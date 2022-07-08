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Новини Війна
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Війна в Україні штовхає світ до голоду, - ООН

голод

В Україні воюють два найбільших світових виробники зернових та олійних культур, а також добрив.

Про це йдеться у звіті про стан продовольчої безпеки, підготованому низкою агенцій ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

За даними звіту ООН, "нинішня війна в Україні, в якій воюють два найбільших світових виробники основних зернових, олійних культур, а також добрив, призвела до порушення міжнародних ланцюгів поставок, підвищує ціни на зерно, добрива, енергоносії, а також до браку лікувального харчування для дітей, що рекомендується при сильному недоїданні".

"Це має потенційно негативні наслідки для глобальної продовольчої безпеки та харчування", - мовиться у документі ООН.

Читайте: Окупанти атакують портову інфраструктуру на півдні України, не маючи успіхів у спекуляціях на темі голоду, - ОК "Південь"

За оцінками дослідників, навіть за умови відновлення світової економіки, 670 мільйонів людей у світі будуть відчувати голод до 2030 року.

Торік, за даними звіту, близько 2,3 мільярда людей у світі відчували помірну або гостру нестачу харчів, це на 350 мільйонів більше, ніж до спалаху пандемії COVID-19.

У документі наголошується, що світ віддаляється від мети ООН покінчити з голодом у світі до 2030 року.

Також читайте: Затримане у Карасу судно РФ з краденим українським зерном відпустили: Посла Туреччини викликали до МЗС

"Існує реальна небезпека, що ці цифри зростуть ще більше в найближчі місяці. Глобальні стрибки цін на продовольство, паливо та добрива, які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду. Результатом цього стане глобальна дестабілізація, голод і масова міграція в безпрецедентних масштабах. Ми повинні діяти сьогодні, щоб запобігти цій катастрофі, що насувається", - заявив Дейвид Бізлі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.

Автор: 

голод (117) зерно (3114) ООН (3338)


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Топ коментарі
+26
І до війни також.
Треба було менше загравати з диктатором.
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08.07.2022 09:05
+24
Ну так разбирайтесь. На то вы и ООН. Пи#деть только мастера да взносы осваивать. А Украине совсем не до Африки сейчас.
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08.07.2022 09:05
+22
Война войной, но политические импотенты в руководстве ООН виноваты не меньше, если не больше...
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08.07.2022 09:04
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Война войной, но политические импотенты в руководстве ООН виноваты не меньше, если не больше...
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08.07.2022 09:04 Відповісти
Ну так разбирайтесь. На то вы и ООН. Пи#деть только мастера да взносы осваивать. А Украине совсем не до Африки сейчас.
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08.07.2022 09:05 Відповісти
Не війна штовхає,а агресивний терорист РФія !!!)))
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08.07.2022 09:30 Відповісти
как провести параллели между война и терорист?

Нельзя быть наполовину беременным

Война никуда не толкает - это следствие, а не причина!
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08.07.2022 09:49 Відповісти
І до війни також.
Треба було менше загравати з диктатором.
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08.07.2022 09:05 Відповісти
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08.07.2022 09:28 Відповісти
Меня это так удивляет, сидят там жирные ублюдки в ООН и ноют что война в Украине толкает мир к голоду. Так **** вы нихера не делаете?! Где оружие?! Где массивные поставки? Только триндеж сплошной.
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08.07.2022 09:06 Відповісти
Вони дуже бояться тупіна, легше Україну змусити капітулювати.
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08.07.2022 09:19 Відповісти
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08.07.2022 09:26 Відповісти
ООН выпулила только один раз - война в Корее! Все...больше не пуляла
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08.07.2022 09:56 Відповісти
Если бы не Штаты, то корейцы жарили бы траву и ни о каких хюндай бы и речи не шло!
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08.07.2022 09:58 Відповісти
У тому то і справа, що ту війну по суті вели Штати під егідою ООН. Якби решта світу їх підтримала так як треба і дала там ***** китайцям і савєтам, то не було б сьогодні сраного пончика з ракетами.
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08.07.2022 12:29 Відповісти
Та був би! Тогда совок был селен...та и Китай тоже...чего стоит Пол Пот

