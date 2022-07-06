Германия будет поставлять вооружение Украине в рамках "кругового обмена", - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине в рамках так называемого кругового обмена со странами-партнерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Эти вооружения будут переданы Киеву в ближайшее время, сообщил Шольц, выступая в бундестаге.

Круговой обмен предполагает, что государства Восточной Европы предоставляют Украине тяжелое вооружение советского образца, а Германия поставляет им современные аналоги.

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