Німеччина відмовилася надати Україні БТР Fuchs

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт відмовила у постачанні бронетранспортерів Fuchs Україні, пославшись на інтереси безпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".

"Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо. Але ми маємо гарантувати здатність Німеччини захистити себе", - заявила глава Міноборони ФРН, коментуючи вимогу опозиції надати Україні військову техніку.

Запит опозиційного блоку ХДС/ХСС вона назвала "грабунком".

"Безвідповідально хотіти грабувати Бундесвер, особливо в наш час та ігнорувати військові поради генерального інспектора", - наголосила Ламбрехт.

Раніше генерал Еберхард Зорн, який виконує функції генерального інспектора збройних сил Німеччини, заявив, що Бундесвер не має можливості передати Україні техніку зі своїх запасів.

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Зауважимо, що на озброєнні Німеччини є понад 800 бронетранспортерів Fuchs різних модифікацій.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що його країна не може постачати Україні зброю в такій кількості, як, наприклад, США.