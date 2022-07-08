Війна в Україні штовхає світ до голоду, - ООН

В Україні воюють два найбільших світових виробники зернових та олійних культур, а також добрив.

Про це йдеться у звіті про стан продовольчої безпеки, підготованому низкою агенцій ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

За даними звіту ООН, "нинішня війна в Україні, в якій воюють два найбільших світових виробники основних зернових, олійних культур, а також добрив, призвела до порушення міжнародних ланцюгів поставок, підвищує ціни на зерно, добрива, енергоносії, а також до браку лікувального харчування для дітей, що рекомендується при сильному недоїданні".

"Це має потенційно негативні наслідки для глобальної продовольчої безпеки та харчування", - мовиться у документі ООН.

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За оцінками дослідників, навіть за умови відновлення світової економіки, 670 мільйонів людей у світі будуть відчувати голод до 2030 року.

Торік, за даними звіту, близько 2,3 мільярда людей у світі відчували помірну або гостру нестачу харчів, це на 350 мільйонів більше, ніж до спалаху пандемії COVID-19.

У документі наголошується, що світ віддаляється від мети ООН покінчити з голодом у світі до 2030 року.

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"Існує реальна небезпека, що ці цифри зростуть ще більше в найближчі місяці. Глобальні стрибки цін на продовольство, паливо та добрива, які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду. Результатом цього стане глобальна дестабілізація, голод і масова міграція в безпрецедентних масштабах. Ми повинні діяти сьогодні, щоб запобігти цій катастрофі, що насувається", - заявив Дейвид Бізлі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.