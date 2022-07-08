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Учасники саміту G20 відмовилися фотографуватися з Лавровим

лавров

Традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року не відбудеться через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Попередньо фотографування перенесли на закінчення саміту. Повідомляється, що першим від спільної фотосесії з делегатом від РФ відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також читайте: Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

G20 (322) Лавров Сергій (1576) фото (173) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+79
Даже с лошадью сфоткались бы. Но нит, с лавровым фууу. Да, орки?
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08.07.2022 07:55
+63
а ви б сфотографувалися поряд з купою лайна?
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08.07.2022 07:57
+52
с говном не фоткаются
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08.07.2022 08:28
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Даже с лошадью сфоткались бы. Но нит, с лавровым фууу. Да, орки?
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08.07.2022 07:55 Відповісти
с говном не фоткаются
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08.07.2022 08:28 Відповісти
так говно и не принимают в гости, и не разговаривают! была же возможность убить его там...
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08.07.2022 11:41 Відповісти
Все хотели верхом на лошади
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08.07.2022 11:22 Відповісти
Да лошадь он разве?
Он просто всего лишь верблюд недоразвитый!
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08.07.2022 11:58 Відповісти
Можно было решить вопрос более дипломатично☝ Сфотались бы не лошади👍
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08.07.2022 17:17 Відповісти
Іго-го! Сказала каняка.
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08.07.2022 07:55 Відповісти
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08.07.2022 07:56 Відповісти
не треба знущатись з гарної істоти - коня
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08.07.2022 10:59 Відповісти
Купила мати коника....ги ги,ги ги,ги ги !!!))
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08.07.2022 08:00 Відповісти
а ви б сфотографувалися поряд з купою лайна?
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08.07.2022 07:57 Відповісти
ну якщо б ця купа лайна була пристебнута до електричного стільця, або висіла на мотузці з висунутим язиком, то я б такого селфачка зробив, ну на крайній випадок лава підсудних у гаазькому трибуналі.....
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08.07.2022 10:07 Відповісти
якщо обирати між нею і лавровим, то так
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08.07.2022 10:57 Відповісти
Чудовий коментар, а й справді, хто дасть згоду фотографуватися поруч з цинічним вбивцею, патологічним брехуном і нікчемним покидьком. Яку відповідь на запитання - а що це за бридкий кінь поруч з тобою тато чи діду - від дітей чи онуків мусить дати той хто погодився.
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08.07.2022 11:29 Відповісти
Люди охочіше фотографуються біля газових камер Аушвіцу аніж біля Собору Св.Петра у Ватікані...Така вже людська психологія,і багато хто з лідерів сфоткався б з ****** чи лавровим щоб потім сказати внукам - а це я з найбільшим садистом,гівнюком,сволотою і ******* мого часу...
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08.07.2022 12:58 Відповісти
Це якась зоофобія!!!}))
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08.07.2022 07:57 Відповісти
Пара падкови уже здірать...
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08.07.2022 07:57 Відповісти
китайца спрашивают ну как вам в москве? хорошо, только людей мало
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08.07.2022 08:50 Відповісти
Фоткаться с опущенным-зашквар.
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08.07.2022 07:58 Відповісти
Слишком большая честь для кацапской гужевой, при желании сфоткаться с лошадью это можно сделать на любом ранчо!!!!
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08.07.2022 08:00 Відповісти
На ранчо точно сфоткаеться!
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08.07.2022 08:30 Відповісти
Попередньо фотографування перенесли на закінчення саміту

