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Участники саммита G20 отказались фотографироваться с Лавровым

лавров

Традиционная фотосессия всех участников саммита G20 в этом году не состоится из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украину".

Предварительно фотографирование перенесли на окончание саммита. Сообщается, что первым от совместной фотосессии с делегатом от РФ отказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте: Президент Индонезии Видодо передал Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите G20

G20 (299) Лавров Сергей (2290) фото (1358) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+79
Даже с лошадью сфоткались бы. Но нит, с лавровым фууу. Да, орки?
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08.07.2022 07:55
+63
а ви б сфотографувалися поряд з купою лайна?
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08.07.2022 07:57
+52
с говном не фоткаются
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08.07.2022 08:28
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Даже с лошадью сфоткались бы. Но нит, с лавровым фууу. Да, орки?
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08.07.2022 07:55 Ответить
с говном не фоткаются
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08.07.2022 08:28 Ответить
так говно и не принимают в гости, и не разговаривают! была же возможность убить его там...
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08.07.2022 11:41 Ответить
Все хотели верхом на лошади
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08.07.2022 11:22 Ответить
Да лошадь он разве?
Он просто всего лишь верблюд недоразвитый!
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08.07.2022 11:58 Ответить
Можно было решить вопрос более дипломатично☝ Сфотались бы не лошади👍
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08.07.2022 17:17 Ответить
Іго-го! Сказала каняка.
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08.07.2022 07:55 Ответить
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08.07.2022 07:56 Ответить
не треба знущатись з гарної істоти - коня
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08.07.2022 10:59 Ответить
Купила мати коника....ги ги,ги ги,ги ги !!!))
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08.07.2022 08:00 Ответить
а ви б сфотографувалися поряд з купою лайна?
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08.07.2022 07:57 Ответить
ну якщо б ця купа лайна була пристебнута до електричного стільця, або висіла на мотузці з висунутим язиком, то я б такого селфачка зробив, ну на крайній випадок лава підсудних у гаазькому трибуналі.....
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08.07.2022 10:07 Ответить
якщо обирати між нею і лавровим, то так
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08.07.2022 10:57 Ответить
Чудовий коментар, а й справді, хто дасть згоду фотографуватися поруч з цинічним вбивцею, патологічним брехуном і нікчемним покидьком. Яку відповідь на запитання - а що це за бридкий кінь поруч з тобою тато чи діду - від дітей чи онуків мусить дати той хто погодився.
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08.07.2022 11:29 Ответить
Люди охочіше фотографуються біля газових камер Аушвіцу аніж біля Собору Св.Петра у Ватікані...Така вже людська психологія,і багато хто з лідерів сфоткався б з ****** чи лавровим щоб потім сказати внукам - а це я з найбільшим садистом,гівнюком,сволотою і ******* мого часу...
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08.07.2022 12:58 Ответить
Це якась зоофобія!!!}))
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08.07.2022 07:57 Ответить
Пара падкови уже здірать...
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08.07.2022 07:57 Ответить
китайца спрашивают ну как вам в москве? хорошо, только людей мало
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08.07.2022 08:50 Ответить
Фоткаться с опущенным-зашквар.
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08.07.2022 07:58 Ответить
Слишком большая честь для кацапской гужевой, при желании сфоткаться с лошадью это можно сделать на любом ранчо!!!!
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08.07.2022 08:00 Ответить
На ранчо точно сфоткаеться!
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08.07.2022 08:30 Ответить
Попередньо фотографування перенесли на закінчення саміту

