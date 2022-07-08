Ответственность за продовольственный кризис в мире несет Россия, - США

К России, учитывая ее агрессию против Украины, нет и не может быть прежнего отношения.

Об этом высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил на полях встречи министров иностранных дел G20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Я подозреваю, что вы услышите это от ряда стран, которые здесь присутствуют, и следует понимать, что к России теперь нет и не может быть прежнего отношения, учитывая ее агрессию против Украины", – сказал представитель внешнеполитического ведомства, сопровождающий госсекретаря Энтони Блинкена на G20.



Встреча министров иностранных дел G20 в значительной степени посвящена усилиям по преодолению глобального кризиса в сфере продовольственной безопасности.

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"Во время нашего председательства в Совете Безопасности (ООН) мы призвали к действиям и создали "дорожную карту", определяющую возможные действия стран для решения кризиса продовольственной безопасности, который сейчас наблюдается практически во всех частях мира и в значительной степени в результате российской агрессии и последствий этого", – констатировал представитель Госдепартамента.