Забавно, что его вьетнамцы шатнули...и были в ахуэ, что он там натворил...
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08.07.2022 12:38 Відповісти
Ах да..корейцы очень хорошо себя показали...японцы могут спать спокойно
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08.07.2022 12:42 Відповісти
Ось нехай світ і шевелить рогом як забезпечити експорт зерна. А у нас іх єсть.
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08.07.2022 09:09 Відповісти
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08.07.2022 09:31 Відповісти
"внаслідок кризи в Україні". Виродки.
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08.07.2022 09:10 Відповісти
Так Кулеба должен тому ООН подчеркнуть ПРЕДАТЕЛЬСТВО НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ такими формулировками
Ткнуть носом ООН
Надо давать в глаз постоянно, пока мир не заучит правильные фразы
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08.07.2022 09:35 Відповісти
Так вы выразите озабоченность и прекратите голодать
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08.07.2022 09:11 Відповісти
Так може занепокоєний світ щось зробить для перемоги України. Бо зараз Україна на їхню стурбованість може відповісти тільки глибокою занепокоєністю
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08.07.2022 09:12 Відповісти
В сетях есть полно видео как рашисты зажигательными ракетами сжигают украинский хлеб. При етом росийские террористы являются полноправными членами ООН. У вас там как с адекватностью в ООН? Одной рукой сжигаете поля с зерновыми другой голосуете за озабоченность по поводу голода в странах которые поддерживают росийских террористов сжигающих хлеб?
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08.07.2022 09:15 Відповісти
Как в том анекдоте..
Пришли ходоки до членина.
- Нам кушать нечего!??
- А вы траву ешьте!.
- Так мы мычать будем!!!
- Я вот банку мёда навернул и не жужу!
А анекдотик то нафталиновый савецкий, ну чтоб вы поняли мораль рабсейской власти - Главное, чтобы Вождь сыт был.
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08.07.2022 09:15 Відповісти
И ещё один, про леньку брежнего.
-леонид ильич, вон народ жалуется, почему на пробке от водки нет язычка, открывать неудобно.
брежнев берёт со стола бутылку водки, откручивает пробку и говорит, - И нахрена тут язычек!?
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08.07.2022 09:19 Відповісти
....які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні.... Они суки называют войну крызою? Ну так с такой же аналогией называйте голод диетой и очищением организма
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08.07.2022 09:20 Відповісти
100% боротьба з ожирінням.....
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08.07.2022 09:35 Відповісти
Так ,а кто в этом виноват , не ужели Украина , ?????? Виновата расия, ну так и разбирайтесь с ней или складывайте полномочия ,
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08.07.2022 09:21 Відповісти
Самовывоз зерна из портов Украины. Какие проблемы?
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08.07.2022 09:24 Відповісти
Не здивуюсь якби обісрана ООН заявила, що треба принести в жертву Україну, щоб абізяни азіати і араби не голодували, що не *винуждєная мєра*
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08.07.2022 09:24 Відповісти
Ну наїдяться вони в цьому році, а хто їм і що садитиме наступного? захоплена Україна? Вбите населення на вивезеній техніці?

Чарівні вони в тому ООН... на всю голову...
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08.07.2022 14:59 Відповісти
Так закрийте набо над Україною !!
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08.07.2022 09:30 Відповісти
Краще перекрити кисень Московії !!!)))
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08.07.2022 09:33 Відповісти
В ТОП !!!!
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08.07.2022 09:33 Відповісти
Питання до росії яка почала цю війну, а то знову ООН від страху в жопу язик засунув і боїться сказати хто є хто!
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08.07.2022 09:31 Відповісти
руZZкі терористи знову взялися за стару зброю:
Голодомори....нічого "нового" не можуть придумати кацапи....

Європа буде "Дуже стурбована" як до них через всі щілини на кордонах полізуть африканські та азіатські біженці від голоду....

