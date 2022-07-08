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Новини
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В Латвії військову службу можуть зробити обов’язковою для жінок та емігрантів

латвія

У Латвії розглядають можливість введення обов'язкової військової служби для тих, хто проживає за кордоном, і жінок.

Про це заявив прес-секретар Міноборони Латвії Каспарс Галкінс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, громадянам пропонується новий суспільний договір, який передбачає участь кожного та кожної в захисті країни. Це стане гарантія того, що країна не піддасться агресії Росії, тому служба має поширюватися і на латишів, які проживають за кордоном.

"Латвійське суспільство має змінити своє мислення і прийняти, що служба в національній армії - це справа честі і обов'язок кожного, як це, наприклад, у Фінляндії, а не покарання", - підкреслив він.

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За словами Галкінса, латиші, які відслужили в Національній гвардії та проживають за кордоном, часто повертаються на навчання. Крім того, Міністерство оборони не проти того, щоб зробити військову повинність обов'язковою і для молодих жінок. Але дослідження показують, що більшість респондентів негативно ставляться до військової служби.

Поки невідомо, які санкції будуть ініціювати за ухилення від служби. Міноборони пропонує протягом п'яти років перейти на систему, при якій всі чоловіки і жінки у віці від 18 до 27 років зможуть обрати один з напрямків військової служби - армія, Національна гвардія, курси командирів при вишах або альтернатива у МВС і соціально-технічних службах.

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Загальна тривалість служби складе рік, включаючи один місяць відпустки. Солдати отримуватимуть компенсацію до 400 євро на місяць і забезпечення харчуванням і проживанням в казармах.

Автор: 

армія (3767) жінки (623) Латвія (1343) Військова служба правопорядку ВСП (50)


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Топ коментарі
+9
За принципом Ізраілю. Країна маленька і всі повинні мати військовий вишкіл.
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08.07.2022 08:48
+8
Поставить питання "ребром" : не служив? не маєш права на роботу в органах державного управління та на виборних посадах в органах місцевого самоуправління Про вибори в парламент - і мови нема! Просто один пункт при подачі заявки про участь у виборах! Для цього внести відповідні зміни у виборче законодавство Виключенням може буть лише "непридатність до військової служби за станом здоров"я" - однорукий чи клишоногий не може служить
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08.07.2022 09:05
+3
Тот кто не видел в армии "клейстер" - "пюре из порошка", от которого даже духи (срочник первые полгода службы в КТуркВО) отказывались, и не получал "зарплату" в 7 (СЕМЬ!) рублей при зарплате обычных гражданских в 80-120 рублей, конечно может рассуждать про "нищенство в почётной плоскости армии" за 400 евро, когда большинство гражданских работает за 800-1200 евро.

Мне рассуждать куда сложней, сейчас думаю таким гавном не кормят, да и получал я рядовым на должности ефрейтора 14 рублей, а затем рядовым на должности прапорщика аж 21 рубль! Да и не напрягала меня возможность утомительных встреч в выходные с друзьями или родственниками в 4250 км от дома в пустыне, служа в армии оккупантов...

Это НЕ контрактная служба, а СРОЧНАЯ! Кстати, насколько понял её можно добровольно заменить на службу в Земессардзе (Защитаземли - типа украинской Теробороны) и там вроде не 12 месяцев, а ежегодные сборы по 20 дней.
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08.07.2022 14:08
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За принципом Ізраілю. Країна маленька і всі повинні мати військовий вишкіл.
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08.07.2022 08:48 Відповісти
шо, решили ********* в европу? подальше от загнивающей Украины?
Серж Лифар, стал почетным гражданином во Франции, но так и не принял французское гражданство. Украинец
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08.07.2022 08:54 Відповісти
Пані висловлюється як кварталівська шпана.
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08.07.2022 08:58 Відповісти
наверное, но там начало предложения имело свойство продолжения, ты иностранный агент кремля
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08.07.2022 09:00 Відповісти
наверное, хотя у меня не получилось проголосовать за Президента. Я голосовала за Порошенко.

вот если бы списки виборцев вдруг оприлюднилось, скорее всего выявилось бы, что все кто сбежал в европу отдыхать на перечисляемое все эти года баблишко евросоюза не просто *********, а есть те тараканы которые голосовали за криворожского харю.

шо, надумали *********? в европу? так близко... америка не примет рейсы из европы в случае войны в европе, бежать дальше некуда, земля круглая. разбежались дибилы по свету. самое спокойное это дома
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08.07.2022 09:05 Відповісти
Один рік це фігня. Та ще і з відпусткою. Я відбарабанив 3 роки і без відпустки.
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08.07.2022 08:55 Відповісти
Поставить питання "ребром" : не служив? не маєш права на роботу в органах державного управління та на виборних посадах в органах місцевого самоуправління Про вибори в парламент - і мови нема! Просто один пункт при подачі заявки про участь у виборах! Для цього внести відповідні зміни у виборче законодавство Виключенням може буть лише "непридатність до військової служби за станом здоров"я" - однорукий чи клишоногий не може служить
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08.07.2022 09:05 Відповісти
спочатку - не платиш податки? не голосуєш
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08.07.2022 11:36 Відповісти
hernja jaka (eto uzhe bylo - otkazalis zhe) opjatj nashi po grabljam hodjat.....400eur/mesjac - eto voobshe ne a chem- status nishevo no v "pachotnoi" ploskosti armiji.

idioti -odnim slovom.
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08.07.2022 09:18 Відповісти
Во время службы еда и крыша над головой на счёт государства 😉
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08.07.2022 11:59 Відповісти
Тот кто не видел в армии "клейстер" - "пюре из порошка", от которого даже духи (срочник первые полгода службы в КТуркВО) отказывались, и не получал "зарплату" в 7 (СЕМЬ!) рублей при зарплате обычных гражданских в 80-120 рублей, конечно может рассуждать про "нищенство в почётной плоскости армии" за 400 евро, когда большинство гражданских работает за 800-1200 евро.

Мне рассуждать куда сложней, сейчас думаю таким гавном не кормят, да и получал я рядовым на должности ефрейтора 14 рублей, а затем рядовым на должности прапорщика аж 21 рубль! Да и не напрягала меня возможность утомительных встреч в выходные с друзьями или родственниками в 4250 км от дома в пустыне, служа в армии оккупантов...

Это НЕ контрактная служба, а СРОЧНАЯ! Кстати, насколько понял её можно добровольно заменить на службу в Земессардзе (Защитаземли - типа украинской Теробороны) и там вроде не 12 месяцев, а ежегодные сборы по 20 дней.
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08.07.2022 14:08 Відповісти
В Латвии очередь желающих вступить в Земессардзе (ака ТРО) сегодня вырос так что всех желающих даже не может принять.
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08.07.2022 15:36 Відповісти
Ізраєль - почав з бомби та ракет на 6000км - чомусь любителі "гарматного мяса" про це постійно забувають. В 1970-х такий же алчний Захід йому почав допомагати лише коли він пригрозив все випалити в радіусі дії його ракет.
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08.07.2022 10:53 Відповісти
А у нас всім працівникам на підприємствах які не мають стратегічного чи війського значення-однак належать "бені"поголовна БРОНЯ,зе- піклується щоби недай бог "папа карло" не збіднів.
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08.07.2022 11:03 Відповісти
Дуже правильна ініціатива! Впроваджуйте і нам теж треба!
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08.07.2022 15:32 Відповісти
 
 