Надіються, що до того часу базікаюча коняка двигне коні?
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08.07.2022 08:00 Відповісти
Нажаль там нема своїх Шауффенбергів та Мевлютів Алтинташей.
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08.07.2022 08:11 Відповісти
Або ускаче на рашу.
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08.07.2022 08:32 Відповісти
А для чого їм та фотка))Вони ж безумовно з родинами відвідували зоопарки,й вже мають достатньо фотографій з тваринами.
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08.07.2022 08:02 Відповісти
Месье, же не манж па сис жур:
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08.07.2022 08:02 Відповісти
"два отца русской демократии"
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08.07.2022 11:57 Відповісти
лавровьій керівник ру.наркокартеля готує бросок соловьїньім помьотом...
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08.07.2022 08:03 Відповісти
З підарасами, нормальні люди не хочуть навіть рядом стояти!
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08.07.2022 08:04 Відповісти
Тільки коли 3.14дараси лежать, та прямують на концерт кобздона.
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08.07.2022 08:14 Відповісти
Уникальное фото не врущего кацапского дипломата
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08.07.2022 10:01 Відповісти
на одном гектаре
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08.07.2022 08:45 Відповісти
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08.07.2022 08:11 Відповісти
Фотка надто темна. Не видно, чи є під ним калюжа сечі.
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08.07.2022 09:03 Відповісти
а где опухшее лицо МИДа Манька Аблігация.
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08.07.2022 11:58 Відповісти
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08.07.2022 08:14 Відповісти
Треба повернути назву "НАРКОМАТ іноземних справ".
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08.07.2022 08:34 Відповісти
а где найти эту картинку в большем разрешении? пострелять хочу
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08.07.2022 09:05 Відповісти
Лошадь не той породы испортит весь пейзаж. Нужна новая, породистая. Тогда и фотографироваться не стыдно.
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08.07.2022 08:15 Відповісти
Фу..кацапи, з вами навіть "срати в одному полі" ніхто НЕ БУДЕ!!!
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08.07.2022 08:16 Відповісти
А дочка лошади ещё в Штатах? И когда произойдёт их слёзная встреча на родной кацапстанской земле? 😃
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08.07.2022 08:25 Відповісти
На жаль вона має громадянство США, а не як оболтус карлика Дімона Медведа, якого з США викинули, як дохлого пацюка на помийку.
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08.07.2022 08:38 Відповісти
Те, що вона має громадянство США - факт відомий, але бюрократи у держустановах, при стимулюванні з боку Держдепу та Білого дому, завжди зможуть знайти якусь помилку у поданні на громадянство, первинних документах і т.ін.
І "Гудбай, Америка..". Бо "лічінкє" Дімона Мєдвєдєва буде сумно одному "в родних пєнатах"...
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08.07.2022 12:22 Відповісти
Не буде спілкування! Лавруха, з-за недостатнього спілкування і постійного вживання "коксу", англійську мову забувать став, а дочка російської не знає!
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08.07.2022 08:41 Відповісти
хРуссофобія захопила весь світ.
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08.07.2022 08:32 Відповісти
Токсичні кацарилі доігралися.
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08.07.2022 08:37 Відповісти
Такий жест у дипломатів вважається аналогом плювка в рило.
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08.07.2022 08:39 Відповісти
Дивно, що цей адвокат диявола взагалі там присутній. Повинна бути заборона на вхід цього терориста на будь-які тусовки міжнародної еліти.
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08.07.2022 08:43 Відповісти
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08.07.2022 08:41 Відповісти
.А кажуть що Дарвін збрехав . .
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08.07.2022 08:46 Відповісти
Шарахаються мов від коростяного.
Браво, лавров !
Чудовий міністр по закордонних справах
А що ще путло отримає... Може його навіть обплюють
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08.07.2022 08:48 Відповісти
Нічого йому не зроблять: як завжди половина зробить вигляд, що не замітила, а друга половина (як завжди) сосне *****.
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08.07.2022 12:21 Відповісти
Як можна тиснути руку та ще й фотографуватися з терористом і вбивцею - це занадто !😠
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08.07.2022 09:12 Відповісти
Тому що лошадь і рускій воєнний корабель це одне і те саме.
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08.07.2022 09:13 Відповісти
А чого там парашка взагалі робе?
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08.07.2022 09:22 Відповісти
Селфі з конем вже нікого не вражає
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08.07.2022 09:22 Відповісти
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08.07.2022 09:34 Відповісти
Жесть! Как жеш реалистично смотрится!
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08.07.2022 11:39 Відповісти
Від цього коня, що розмовляє, так смердить, що довелось відмовитись від унікального фото!
Його давно вже слід здати в живодерню!
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08.07.2022 09:44 Відповісти
БандЄрАвци, мля...
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08.07.2022 09:51 Відповісти
Опушенный лавров
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08.07.2022 09:57 Відповісти
Гиппофобия- боязнь лошадей
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08.07.2022 10:00 Відповісти
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08.07.2022 10:04 Відповісти
А як це? Фото з лошадкой не буде?
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08.07.2022 10:11 Відповісти
Так, нікому не потрібні фото з купкою собачого гівна, чи калюжою бабуінячого блювотиння...))
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08.07.2022 10:38 Відповісти
хоч би хтось на саміті плакати додумався розмістити з посиланням коня педального нах, нах, нах...
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08.07.2022 10:46 Відповісти
Тобто, якщо вживати риторику країни Лаврова, міністри G7 "не захотели быть "законтачеными" с опущенцем, а то перед братвой не отмажешься"
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08.07.2022 10:51 Відповісти
З ослятиною на зло зфоткались би - тільки не з кацапським мерином.
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08.07.2022 11:01 Відповісти
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08.07.2022 11:41 Відповісти
Та в нього вже є колективне фото
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08.07.2022 12:28 Відповісти
Пусть со страусами фоткается
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08.07.2022 12:35 Відповісти
Якби його посадили в клітку то всі на її тлі охоче фоткались всі міністри.
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08.07.2022 12:40 Відповісти
Они просто бояться заразиться "рашистской язвой"(очень заразная болезнь, которая передается не только от лошади к лошади, но также к человеку и другим животным). Вот и обходят этого лошака стороной.
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08.07.2022 12:53 Відповісти
верхом на коняці могли б і сфотатися
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08.07.2022 13:07 Відповісти
С павлинами пусть фотографируется.
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08.07.2022 13:21 Відповісти
Лізоньку Лаврову назад в парашію депортуйте до таточка! Все інше - лицемірство!
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08.07.2022 14:54 Відповісти
это пощечина,притом такая качественная.это не по протоколу а по гнусному *****.лицом это не назовешь.какая страна такие лица.
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08.07.2022 15:50 Відповісти
І що, навіть сіна "дорогому" гостю не запропонували?
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08.07.2022 16:02 Відповісти
Пісенька путьки:

Ой, двадцатый саммит,
не морозь меня,

Не морозь меня, моего коня.

Можете продовжити, у кого є поєтичений талант?
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08.07.2022 16:35 Відповісти
Не помітив, VPNщо ввімкнутий.
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08.07.2022 16:49 Відповісти
с лошадью фоткаться лучше в зоопарке
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08.07.2022 18:07 Відповісти
с этим гандоном ***** приличные дипломаты в туалет не зайдут . не то что позавтракать или за одним столом переговоры провести --- этим тварям не место рядом с цивилизованным демократическим свободным миром
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08.07.2022 19:36 Відповісти
Они хотели сфоткаться не с лошадью,а на лошади.
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08.07.2022 20:59 Відповісти
После отъезда российской делегации многие участники обнаружили пропажу денег и ценных вещей, оставленных в гардеробе.
Спустя короткое время местная полиция зафиксировала необычный всплеск активности среди скупщиков краденного и уличных наркоторговцев в районе российского посольства.
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08.07.2022 21:17 Відповісти
Дэбил мля!
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09.07.2022 00:44 Відповісти
 
 