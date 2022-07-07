Германия отказалась предоставить Украине БТР Fuchs
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отказала в поставке бронетранспортеров Fuchs Украине, сославшись на интересы безопасности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".
"Мы поддерживаем Украину всем, чем возможно. Но мы должны гарантировать способность Германии защитить себя", - заявила глава Минобороны ФРГ, комментируя требование оппозиции предоставить Украине военную технику.
Запрос оппозиционного блока ХДС/ХСС она назвала "грабежом".
"Безответственно хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военные советы генерального инспектора", - подчеркнула Ламбрехт.
Ранее генерал Эберхард Зорн, выполняющий функции генерального инспектора вооруженных сил Германии, заявил, что у Бундесвера нет возможности передать Украине технику из своих запасов.
Заметим, что на вооружении Германии более 800 бронетранспортеров Fuchs разных модификаций.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не может поставлять Украине оружие в таком количестве, как, например, США.
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Похоже, что зеля всеми силами только этого и добивается...
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Кабинет Меркель перед уходом одобрил экспорт оружия из Германии на миллиарды25.12.2021
За последние 9 дней у власти бывшее правительство ФРГ одобрило больше экспорта оружия, чем за предыдущие 9 месяцев. Большая часть вооружений предназначена Египту, который резко критикуют за нарушения прав человека.
Бывшее правительство ФРГ под руководством канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) за последние девять дней пребывания у власти одобрило https://m.dw.com/ru/za-chetyre-goda-germanija-jeksportirovala-vooruzhenija-na-225-milliarda-evro/a-59016938 экспорт вооружений почти на 5 млрд долларов (4,91 млрд) - больше, чем почти за девять предшествовавших месяцев. В результате Германия за 2021 год выдала разрешения на экспорт оружия на рекордную сумму в 9,04 млрд евро, сообщили в субботу, 25 декабря, немецкие СМИ со ссылкой на ответ министерства экономика ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Шевин Дагделен (Sevin Dagdelen).
Большую часть предназначенных для экспорта вооружений должен получить Египет, который критикуют за нарушения прав человека и вмешательство в конфликты в Йемене и Ливии. Он с большим отрывом опережает другие страны в списке заказчиков немецкого оружия.
Они ещё лелеют надежду стать главраспределитнлем московского газа,ню-ню.
шо за мудаки, тут життя врятує, а там ржавіє на полігоні