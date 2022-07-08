Участники саммита G20 отказались фотографироваться с Лавровым
Традиционная фотосессия всех участников саммита G20 в этом году не состоится из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украину".
Предварительно фотографирование перенесли на окончание саммита. Сообщается, что первым от совместной фотосессии с делегатом от РФ отказался госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Он просто всего лишь верблюд недоразвитый!
Надіються, що до того часу базікаюча коняка двигне коні?
І "Гудбай, Америка..". Бо "лічінкє" Дімона Мєдвєдєва буде сумно одному "в родних пєнатах"...
Браво, лавров !
Чудовий міністр по закордонних справах
А що ще путло отримає... Може його навіть обплюють
Його давно вже слід здати в живодерню!
Ой, двадцатый саммит,
не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня.
Можете продовжити, у кого є поєтичений талант?
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