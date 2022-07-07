Німеччина відмовилася надати Україні БТР Fuchs
Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт відмовила у постачанні бронетранспортерів Fuchs Україні, пославшись на інтереси безпеки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".
"Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо. Але ми маємо гарантувати здатність Німеччини захистити себе", - заявила глава Міноборони ФРН, коментуючи вимогу опозиції надати Україні військову техніку.
Запит опозиційного блоку ХДС/ХСС вона назвала "грабунком".
"Безвідповідально хотіти грабувати Бундесвер, особливо в наш час та ігнорувати військові поради генерального інспектора", - наголосила Ламбрехт.
Раніше генерал Еберхард Зорн, який виконує функції генерального інспектора збройних сил Німеччини, заявив, що Бундесвер не має можливості передати Україні техніку зі своїх запасів.
Зауважимо, що на озброєнні Німеччини є понад 800 бронетранспортерів Fuchs різних модифікацій.
Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що його країна не може постачати Україні зброю в такій кількості, як, наприклад, США.
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Обычно , попрошайку, сканалящего , что емк мало дали, просто выставляют вон. Хорошо это или плохо...
Похоже, что зеля всеми силами только этого и добивается...
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Кабинет Меркель перед уходом одобрил экспорт оружия из Германии на миллиарды25.12.2021
За последние 9 дней у власти бывшее правительство ФРГ одобрило больше экспорта оружия, чем за предыдущие 9 месяцев. Большая часть вооружений предназначена Египту, который резко критикуют за нарушения прав человека.
Бывшее правительство ФРГ под руководством канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) за последние девять дней пребывания у власти одобрило https://m.dw.com/ru/za-chetyre-goda-germanija-jeksportirovala-vooruzhenija-na-225-milliarda-evro/a-59016938 экспорт вооружений почти на 5 млрд долларов (4,91 млрд) - больше, чем почти за девять предшествовавших месяцев. В результате Германия за 2021 год выдала разрешения на экспорт оружия на рекордную сумму в 9,04 млрд евро, сообщили в субботу, 25 декабря, немецкие СМИ со ссылкой на ответ министерства экономика ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Шевин Дагделен (Sevin Dagdelen).
Большую часть предназначенных для экспорта вооружений должен получить Египет, который критикуют за нарушения прав человека и вмешательство в конфликты в Йемене и Ливии. Он с большим отрывом опережает другие страны в списке заказчиков немецкого оружия.
Они ещё лелеют надежду стать главраспределитнлем московского газа,ню-ню.
шо за мудаки, тут життя врятує, а там ржавіє на полігоні