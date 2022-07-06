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Німеччина буде постачати озброєння Україні в рамках "кругового обміну", - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував подальше постачання озброєнь Україні в рамках так званого кругового обміну з країнами-партнерами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Ці озброєння будуть передані Києву найближчим часом, повідомив Шольц, виступаючи у бундестазі.

Круговий обмін передбачає, що держави Східної Європи надають Україні важке озброєння радянського зразка, а натомість Німеччина постачає їм сучасні аналоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми надаємо Україні сучасну зброю, тому швидкість поставок не така висока, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7318) зброя (7435) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+24
Що тільки Шольц не вигадує щоб не надавати зброю Україні...
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06.07.2022 21:57
+13
Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував і рибку з'їсти і ***** не дратувати
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06.07.2022 22:01
+12
Короче Шольц старается как может чтобы затянуть процес вооружения Украины. Предлагаю в ответ зерно тоже в рамках кругового обмена продавать. Запад нам советское оружие а мы тухлое зерно в ответ.
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06.07.2022 22:06
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Свежо предание...
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06.07.2022 21:56 Відповісти
Шольц это Щольц👍 Германия способна за несколько месяцев сделать Украину огромным железным кулаком👊❗
Август приближается и очереди за попкорном становятся длинней☝
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06.07.2022 22:26 Відповісти
Юрий Швец -- официальный канал.
"Крылатые ракеты могут быть приспособлены к самолетам СУ-25, которые Украина может получить в течение нескольких недель. Министерство обороны Украины на предложение о поставке советских истребителей Су-25 восточно-европейской страной ответило, что это не актуально. Знают ли об этом ВСУ?" https://youtu.be/A1O_TOXzOoE?t=1716 https://youtu.be/A1O_TOXzOoE?t=1716

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07.07.2022 02:49 Відповісти
Що тільки Шольц не вигадує щоб не надавати зброю Україні...
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06.07.2022 21:57 Відповісти
Та майже вся совкова зброя йде через круговий обмін саме Німеччини--Польщп,Словакія,Чехія,Греція!!!)))
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06.07.2022 22:01 Відповісти
так а нfвіщо воно недавно казало що затримка тому, що надають ******* зброю???
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06.07.2022 22:04 Відповісти
По ******** то реальні затримки,бо її реально просто нема,поки що!!))
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06.07.2022 22:13 Відповісти
хто б сумнівався, валяти шольца ми нє бросім
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06.07.2022 21:58 Відповісти
буде...буде...буде... буде...
халва ... халва.....халва...
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06.07.2022 21:59 Відповісти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував і рибку з'їсти і ***** не дратувати
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06.07.2022 22:01 Відповісти
анегдоти від Шольца
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06.07.2022 22:02 Відповісти
Це словацькі танки для України анекдот!!!)))
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06.07.2022 22:04 Відповісти
Главное что бы в круг не вписалась зеленая мафия
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06.07.2022 22:03 Відповісти
от гніда..він коли небудь заткне петельку? чи хтось йому заткне
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06.07.2022 22:03 Відповісти
Короче Шольц старается как может чтобы затянуть процес вооружения Украины. Предлагаю в ответ зерно тоже в рамках кругового обмена продавать. Запад нам советское оружие а мы тухлое зерно в ответ.
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06.07.2022 22:06 Відповісти
Майже половина громадян Німеччина - 47% - підтримують ідею здачі Україною власних територій для проведення мирних переговорів із Росією про завершення війни

шоб ти розумів, який шольц поганий, а прості німці хороші... які ж мерзотники!
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06.07.2022 22:06 Відповісти
Вони також підтримують здачу російських терріторій до складу Европи до Уралу

