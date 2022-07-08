Відповідальність за продовольчу кризу в світі несе Росія, - США
До Росії, враховуючи її агресію проти України, немає і не може бути колишнього ставлення.
Про це високопоставлений представник Держдепартаменту заявив на полях полях зустрічі міністрів закордонних справ G20, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
"Я підозрюю, що ви почуєте це від низки країн, які тут присутні, і слід розуміти, що до Росії тепер немає і не може бути колишнього ставлення, враховуючи її агресію проти України", – сказав представник зовнішньополітичного відомства, який супроводжує держсекретаря Ентоні Блінкена на G20.
Зустріч міністрів закордонних справ G20 в значній мірі присвячена зусиллям з подолання глобальної кризи в сфері продовольчої безпеки.
"Під час нашого головування в Раді Безпеки (ООН) ми закликали до дій і створили "дорожню карту", що визначає можливі дії країн для вирішення кризи продовольчої безпеки, яка зараз спостерігається практично у всіх частинах світу і в значній мірі в результаті російської агресії і наслідків цього", – зазначив представник Держдепартаменту.
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Голодомори....нічого "нового" не можуть придумати кацапи....
Європа буде "Дуже стурбована" як до них через всі щілини на кордонах полізуть африканські та азіатські біженці від голоду....
пані меркель та шрьодери дуже довго "відпрацьовували" це питання....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!