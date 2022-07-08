Відповідальність за продовольчу кризу в світі несе Росія, - США

До Росії, враховуючи її агресію проти України, немає і не може бути колишнього ставлення.

Про це високопоставлений представник Держдепартаменту заявив на полях полях зустрічі міністрів закордонних справ G20, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Я підозрюю, що ви почуєте це від низки країн, які тут присутні, і слід розуміти, що до Росії тепер немає і не може бути колишнього ставлення, враховуючи її агресію проти України", – сказав представник зовнішньополітичного відомства, який супроводжує держсекретаря Ентоні Блінкена на G20.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 в значній мірі присвячена зусиллям з подолання глобальної кризи в сфері продовольчої безпеки.

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"Під час нашого головування в Раді Безпеки (ООН) ми закликали до дій і створили "дорожню карту", що визначає можливі дії країн для вирішення кризи продовольчої безпеки, яка зараз спостерігається практично у всіх частинах світу і в значній мірі в результаті російської агресії і наслідків цього", – зазначив представник Держдепартаменту.