 800 бронетранспортеров Fuchs разных модификаций.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не может поставлять Украине оружие в таком количестве, как, например, США.