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Німеччина відмовилася надати Україні БТР Fuchs

бтр,fuchs

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт відмовила у постачанні бронетранспортерів Fuchs Україні, пославшись на інтереси безпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".

"Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо. Але ми маємо гарантувати здатність Німеччини захистити себе", - заявила глава Міноборони ФРН, коментуючи вимогу опозиції надати Україні військову техніку.

Запит опозиційного блоку ХДС/ХСС вона назвала "грабунком".

"Безвідповідально хотіти грабувати Бундесвер, особливо в наш час та ігнорувати військові поради генерального інспектора", - наголосила Ламбрехт.

Раніше генерал Еберхард Зорн, який виконує функції генерального інспектора збройних сил Німеччини, заявив, що Бундесвер не має можливості передати Україні техніку зі своїх запасів.

Також читайте: Німеччина буде постачати озброєння Україні в рамках "кругового обміну", - Шольц

Зауважимо, що на озброєнні Німеччини є понад 800 бронетранспортерів Fuchs різних модифікацій.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що його країна не може постачати Україні зброю в такій кількості, як, наприклад, США.

Автор: 

Німеччина (7320) допомога (8291) БТР (279) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+26
Шольц продолжает валять Шольца
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07.07.2022 15:37
+25
ну правильно. А то вдруг завтра война, а у них бетеэров нет....
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07.07.2022 15:29
+22
Там чистый саботаж в плане поставок нам вооружения чтобы мы глядишь не выиграли у Рашки войну. Немейкий ВПК, который сейчас простаивает, спокойно мог бы удовлетворить заказы и на наш и на внутренний рынок. Вот если бы на Рашку они с удовольствием массово начали бы поставки оружия. Это в том же ключе, когда немецкие автогиганты хотели построить в Украине заводы по производству автомобилей и запчастей, в кремле поставили ультиматум, что если Германия начнет строить в Украине заводы то Рашка закроет все немецкие производства и запретит импорт немейких авто. Так что Рашка все еще крепко держит немцев за яйца.
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07.07.2022 15:39
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Боротьба з РФ це як боротьба з тарганами: або позбувся повністю, або годуєш їх.
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07.07.2022 16:08 Відповісти
вот шлюха немецкая...............................
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07.07.2022 16:05 Відповісти
Спасибо ФРГ за то , что получаем( 7 САУ, РПГ,ПЗРК,MG3,мины,боеприпасы). Нежелание правительства Шольца передавать бронетехнику запоминаем. Со временем предстоят закупки на сотни млрд.не гривен - "вы понимаете, нет возможности".
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07.07.2022 16:08 Відповісти
цікаво від кого Німечина збирається захищатися? ті що йшли на Берлін застрягли на Донбасі.
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07.07.2022 16:08 Відповісти
"Фуксов" выпущено всего 1500. Есть прекрасная MOWAG Piranha, их почти 11 тысяч штук по миру катается. И хозяин производства General Dynamics. Может, у Канады их попросить?
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07.07.2022 16:11 Відповісти
Хозяин производства Швейцария, уже заблокировала передачу партии БТР Piranha III из Дании
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07.07.2022 16:15 Відповісти
дойче швайне !!!
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07.07.2022 16:18 Відповісти
Не, ну а чо ? если за натыренное на дорогах можно было сделать столько Богдан что никто б сюда не полез - чо теперь считать мелочь в чужих карманах...
Обычно , попрошайку, сканалящего , что емк мало дали, просто выставляют вон. Хорошо это или плохо...
Похоже, что зеля всеми силами только этого и добивается...
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07.07.2022 16:18 Відповісти
А ісраільтянам жити на кроваві подачки від кацапів норм?
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07.07.2022 16:24 Відповісти
https://m.dw.com/ru/live-english/s-100833
https://m.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/s-2207
Кабинет Меркель перед уходом одобрил экспорт оружия из Германии на миллиарды25.12.2021



За последние 9 дней у власти бывшее правительство ФРГ одобрило больше экспорта оружия, чем за предыдущие 9 месяцев. Большая часть вооружений предназначена Египту, который резко критикуют за нарушения прав человека.

