Германия будет поставлять вооружение Украине в рамках "кругового обмена", - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал дальнейшие поставки вооружений Украине в рамках так называемого кругового обмена со странами-партнерами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Эти вооружения будут переданы Киеву в ближайшее время, сообщил Шольц, выступая в бундестаге.
Круговой обмен предполагает, что государства Восточной Европы предоставляют Украине тяжелое вооружение советского образца, а Германия поставляет им современные аналоги.
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+24 Александр Чуднивец #474549
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Август приближается и очереди за попкорном становятся длинней☝
"Крылатые ракеты могут быть приспособлены к самолетам СУ-25, которые Украина может получить в течение нескольких недель. Министерство обороны Украины на предложение о поставке советских истребителей Су-25 восточно-европейской страной ответило, что это не актуально. Знают ли об этом ВСУ?" https://youtu.be/A1O_TOXzOoE?t=1716 https://youtu.be/A1O_TOXzOoE?t=1716
халва ... халва.....халва...
шоб ти розумів, який шольц поганий, а прості німці хороші... які ж мерзотники!
Ї
Україна стає полігоном для утилізації застарілого озброєння ...
А деякі країни - блищі до НАТО - отрумують ******* воєнну техніку ...
Просто - переозброєння
І вроді - "дареному коню у зуби не заглядують"...
Та у Раші цих ресурсів назбирали в десятки чи не сотні разів білльше...
Тільки на вміння наших Героїв і НАДІЯ !
Мудило, война в Украине или в Греции? Какой нах круговой обмен?!
Німці мало говорядь, але як мінімум по фінансовій допомозі на другому місці після США. Також прийняла 380 тис біженців (з німецьким навчанням та медицинським обслуговуванням).
"Отставной генерал Бен Ходжес (Ben Hodges), командовавший американскими войсками в Европе, рассказал депутатам парламента, что у британских сухопутных войск на восьмой день прошлогодних учений Warfighter закончились "все важные боеприпасы". Участники состоявшейся на прошлой неделе военной конференции были проинформированы, что с интенсивностью стрельбы как у России артиллерийские боеприпасы у нас закончатся уже через два дня."
https://www.thetimes.co.uk/article/our-overstretched-military-is-out-of-ammo-3mrp5pn3t
На теле погибшего насчитали как минимум сто ударов.
42-летний белгородец у себя дома в Красном Октябре выпивал в мужской компании. С одним из гостей он поссорился и стал выгонять его. Тот уходить не хотел, и тогда хозяин сначала побил засидевшегося гостя руками, а затем продолжил избивать его попавшимся под руку металлическим совком.
Мужчина ударил приятеля по голове и телу не менее сотни раз. Гость умер на месте происшествия. https://t.me/zhest_belgorod/13666 https://t.me/zhest_belgorod/13666
Везе ж Украіні з лідерами Європи.
То Макрель прострочена, то Шольц недокопчений попадається.
А Шольц всегда будет лавировать между рузге и Европой. Именно немцы стояли за становлением газпрома, усекая амбиции арабов после кризиса 1973 года, их лозунгом было Газ -трубы.А старший партайгеноссе Шольца Шредер был толкачем Севпотока. У немцев симбиоз политиков и военных, которые упираются пуще всех. Вроде бы Збигнев Бжежинский говорил, что Газ-трубы приведет к экспансии СССР в Европе и сейчас, там где есть интересы рузге, немцев не видно и не слышно.
Ви, падли, спочатку віддаєте вагнерівців *****, а потім плачете (або брешете, що плачете), що вони вбили десятки тисяч українців. Сухопутний коридор в Крим ви, падли, зробили і воду в Крим дали. Так що не смердіть тут своїм лайном, краще здохніть.