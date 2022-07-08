Учасники саміту G20 відмовилися фотографуватися з Лавровим
Традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року не відбудеться через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Попередньо фотографування перенесли на закінчення саміту. Повідомляється, що першим від спільної фотосесії з делегатом від РФ відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен.
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+79 Alexey Poltorak
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+63 Гундяй Крестовоздвиженский
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Он просто всего лишь верблюд недоразвитый!
Надіються, що до того часу базікаюча коняка двигне коні?
І "Гудбай, Америка..". Бо "лічінкє" Дімона Мєдвєдєва буде сумно одному "в родних пєнатах"...
Браво, лавров !
Чудовий міністр по закордонних справах
А що ще путло отримає... Може його навіть обплюють
Його давно вже слід здати в живодерню!
Ой, двадцатый саммит,
не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня.
Можете продовжити, у кого є поєтичений талант?
Спустя короткое время местная полиция зафиксировала необычный всплеск активности среди скупщиков краденного и уличных наркоторговцев в районе российского посольства.