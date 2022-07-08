Участники саммита G20 отказались фотографироваться с Лавровым

Традиционная фотосессия всех участников саммита G20 в этом году не состоится из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украину".

Предварительно фотографирование перенесли на окончание саммита. Сообщается, что первым от совместной фотосессии с делегатом от РФ отказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

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