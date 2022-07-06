Німеччина буде постачати озброєння Україні в рамках "кругового обміну", - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував подальше постачання озброєнь Україні в рамках так званого кругового обміну з країнами-партнерами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Ці озброєння будуть передані Києву найближчим часом, повідомив Шольц, виступаючи у бундестазі.

Круговий обмін передбачає, що держави Східної Європи надають Україні важке озброєння радянського зразка, а натомість Німеччина постачає їм сучасні аналоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми надаємо Україні сучасну зброю, тому швидкість поставок не така висока, - Шольц