Ї
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06.07.2022 22:10 Відповісти
так все таки вторая половина не поддерживает сдачу. у нас еще до недавна 73 процентов идиотов хотело шашлыков похавать во время войны,а почему немцы должны за нас переживать?
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06.07.2022 22:34 Відповісти
докази в студію.
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06.07.2022 22:56 Відповісти
Ага, только опрос проводил пророссийский тв канал в Германии. Надо было 90% рисовать, было бы правдоподобнее
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06.07.2022 23:06 Відповісти
А порохоботи за кого тут топлять?
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07.07.2022 10:06 Відповісти
на заході на відміну від бронетехніки просто незрівнянна кільсть літаків .одних вже застарілих для нато ф16 3тис на крилі. невже 200шт щось змінять для заходу. як свого часу 100шт ф4 для євреїв. чи там ціль впевних колах щоб хйло всі ракети по українцях вистріляв і всю броню тут спалив
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06.07.2022 22:13 Відповісти
Ото **** Шольц. Вот будете бачити, що Шольц проти вступу України в НАТО. НАТО то також стандарт зброї, техніки. А німеччина не хоче щоб Україна вчилась воювати такою технікою.
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06.07.2022 22:14 Відповісти
когда будем вступать то Шольц уже не будет канцлером. тут бы от Ермака как то избавиться вместе с его ручным песиком,иначе нам НАТО не светит.
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06.07.2022 22:37 Відповісти
Этото немецкий "Буду-буду" ("Будильник,", пля) что только не обещает лишь бы как можно дальше отсрочить помощь ДРУГИХ стран Украине...Ну уж так ему хочется дать путину время захватить обе Донбассовские области целиком,чтобы "сохранить лицо " путину...
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06.07.2022 22:15 Відповісти
Він про це і в березні казав і в квітні. А взагалі дивний він. Східній Європі ******* західну зброю, а Україні радянський мотлох. Ну добре. Т-72 і БМП-1 ще ************. Тільки ж передай йолопе німецький словенцям і словакам танки, а грекам БМП.
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06.07.2022 22:15 Відповісти
Круговий обмін передбачає, що держави Східної Європи надають Україні важке озброєння радянського зразка, а натомість Німеччина постачає їм ******* аналоги. Джерело:

Україна стає полігоном для утилізації застарілого озброєння ...
А деякі країни - блищі до НАТО - отрумують ******* воєнну техніку ...
Просто - переозброєння
І вроді - "дареному коню у зуби не заглядують"...
Та у Раші цих ресурсів назбирали в десятки чи не сотні разів білльше...
Тільки на вміння наших Героїв і НАДІЯ !
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06.07.2022 22:17 Відповісти
Шольц опять Динаму крутит. Грекам Мардеры, а нам греческое говно, которое давно не ездит.
Мудило, война в Украине или в Греции? Какой нах круговой обмен?!
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06.07.2022 22:20 Відповісти
Німечина уже передала свої САУ і керовані снаряди SMART, якими було нанесено РФ значних втрат, навідь відео є як оним СНАРЯЛОМ знищено Панцир-С

Німці мало говорядь, але як мінімум по фінансовій допомозі на другому місці після США. Також прийняла 380 тис біженців (з німецьким навчанням та медицинським обслуговуванням).
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06.07.2022 22:21 Відповісти
Поляки та словаки дали набагато більше. США та Британія ще більше. Друге місце у Німеччини тільки після московії - за обіцянками
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06.07.2022 22:30 Відповісти
поляки дали танки під обіцянку німцями замінити своїми
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06.07.2022 23:15 Відповісти
німеччина передала 5 сау маленькі Нідерланди 7 + бронетехніку та снаряди,у путлера на шольца компромат.15 гепардів як я зрозумів ніхто не планує передавати як і жодного з 825 старих бтрів фукс
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06.07.2022 23:01 Відповісти
шольц проросийский врун , верить ему -----себя обмануть
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06.07.2022 22:22 Відповісти
Нам буде старе радянське лайно, а крику буде що на мільярди допомогли.
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06.07.2022 22:25 Відповісти
У них просто нет оружия.. А полякам можно и позже передать, или просто обещать. Не признаваться же что в европейских странах нет армий, когда Путин у ворот.

"Отставной генерал Бен Ходжес (Ben Hodges), командовавший американскими войсками в Европе, рассказал депутатам парламента, что у британских сухопутных войск на восьмой день прошлогодних учений Warfighter закончились "все важные боеприпасы". Участники состоявшейся на прошлой неделе военной конференции были проинформированы, что с интенсивностью стрельбы как у России артиллерийские боеприпасы у нас закончатся уже через два дня."

https://www.thetimes.co.uk/article/our-overstretched-military-is-out-of-ammo-3mrp5pn3t

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06.07.2022 22:28 Відповісти
у них есть 200 мардеров, которые Шольц так не хочет передавать Украине, что придумал какой-то шахер-махер с Грецией. Где рашка и где Греция...
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06.07.2022 22:49 Відповісти
Белгородец убил засидевшегося гостя металлическим совком

На теле погибшего насчитали как минимум сто ударов.

