В Латвии военную службу могут сделать обязательной для женщин и эмигрантов
В Латвии рассматривают возможность введения обязательной военной службы для тех, кто проживает за рубежом, и женщин.
Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Латвии Каспарс Галкинс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, гражданам предлагается новый общественный договор, который предполагает участие каждого в защите страны. Это станет гарантия того, что страна не подвергнется агрессии России, поэтому служба должна распространяться и на латышей, которые проживают за границей.
"Латвийское общество должно изменить свое мышление и принять, что служба в национальной армии - это дело чести и долг каждого, как это, например, в Финляндии, а не наказание", - подчеркнул он.
По его словам Галкинса , отслужившие в Национальной гвардии латыши, которые проживают за границей, часто возвращаются на учения. Кроме того, Министерство обороны не против того, чтобы сделать воинскую повинность обязательной и для молодых женщин. Но исследования показывают, что большинство респондентов отрицательно относятся к военной службе.
На данный момент неизвестно, какие санкции будут инициировать за уклонение от службы. Минобороны предлагает в течение пяти лет перейти на систему, при которой все мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет смогут выбрать одно из направлений военной службы - армия, Национальная гвардия, курсы командиров при вузах или альтернатива в МВД и социально-технических службах.
Общая продолжительность службы составит год, включая один месяц отпуска. Солдаты будут получать компенсацию до 400 евро в месяц и обеспечение питанием и проживанием в казармах.
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Серж Лифар, стал почетным гражданином во Франции, но так и не принял французское гражданство. Украинец
вот если бы списки виборцев вдруг оприлюднилось, скорее всего выявилось бы, что все кто сбежал в европу отдыхать на перечисляемое все эти года баблишко евросоюза не просто *********, а есть те тараканы которые голосовали за криворожского харю.
шо, надумали *********? в европу? так близко... америка не примет рейсы из европы в случае войны в европе, бежать дальше некуда, земля круглая. разбежались дибилы по свету. самое спокойное это дома
idioti -odnim slovom.
Мне рассуждать куда сложней, сейчас думаю таким гавном не кормят, да и получал я рядовым на должности ефрейтора 14 рублей, а затем рядовым на должности прапорщика аж 21 рубль! Да и не напрягала меня возможность утомительных встреч в выходные с друзьями или родственниками в 4250 км от дома в пустыне, служа в армии оккупантов...
Это НЕ контрактная служба, а СРОЧНАЯ! Кстати, насколько понял её можно добровольно заменить на службу в Земессардзе (Защитаземли - типа украинской Теробороны) и там вроде не 12 месяцев, а ежегодные сборы по 20 дней.