Учасники саміту G20 відмовилися фотографуватися з Лавровим

Традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року не відбудеться через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Попередньо фотографування перенесли на закінчення саміту. Повідомляється, що першим від спільної фотосесії з делегатом від РФ відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен.

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