42-летний белгородец у себя дома в Красном Октябре выпивал в мужской компании. С одним из гостей он поссорился и стал выгонять его. Тот уходить не хотел, и тогда хозяин сначала побил засидевшегося гостя руками, а затем продолжил избивать его попавшимся под руку металлическим совком.
Мужчина ударил приятеля по голове и телу не менее сотни раз. Гость умер на месте происшествия. https://t.me/zhest_belgorod/13666 https://t.me/zhest_belgorod/13666

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06.07.2022 22:29 Відповісти
молоток, - одним рашистом меньше! Лупайте цю скалу.
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06.07.2022 22:51 Відповісти
Чтобы поставлять оружие Германия должна тратить средства из бюджета на производство военной техники а этого не хочет народ в Германии. Мало того что началась нестабильность на рынке нефти, газа, питания так еще и тратить средства на вооружение теперь. Если Шольц начнет этим заниматься то на следующих выборах придут к власти ультралевые а тогда уже будет тотальный пздц всей Европейской сплоченности и ценностям . Так что пусть будет Шольц у руля, лучше вариантов сейчас нет.
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06.07.2022 22:37 Відповісти
хер ты угадал. Немецкие корпорации хотят поучавствовать в гонке вооружений, - ничего личного, просто бтзнесс.
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06.07.2022 22:52 Відповісти
Насправді це два паралельні процеси
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06.07.2022 22:58 Відповісти
На тобі, небоже, що мені - не гоже.

Везе ж Украіні з лідерами Європи.

То Макрель прострочена, то Шольц недокопчений попадається.
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06.07.2022 23:01 Відповісти
Ця війна вже є мировою (III), оскільки нікому не вдасться оминути її наслідки. І от Німетчина завдяки Шольцу, у ній запам'ятається як нікчема, якщо не союзник РФ.
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06.07.2022 23:08 Відповісти
Вчера слушал на Гвозде Глебушку Павловского, кто не помнит, это бывший помощник Х и автор тезиса -Сшивать Украину по Днепру. Потом его сменил Сурков. Так вот он вкратце анализировал партнеров России в Европе. И сокрушался, что в Германии правые срослись с левыми против Росии, а в Италии центристы стали пацифистами. А венгры ведут себя ожидаемо, а поляки проявили стойкость в "кризисе" мигрантов. И со свойственным ему словоблудием вещает, что еще не все потеряно у Х. поскольку политклимат переменчивый.
А Шольц всегда будет лавировать между рузге и Европой. Именно немцы стояли за становлением газпрома, усекая амбиции арабов после кризиса 1973 года, их лозунгом было Газ -трубы.А старший партайгеноссе Шольца Шредер был толкачем Севпотока. У немцев симбиоз политиков и военных, которые упираются пуще всех. Вроде бы Збигнев Бжежинский говорил, что Газ-трубы приведет к экспансии СССР в Европе и сейчас, там где есть интересы рузге, немцев не видно и не слышно.
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06.07.2022 23:15 Відповісти
ctrl+c + v????
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07.07.2022 07:39 Відповісти
Хоть "круговой обмен", хоть "квадратный" - главное что бы "костюмчик сидел" (с "рукавами" из PzH 2000 и лацканами из "Гепардов")
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07.07.2022 01:10 Відповісти
Да, нарисуют и поставят.
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07.07.2022 01:21 Відповісти
Саме цей круговий обмін натикає на думку, що Путіна штовхали до війни. Старе гівно треба утилізувати І для нового світового парядку переоснастити країни. Війна була потрібна не лише пуйлу а і Заходу.
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07.07.2022 01:50 Відповісти
Это очень хорошо, что появилась возможность обновить вооружение, не выбрасывая при этом старое, а поставляя его в Украину. Огромная помощь, спасибо большое, но, *****, нельзя ли поменьше помпы в освещении этих сделок и, это..., как его..., побыстрее, что ли, а? Люди-то гибнут уже сегодня.
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07.07.2022 08:08 Відповісти
Німецькі фашісти = рашефашисти, хрін за редьку не солодший.
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07.07.2022 09:34 Відповісти
Спочатку українське бидло голосує за Зеленського, а потім вимагає у Шольца і Байдена зброю. Ви, ***"ді, спочатку визначтесь зі своїм вибором блазня, а потім щось просіть у інших людей. Бажаю здохнуть 73% падлюк, поки ви не поміняєте свій вибір, суки, не просіть нічого і ні у кого.
Ви, падли, спочатку віддаєте вагнерівців *****, а потім плачете (або брешете, що плачете), що вони вбили десятки тисяч українців. Сухопутний коридор в Крим ви, падли, зробили і воду в Крим дали. Так що не смердіть тут своїм лайном, краще здохніть.
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07.07.2022 09:58 Відповісти
одним словом - ЧМО
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07.07.2022 10:27 Відповісти
Як же він вже задовбав.
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07.07.2022 23:17 Відповісти
 
 