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В Латвии военную службу могут сделать обязательной для женщин и эмигрантов

латвія

В Латвии рассматривают возможность введения обязательной военной службы для тех, кто проживает за рубежом, и женщин.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Латвии Каспарс Галкинс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, гражданам предлагается новый общественный договор, который предполагает участие каждого в защите страны. Это станет гарантия того, что страна не подвергнется агрессии России, поэтому служба должна распространяться и на латышей, которые проживают за границей.

"Латвийское общество должно изменить свое мышление и принять, что служба в национальной армии - это дело чести и долг каждого, как это, например, в Финляндии, а не наказание", - подчеркнул он.

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По его словам Галкинса , отслужившие в Национальной гвардии латыши, которые проживают за границей, часто возвращаются на учения. Кроме того, Министерство обороны не против того, чтобы сделать воинскую повинность обязательной и для молодых женщин. Но исследования показывают, что большинство респондентов отрицательно относятся к военной службе.

На данный момент неизвестно, какие санкции будут инициировать за уклонение от службы. Минобороны предлагает в течение пяти лет перейти на систему, при которой все мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет смогут выбрать одно из направлений военной службы - армия, Национальная гвардия, курсы командиров при вузах или альтернатива в МВД и социально-технических службах.

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Общая продолжительность службы составит год, включая один месяц отпуска. Солдаты будут получать компенсацию до 400 евро в месяц и обеспечение питанием и проживанием в казармах.

армия (8492) женщины (884) Латвия (1330) Военная служба правопорядка (44)


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Топ комментарии
+9
За принципом Ізраілю. Країна маленька і всі повинні мати військовий вишкіл.
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08.07.2022 08:48
+8
Поставить питання "ребром" : не служив? не маєш права на роботу в органах державного управління та на виборних посадах в органах місцевого самоуправління Про вибори в парламент - і мови нема! Просто один пункт при подачі заявки про участь у виборах! Для цього внести відповідні зміни у виборче законодавство Виключенням може буть лише "непридатність до військової служби за станом здоров"я" - однорукий чи клишоногий не може служить
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08.07.2022 09:05
+3
Тот кто не видел в армии "клейстер" - "пюре из порошка", от которого даже духи (срочник первые полгода службы в КТуркВО) отказывались, и не получал "зарплату" в 7 (СЕМЬ!) рублей при зарплате обычных гражданских в 80-120 рублей, конечно может рассуждать про "нищенство в почётной плоскости армии" за 400 евро, когда большинство гражданских работает за 800-1200 евро.

Мне рассуждать куда сложней, сейчас думаю таким гавном не кормят, да и получал я рядовым на должности ефрейтора 14 рублей, а затем рядовым на должности прапорщика аж 21 рубль! Да и не напрягала меня возможность утомительных встреч в выходные с друзьями или родственниками в 4250 км от дома в пустыне, служа в армии оккупантов...

Это НЕ контрактная служба, а СРОЧНАЯ! Кстати, насколько понял её можно добровольно заменить на службу в Земессардзе (Защитаземли - типа украинской Теробороны) и там вроде не 12 месяцев, а ежегодные сборы по 20 дней.
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08.07.2022 14:08
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За принципом Ізраілю. Країна маленька і всі повинні мати військовий вишкіл.
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08.07.2022 08:48 Ответить
шо, решили ********* в европу? подальше от загнивающей Украины?
Серж Лифар, стал почетным гражданином во Франции, но так и не принял французское гражданство. Украинец
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08.07.2022 08:54 Ответить
Пані висловлюється як кварталівська шпана.
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08.07.2022 08:58 Ответить
наверное, но там начало предложения имело свойство продолжения, ты иностранный агент кремля
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08.07.2022 09:00 Ответить
наверное, хотя у меня не получилось проголосовать за Президента. Я голосовала за Порошенко.

вот если бы списки виборцев вдруг оприлюднилось, скорее всего выявилось бы, что все кто сбежал в европу отдыхать на перечисляемое все эти года баблишко евросоюза не просто *********, а есть те тараканы которые голосовали за криворожского харю.

шо, надумали *********? в европу? так близко... америка не примет рейсы из европы в случае войны в европе, бежать дальше некуда, земля круглая. разбежались дибилы по свету. самое спокойное это дома
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08.07.2022 09:05 Ответить
Один рік це фігня. Та ще і з відпусткою. Я відбарабанив 3 роки і без відпустки.
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08.07.2022 08:55 Ответить
Поставить питання "ребром" : не служив? не маєш права на роботу в органах державного управління та на виборних посадах в органах місцевого самоуправління Про вибори в парламент - і мови нема! Просто один пункт при подачі заявки про участь у виборах! Для цього внести відповідні зміни у виборче законодавство Виключенням може буть лише "непридатність до військової служби за станом здоров"я" - однорукий чи клишоногий не може служить
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08.07.2022 09:05 Ответить
спочатку - не платиш податки? не голосуєш
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08.07.2022 11:36 Ответить
hernja jaka (eto uzhe bylo - otkazalis zhe) opjatj nashi po grabljam hodjat.....400eur/mesjac - eto voobshe ne a chem- status nishevo no v "pachotnoi" ploskosti armiji.

idioti -odnim slovom.
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08.07.2022 09:18 Ответить
Во время службы еда и крыша над головой на счёт государства 😉
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08.07.2022 11:59 Ответить
Тот кто не видел в армии "клейстер" - "пюре из порошка", от которого даже духи (срочник первые полгода службы в КТуркВО) отказывались, и не получал "зарплату" в 7 (СЕМЬ!) рублей при зарплате обычных гражданских в 80-120 рублей, конечно может рассуждать про "нищенство в почётной плоскости армии" за 400 евро, когда большинство гражданских работает за 800-1200 евро.

Мне рассуждать куда сложней, сейчас думаю таким гавном не кормят, да и получал я рядовым на должности ефрейтора 14 рублей, а затем рядовым на должности прапорщика аж 21 рубль! Да и не напрягала меня возможность утомительных встреч в выходные с друзьями или родственниками в 4250 км от дома в пустыне, служа в армии оккупантов...

Это НЕ контрактная служба, а СРОЧНАЯ! Кстати, насколько понял её можно добровольно заменить на службу в Земессардзе (Защитаземли - типа украинской Теробороны) и там вроде не 12 месяцев, а ежегодные сборы по 20 дней.
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08.07.2022 14:08 Ответить
В Латвии очередь желающих вступить в Земессардзе (ака ТРО) сегодня вырос так что всех желающих даже не может принять.
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08.07.2022 15:36 Ответить
Ізраєль - почав з бомби та ракет на 6000км - чомусь любителі "гарматного мяса" про це постійно забувають. В 1970-х такий же алчний Захід йому почав допомагати лише коли він пригрозив все випалити в радіусі дії його ракет.
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08.07.2022 10:53 Ответить
А у нас всім працівникам на підприємствах які не мають стратегічного чи війського значення-однак належать "бені"поголовна БРОНЯ,зе- піклується щоби недай бог "папа карло" не збіднів.
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08.07.2022 11:03 Ответить
Дуже правильна ініціатива! Впроваджуйте і нам теж треба!
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08.07.2022 15:32 Ответить
 
 