Бывшее правительство ФРГ под руководством канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) за последние девять дней пребывания у власти одобрило https://m.dw.com/ru/za-chetyre-goda-germanija-jeksportirovala-vooruzhenija-na-225-milliarda-evro/a-59016938 экспорт вооружений почти на 5 млрд долларов (4,91 млрд) - больше, чем почти за девять предшествовавших месяцев. В результате Германия за 2021 год выдала разрешения на экспорт оружия на рекордную сумму в 9,04 млрд евро, сообщили в субботу, 25 декабря, немецкие СМИ со ссылкой на ответ министерства экономика ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Шевин Дагделен (Sevin Dagdelen).

Большую часть предназначенных для экспорта вооружений должен получить Египет, который критикуют за нарушения прав человека и вмешательство в конфликты в Йемене и Ливии. Он с большим отрывом опережает другие страны в списке заказчиков немецкого оружия.
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07.07.2022 16:22 Відповісти
а нічого що цієї зброї тупо не було,і вона мала тільки виготовитись під цей контракт? про що розмова? що б ганси дали те чого ще фізично не існує? а насрати на груди не треба ще?
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08.07.2022 00:29 Відповісти
Шольц знову насрав...
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07.07.2022 16:29 Відповісти
ви би такі відповідальні були, коли свою економіку від дешевого газу узалежнювали. Дармовий сир - тільки в пастках на жадібні глупі миші.
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07.07.2022 16:41 Відповісти
Лицеміри... ну хто на них нападатиме? Може Бельгія чи Нідерланди, чи може Ліхтенштейн?... Чесно би було просто сказати, що ці БТРи не надамо тому що просто не хочемо
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07.07.2022 16:47 Відповісти
https://www.unian.ua/world/nimechchina-postachala-rosiji-tovari-viyskovogo-priznachennya-v-obhid-sankciy-zmi-novini-svitu-11702590.html Ви вірите в те, що педантичні, дисципліновані німці робили це по роз3,14здяйству?
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07.07.2022 16:49 Відповісти
А хто-небудь мав сумніви? Шольц у своєму репертуарі, наобіцяв, а виконувати обіцянки не збирається. А то ***** нападе.
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07.07.2022 17:07 Відповісти
а потім як з гаубицями виявиться що дали,і всі місцеві гансоненависники знову пообсираються)))
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08.07.2022 00:31 Відповісти
И шо та германия будет делать без нато своим бундесвундес?
Они ещё лелеют надежду стать главраспределитнлем московского газа,ню-ню.
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07.07.2022 17:17 Відповісти
ленд ліз ваш то ви і двайте, а нам потрібно в майбутньому захищатись. Терпіть, він он самому Єрмаку гарантій не хоче дати. І відмова нйтралів погодити передачу БТР, теж має німецькі корені бо там будували на паях.
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07.07.2022 17:20 Відповісти
Німці відмовились нам надати двісті бронетранспортерів чи жодного? Всі тут криком кричать, що відмовили, але де написано, що не дадуть нам ЖОДНОГО бтра? І я не чув, що від України надійшло прохання щодо надання нам саме цієї техніки у кількості двісті одиниць. Щодо цих бронемашин, ідуть суперечки між німецьким Бундестагом і німецьким урядом, як про це пишуть. То навіщо нам сьогодні туди лізти зі звинуваченнями? З іншого боку, німці заперечують про передачу нам Іспанією танків німецького виробництва, а це вже свинство.
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07.07.2022 17:29 Відповісти
Ми не багато втратили
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07.07.2022 17:52 Відповісти
интересно кто угрожает сейчас Германии? Дания? Или может Люксембург? И даже если бы существовала гипотетическая угроза, неужели страна с номинальным ВВП в 4 млрд долл в год не смогла бы наклепать себе новое вооружение в короткие сроки?
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07.07.2022 17:53 Відповісти
4 трлн долл ВВП конечно
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07.07.2022 17:57 Відповісти
і всі 800 зараз життєво необхідні німеччині,

шо за мудаки, тут життя врятує, а там ржавіє на полігоні
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07.07.2022 17:55 Відповісти
Україну цікавлять ППО і арта любього типу ось головне ,особливо арта..
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07.07.2022 18:07 Відповісти
Шкода... було б цікаво подивитися її в бойових умовах. Як вам дуель цього німця проти Т-62 https://www.youtube.com/watch?v=vf4c-R1xeEM&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=17
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07.07.2022 18:32 Відповісти
Знову німаки хороводи водять...тошнить вже
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07.07.2022 19:20 Відповісти
Безответственно хотеть грабить Бундесвер. Это уже просто даже не смешно. Старая ************ своё дело сделала.
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07.07.2022 19:47 Відповісти
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