Надіються, що до того часу базікаюча коняка двигне коні?
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08.07.2022 08:00 Ответить
Нажаль там нема своїх Шауффенбергів та Мевлютів Алтинташей.
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08.07.2022 08:11 Ответить
Або ускаче на рашу.
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08.07.2022 08:32 Ответить
А для чого їм та фотка))Вони ж безумовно з родинами відвідували зоопарки,й вже мають достатньо фотографій з тваринами.
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08.07.2022 08:02 Ответить
Месье, же не манж па сис жур:
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08.07.2022 08:02 Ответить
"два отца русской демократии"
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08.07.2022 11:57 Ответить
лавровьій керівник ру.наркокартеля готує бросок соловьїньім помьотом...
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08.07.2022 08:03 Ответить
З підарасами, нормальні люди не хочуть навіть рядом стояти!
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08.07.2022 08:04 Ответить
Тільки коли 3.14дараси лежать, та прямують на концерт кобздона.
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08.07.2022 08:14 Ответить
Уникальное фото не врущего кацапского дипломата
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08.07.2022 10:01 Ответить
на одном гектаре
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08.07.2022 08:45 Ответить
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08.07.2022 08:11 Ответить
Фотка надто темна. Не видно, чи є під ним калюжа сечі.
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08.07.2022 09:03 Ответить
а где опухшее лицо МИДа Манька Аблігация.
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08.07.2022 11:58 Ответить
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08.07.2022 08:14 Ответить
Треба повернути назву "НАРКОМАТ іноземних справ".
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08.07.2022 08:34 Ответить
а где найти эту картинку в большем разрешении? пострелять хочу
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08.07.2022 09:05 Ответить
Лошадь не той породы испортит весь пейзаж. Нужна новая, породистая. Тогда и фотографироваться не стыдно.
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08.07.2022 08:15 Ответить
Фу..кацапи, з вами навіть "срати в одному полі" ніхто НЕ БУДЕ!!!
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08.07.2022 08:16 Ответить
А дочка лошади ещё в Штатах? И когда произойдёт их слёзная встреча на родной кацапстанской земле? 😃
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08.07.2022 08:25 Ответить
На жаль вона має громадянство США, а не як оболтус карлика Дімона Медведа, якого з США викинули, як дохлого пацюка на помийку.
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08.07.2022 08:38 Ответить
Те, що вона має громадянство США - факт відомий, але бюрократи у держустановах, при стимулюванні з боку Держдепу та Білого дому, завжди зможуть знайти якусь помилку у поданні на громадянство, первинних документах і т.ін.
І "Гудбай, Америка..". Бо "лічінкє" Дімона Мєдвєдєва буде сумно одному "в родних пєнатах"...
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08.07.2022 12:22 Ответить
Не буде спілкування! Лавруха, з-за недостатнього спілкування і постійного вживання "коксу", англійську мову забувать став, а дочка російської не знає!
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08.07.2022 08:41 Ответить
хРуссофобія захопила весь світ.
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08.07.2022 08:32 Ответить
Токсичні кацарилі доігралися.
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08.07.2022 08:37 Ответить
Такий жест у дипломатів вважається аналогом плювка в рило.
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08.07.2022 08:39 Ответить
Дивно, що цей адвокат диявола взагалі там присутній. Повинна бути заборона на вхід цього терориста на будь-які тусовки міжнародної еліти.
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08.07.2022 08:43 Ответить
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08.07.2022 08:41 Ответить
.А кажуть що Дарвін збрехав . .
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08.07.2022 08:46 Ответить
Шарахаються мов від коростяного.
Браво, лавров !
Чудовий міністр по закордонних справах
А що ще путло отримає... Може його навіть обплюють
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08.07.2022 08:48 Ответить
Нічого йому не зроблять: як завжди половина зробить вигляд, що не замітила, а друга половина (як завжди) сосне *****.
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08.07.2022 12:21 Ответить
Як можна тиснути руку та ще й фотографуватися з терористом і вбивцею - це занадто !😠
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08.07.2022 09:12 Ответить
Тому що лошадь і рускій воєнний корабель це одне і те саме.
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08.07.2022 09:13 Ответить
А чого там парашка взагалі робе?
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08.07.2022 09:22 Ответить
Селфі з конем вже нікого не вражає
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08.07.2022 09:22 Ответить
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08.07.2022 09:34 Ответить
Жесть! Как жеш реалистично смотрится!
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08.07.2022 11:39 Ответить
Від цього коня, що розмовляє, так смердить, що довелось відмовитись від унікального фото!
Його давно вже слід здати в живодерню!
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08.07.2022 09:44 Ответить
БандЄрАвци, мля...
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08.07.2022 09:51 Ответить
Опушенный лавров
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08.07.2022 09:57 Ответить
Гиппофобия- боязнь лошадей
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08.07.2022 10:00 Ответить
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08.07.2022 10:04 Ответить
А як це? Фото з лошадкой не буде?
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08.07.2022 10:11 Ответить
Так, нікому не потрібні фото з купкою собачого гівна, чи калюжою бабуінячого блювотиння...))
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08.07.2022 10:38 Ответить
хоч би хтось на саміті плакати додумався розмістити з посиланням коня педального нах, нах, нах...
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08.07.2022 10:46 Ответить
Тобто, якщо вживати риторику країни Лаврова, міністри G7 "не захотели быть "законтачеными" с опущенцем, а то перед братвой не отмажешься"
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08.07.2022 10:51 Ответить
З ослятиною на зло зфоткались би - тільки не з кацапським мерином.
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08.07.2022 11:01 Ответить
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08.07.2022 11:41 Ответить
Та в нього вже є колективне фото
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08.07.2022 12:28 Ответить
Пусть со страусами фоткается
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08.07.2022 12:35 Ответить
Якби його посадили в клітку то всі на її тлі охоче фоткались всі міністри.
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08.07.2022 12:40 Ответить
Они просто бояться заразиться "рашистской язвой"(очень заразная болезнь, которая передается не только от лошади к лошади, но также к человеку и другим животным). Вот и обходят этого лошака стороной.
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08.07.2022 12:53 Ответить
верхом на коняці могли б і сфотатися
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08.07.2022 13:07 Ответить
С павлинами пусть фотографируется.
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08.07.2022 13:21 Ответить
Лізоньку Лаврову назад в парашію депортуйте до таточка! Все інше - лицемірство!
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08.07.2022 14:54 Ответить
это пощечина,притом такая качественная.это не по протоколу а по гнусному *****.лицом это не назовешь.какая страна такие лица.
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08.07.2022 15:50 Ответить
І що, навіть сіна "дорогому" гостю не запропонували?
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08.07.2022 16:02 Ответить
Пісенька путьки:

Ой, двадцатый саммит,
не морозь меня,

Не морозь меня, моего коня.

Можете продовжити, у кого є поєтичений талант?
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08.07.2022 16:35 Ответить
Не помітив, VPNщо ввімкнутий.
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08.07.2022 16:49 Ответить
с лошадью фоткаться лучше в зоопарке
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08.07.2022 18:07 Ответить
с этим гандоном ***** приличные дипломаты в туалет не зайдут . не то что позавтракать или за одним столом переговоры провести --- этим тварям не место рядом с цивилизованным демократическим свободным миром
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08.07.2022 19:36 Ответить
Они хотели сфоткаться не с лошадью,а на лошади.
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08.07.2022 20:59 Ответить
После отъезда российской делегации многие участники обнаружили пропажу денег и ценных вещей, оставленных в гардеробе.
Спустя короткое время местная полиция зафиксировала необычный всплеск активности среди скупщиков краденного и уличных наркоторговцев в районе российского посольства.
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08.07.2022 21:17 Ответить
Дэбил мля!
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09.07.2022 00:44 Ответить
 
 