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Ответственность за продовольственный кризис в мире несет Россия, - США

зерно

К России, учитывая ее агрессию против Украины, нет и не может быть прежнего отношения.

Об этом высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил на полях встречи министров иностранных дел G20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Я подозреваю, что вы услышите это от ряда стран, которые здесь присутствуют, и следует понимать, что к России теперь нет и не может быть прежнего отношения, учитывая ее агрессию против Украины", – сказал представитель внешнеполитического ведомства, сопровождающий госсекретаря Энтони Блинкена на G20.

Встреча министров иностранных дел G20 в значительной степени посвящена усилиям по преодолению глобального кризиса в сфере продовольственной безопасности.

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"Во время нашего председательства в Совете Безопасности (ООН) мы призвали к действиям и создали "дорожную карту", определяющую возможные действия стран для решения кризиса продовольственной безопасности, который сейчас наблюдается практически во всех частях мира и в значительной степени в результате российской агрессии и последствий этого", – констатировал представитель Госдепартамента.

голод (147) Госдепартамент США (1818) зерно (1069) россия (95372) США (26422)


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Главное, чтобы Штаты помнили эти слова, когда Параша "ножки Байдена" попросит.
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08.07.2022 10:31 Ответить
Мир-то с голода не умрет. А вот что будет с Россией, никто спрогнозировать не в состоянии.
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08.07.2022 10:33 Ответить
А нихрена с ней не будет, она будет занята ношением ответственности 😝😝😝😝😝😜🤪
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08.07.2022 10:36 Ответить
кацапи готові "траву і землю жерти"..... лиш би в сусідів було-б гірше.....і переміг рашизм-путінізм....
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08.07.2022 10:55 Ответить
Будут жрать нефть и запивать сжиженным газом )))
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08.07.2022 10:58 Ответить
Несе, несе, але поки що не надривається і кидати не збирається 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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08.07.2022 10:35 Ответить
Як по мені на ринках нема жодної продовольчої кризи, на початку війни на світових ринках ціни на пшеницю виросли до 470$ за тону на сьогодні впали до січневих рівнів 290$, значить жодного дефіциту в світі зерна нема інакше ціни б не упали.
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08.07.2022 10:42 Ответить
Ніяк не донесе
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08.07.2022 10:46 Ответить
руZZкі терористи знову взялися за стару зброю:
Голодомори....нічого "нового" не можуть придумати кацапи....

Європа буде "Дуже стурбована" як до них через всі щілини на кордонах полізуть африканські та азіатські біженці від голоду....

пані меркель та шрьодери дуже довго "відпрацьовували" це питання....
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 10:53 Ответить
 
 