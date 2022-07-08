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Відповідальність за продовольчу кризу в світі несе Росія, - США

зерно

До Росії, враховуючи її агресію проти України, немає і не може бути колишнього ставлення.

Про це високопоставлений представник Держдепартаменту заявив на полях полях зустрічі міністрів закордонних справ G20, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Я підозрюю, що ви почуєте це від низки країн, які тут присутні, і слід розуміти, що до Росії тепер немає і не може бути колишнього ставлення, враховуючи її агресію проти України", – сказав представник зовнішньополітичного відомства, який супроводжує держсекретаря Ентоні Блінкена на G20.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 в значній мірі присвячена зусиллям з подолання глобальної кризи в сфері продовольчої безпеки.

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"Під час нашого головування в Раді Безпеки (ООН) ми закликали до дій і створили "дорожню карту", що визначає можливі дії країн для вирішення кризи продовольчої безпеки, яка зараз спостерігається практично у всіх частинах світу і в значній мірі в результаті російської агресії і наслідків цього", – зазначив представник Держдепартаменту.

Автор: 

голод (117) Держдепартамент США (1613) зерно (3114) росія (64935) США (22525)


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Главное, чтобы Штаты помнили эти слова, когда Параша "ножки Байдена" попросит.
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08.07.2022 10:31 Відповісти
Мир-то с голода не умрет. А вот что будет с Россией, никто спрогнозировать не в состоянии.
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08.07.2022 10:33 Відповісти
А нихрена с ней не будет, она будет занята ношением ответственности 😝😝😝😝😝😜🤪
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08.07.2022 10:36 Відповісти
кацапи готові "траву і землю жерти"..... лиш би в сусідів було-б гірше.....і переміг рашизм-путінізм....
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08.07.2022 10:55 Відповісти
Будут жрать нефть и запивать сжиженным газом )))
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08.07.2022 10:58 Відповісти
Несе, несе, але поки що не надривається і кидати не збирається 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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08.07.2022 10:35 Відповісти
Як по мені на ринках нема жодної продовольчої кризи, на початку війни на світових ринках ціни на пшеницю виросли до 470$ за тону на сьогодні впали до січневих рівнів 290$, значить жодного дефіциту в світі зерна нема інакше ціни б не упали.
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08.07.2022 10:42 Відповісти
Ніяк не донесе
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08.07.2022 10:46 Відповісти
руZZкі терористи знову взялися за стару зброю:
Голодомори....нічого "нового" не можуть придумати кацапи....

Європа буде "Дуже стурбована" як до них через всі щілини на кордонах полізуть африканські та азіатські біженці від голоду....

пані меркель та шрьодери дуже довго "відпрацьовували" це питання....
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 10:53 Відповісти
 
 