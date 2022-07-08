В Латвії військову службу можуть зробити обов’язковою для жінок та емігрантів
У Латвії розглядають можливість введення обов'язкової військової служби для тих, хто проживає за кордоном, і жінок.
Про це заявив прес-секретар Міноборони Латвії Каспарс Галкінс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, громадянам пропонується новий суспільний договір, який передбачає участь кожного та кожної в захисті країни. Це стане гарантія того, що країна не піддасться агресії Росії, тому служба має поширюватися і на латишів, які проживають за кордоном.
"Латвійське суспільство має змінити своє мислення і прийняти, що служба в національній армії - це справа честі і обов'язок кожного, як це, наприклад, у Фінляндії, а не покарання", - підкреслив він.
За словами Галкінса, латиші, які відслужили в Національній гвардії та проживають за кордоном, часто повертаються на навчання. Крім того, Міністерство оборони не проти того, щоб зробити військову повинність обов'язковою і для молодих жінок. Але дослідження показують, що більшість респондентів негативно ставляться до військової служби.
Поки невідомо, які санкції будуть ініціювати за ухилення від служби. Міноборони пропонує протягом п'яти років перейти на систему, при якій всі чоловіки і жінки у віці від 18 до 27 років зможуть обрати один з напрямків військової служби - армія, Національна гвардія, курси командирів при вишах або альтернатива у МВС і соціально-технічних службах.
Загальна тривалість служби складе рік, включаючи один місяць відпустки. Солдати отримуватимуть компенсацію до 400 євро на місяць і забезпечення харчуванням і проживанням в казармах.
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Серж Лифар, стал почетным гражданином во Франции, но так и не принял французское гражданство. Украинец
вот если бы списки виборцев вдруг оприлюднилось, скорее всего выявилось бы, что все кто сбежал в европу отдыхать на перечисляемое все эти года баблишко евросоюза не просто *********, а есть те тараканы которые голосовали за криворожского харю.
шо, надумали *********? в европу? так близко... америка не примет рейсы из европы в случае войны в европе, бежать дальше некуда, земля круглая. разбежались дибилы по свету. самое спокойное это дома
idioti -odnim slovom.
Мне рассуждать куда сложней, сейчас думаю таким гавном не кормят, да и получал я рядовым на должности ефрейтора 14 рублей, а затем рядовым на должности прапорщика аж 21 рубль! Да и не напрягала меня возможность утомительных встреч в выходные с друзьями или родственниками в 4250 км от дома в пустыне, служа в армии оккупантов...
Это НЕ контрактная служба, а СРОЧНАЯ! Кстати, насколько понял её можно добровольно заменить на службу в Земессардзе (Защитаземли - типа украинской Теробороны) и там вроде не 12 месяцев, а ежегодные сборы по 20 дней.