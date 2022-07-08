Війна в Україні штовхає світ до голоду, - ООН
В Україні воюють два найбільших світових виробники зернових та олійних культур, а також добрив.
Про це йдеться у звіті про стан продовольчої безпеки, підготованому низкою агенцій ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
За даними звіту ООН, "нинішня війна в Україні, в якій воюють два найбільших світових виробники основних зернових, олійних культур, а також добрив, призвела до порушення міжнародних ланцюгів поставок, підвищує ціни на зерно, добрива, енергоносії, а також до браку лікувального харчування для дітей, що рекомендується при сильному недоїданні".
"Це має потенційно негативні наслідки для глобальної продовольчої безпеки та харчування", - мовиться у документі ООН.
За оцінками дослідників, навіть за умови відновлення світової економіки, 670 мільйонів людей у світі будуть відчувати голод до 2030 року.
Торік, за даними звіту, близько 2,3 мільярда людей у світі відчували помірну або гостру нестачу харчів, це на 350 мільйонів більше, ніж до спалаху пандемії COVID-19.
У документі наголошується, що світ віддаляється від мети ООН покінчити з голодом у світі до 2030 року.
"Існує реальна небезпека, що ці цифри зростуть ще більше в найближчі місяці. Глобальні стрибки цін на продовольство, паливо та добрива, які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду. Результатом цього стане глобальна дестабілізація, голод і масова міграція в безпрецедентних масштабах. Ми повинні діяти сьогодні, щоб запобігти цій катастрофі, що насувається", - заявив Дейвид Бізлі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.
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Нельзя быть наполовину беременным
Война никуда не толкает - это следствие, а не причина!
Треба було менше загравати з диктатором.
Забавно, что его вьетнамцы шатнули...и были в ахуэ, что он там натворил...
Ткнуть носом ООН
Надо давать в глаз постоянно, пока мир не заучит правильные фразы
Пришли ходоки до членина.
- Нам кушать нечего!??
- А вы траву ешьте!.
- Так мы мычать будем!!!
- Я вот банку мёда навернул и не жужу!
А анекдотик то нафталиновый савецкий, ну чтоб вы поняли мораль рабсейской власти - Главное, чтобы Вождь сыт был.
-леонид ильич, вон народ жалуется, почему на пробке от водки нет язычка, открывать неудобно.
брежнев берёт со стола бутылку водки, откручивает пробку и говорит, - И нахрена тут язычек!?
Чарівні вони в тому ООН... на всю голову...
Голодомори....нічого "нового" не можуть придумати кацапи....
Європа буде "Дуже стурбована" як до них через всі щілини на кордонах полізуть африканські та азіатські біженці від голоду....
пані меркель та шрьодери дуже довго "відпрацьовували" це питання....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Відтепер отримуйте наше глибоке занепокоєння!
сидять там, смокчуть у ху*ла
тьху
https://www.youtube.com/watch?v=vvPwhbBS_CE
Суть в тому, що цю фейкову аналітику запустили ФСБ для Ху*ла, щоб він міг шантажувати весь світ. Всі на це купились. Насправді 20 млн.т. українського зерна складають менше 1% світового виробництва, причому 10% зерна в світі використовують на біопаливо. Тобто, якщо була б загроза голоду, то треба просто зменшити використання на біопаливо і всі будуть ситі. Вже середина літа, а голоду не має.
В Україні уряд зараз лобіює інтереси великих агротрейдерів, бо державного зерна там не має.
Його можна теж переробити на біопаливо і закрити частину дефіциту пального, але там свої інтереси.
И проблемы связанные с мировым влиянием ЭТОЙ войны вовсе не от того что где-то кто-то ВОЮЕТ
А от того что раша наплевав как обычно на все нормы международного права пятый месяц БЕЗ последствий со стороны ООН продолжает геноцид граждан Украины 👆
За Финляндию ссср отправили нах из лиги наций 👆раша уничтожила Ичкерию обворовал Грузию и Молдову создала тьму проблем куда только смогла закинуть своих дуболомов ДЕВЯТЫЙ ГОД ведёт войну с Украиной И ПОХ 😪😪😪бабло легко закрывает глаза и уши отнимает честь и совесть И позволяет БЕЗ страха быть оплеванными и забытыми открывать рты мразям оправдывающим ЖЕЛАНИЕ раши уничтожать всё что не хочет ей служить ОРДА не исчезла она назвалась империей поменяла флаги и продолжает претензии на мировое господство ПОКА мир будет толерантный к ушлёпкам выдающим ЧУШЬ за альтернативное мнение ГОЛОД ВОЙНА и БЕДНОСТЬ не покинут нашу планету😪 НО как бы там не было ВСЁ будет Украина ✌️
а не посипайте голову попелом.