пані меркель та шрьодери дуже довго "відпрацьовували" це питання....
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 09:33 Відповісти
"... які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду ....." ??? А не пішло би оон за русскім корабльом разом зі своїми формуліровочками?
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08.07.2022 09:39 Відповісти
ООН - шарага ,яка скурвилася за правління португальского осла Гутєриша.ООН - на сьогодні,кишить агентами куйла.Практичної допомоги від ООН ,в часі рашистської окупації,Україна і її народ майже не отримують.Натомість оонівські аферисти думають про те, як вигідніше продати український хліб і наварити на ньому .
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08.07.2022 09:40 Відповісти
Вся вина за голод лягла на мордор за війну і на ООН за бездіяльність. І треба це їм (ООН) на пальцях пояснювати
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08.07.2022 09:45 Відповісти
Интересно , если закрыть на *** ООН , сколько на эти деньги можно будет прокормить негров ????
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08.07.2022 09:53 Відповісти
Украина выражает глубокую обеспокоенность этим фактом!
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08.07.2022 10:06 Відповісти
А казали ідіотам, що війна в Україні це не просто локальний конфлікт. Війна накриє, без перебільшення, весь світ. Казали, що Україна в НАТО це не чиясь там забаганка. Це був би стримуючим елементом мордору. Всі не звертали уваги і торгували із пришибленим. А тапер вони про голод заговорили. Нах... розігнати оте ООН. Для чого воно? На що воно реально впливає?
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08.07.2022 10:08 Відповісти
Такого світу, якщо і "накриє", то якось і не шкода
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08.07.2022 10:36 Відповісти
Вони й досі торгують та обходять санкції. Тепер хай обирають що їсти, нафту з газом або хліб.
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08.07.2022 12:18 Відповісти
Треба було США одразу з авіабаз в Турції закрити повітряний простір.
Відтепер отримуйте наше глибоке занепокоєння!
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08.07.2022 10:36 Відповісти
Країни Африки не засудили агресію, значить не настільки вони голодні.
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08.07.2022 11:02 Відповісти
Зрозуміло, що метою рашистів є не тільки знищення України й українців, а й загарбання родючої української землі, щоб керувати людством вже через загрозу голоду, оскільки попередній план "енергетичної наддержави" і покарання холодною зимою провалився.
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08.07.2022 11:05 Відповісти
Що, знову? Та не може бути! О це так новина!
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08.07.2022 11:09 Відповісти
війна штовхає, криза штовхає - ПАРАША ШТОВХАЄ, називайте речі своїми іменами, наволоч
сидять там, смокчуть у ху*ла
тьху
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08.07.2022 11:56 Відповісти
Латиніна цікаво пояснила фейк про голод (з 46 хв)
https://www.youtube.com/watch?v=vvPwhbBS_CE

Суть в тому, що цю фейкову аналітику запустили ФСБ для Ху*ла, щоб він міг шантажувати весь світ. Всі на це купились. Насправді 20 млн.т. українського зерна складають менше 1% світового виробництва, причому 10% зерна в світі використовують на біопаливо. Тобто, якщо була б загроза голоду, то треба просто зменшити використання на біопаливо і всі будуть ситі. Вже середина літа, а голоду не має.
В Україні уряд зараз лобіює інтереси великих агротрейдерів, бо державного зерна там не має.
Його можна теж переробити на біопаливо і закрити частину дефіциту пального, але там свої інтереси.
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08.07.2022 11:59 Відповісти
Народу ПОХ деграданты рулят 😪 если это действительно тест отчёта ООН то все кто может ДОЛЖНЫ поднять свой голос И объяснить ДЕГРАДАНТАМ с диппаспортами ЧТО не в Украине воюют две...А 👁️Украина ценою неимоверных усилий👆 и при полном БЕЗРАЗЛИЧИИ ООН😪 (организации которая кроме заявлений ничем КОНСТРУКТИВНЫМ не занимающейся) при поддержке всех ЛЮДЕЙ доброй воли ВО всем мире ПРОТИВОСТОИТ минифюрреру в его попытке УНИЧТОЖИТЬ НЕЗАВИСИМОЕ государство 😪
И проблемы связанные с мировым влиянием ЭТОЙ войны вовсе не от того что где-то кто-то ВОЮЕТ
А от того что раша наплевав как обычно на все нормы международного права пятый месяц БЕЗ последствий со стороны ООН продолжает геноцид граждан Украины 👆
За Финляндию ссср отправили нах из лиги наций 👆раша уничтожила Ичкерию обворовал Грузию и Молдову создала тьму проблем куда только смогла закинуть своих дуболомов ДЕВЯТЫЙ ГОД ведёт войну с Украиной И ПОХ 😪😪😪бабло легко закрывает глаза и уши отнимает честь и совесть И позволяет БЕЗ страха быть оплеванными и забытыми открывать рты мразям оправдывающим ЖЕЛАНИЕ раши уничтожать всё что не хочет ей служить ОРДА не исчезла она назвалась империей поменяла флаги и продолжает претензии на мировое господство ПОКА мир будет толерантный к ушлёпкам выдающим ЧУШЬ за альтернативное мнение ГОЛОД ВОЙНА и БЕДНОСТЬ не покинут нашу планету😪 НО как бы там не было ВСЁ будет Украина ✌️
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08.07.2022 12:19 Відповісти
Комунстична ООН ніяк не може вплинути ні на що, окрім свого обєспокоєння, КПД трохи не нульовий, симпатії до кремля очевидні
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08.07.2022 13:26 Відповісти
Тому ООН нічого не робила, не робить і не збирається робити. Якось саме розсмокчеться.
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08.07.2022 17:10 Відповісти
Оце да! Без України і Раші світ постане на межу голоду! Як же світ жив при ЕСЕСЕСРІ ! Розбалували українці весь світ дешевою пшеницею і привчив до соняшникової олії. Отак! Без цього - буде голод. То ворушіться, шукайте альтернативу на цей час,
а не посипайте голову попелом.
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16.10.2022 12:53 Відповісти
 
 