Война в Украине толкает мир к голоду, - ООН
В Украине воюют два крупнейших мировых производителя зерновых и масличных культур, а также удобрений.
Об этом говорится в отчете о состоянии продовольственной безопасности, подготовленном рядом агентств ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
По данным отчета ООН, "нынешняя война в Украине, в которой воюют два крупнейших мировых производителя основных зерновых, масличных культур, а также удобрений, привела к нарушению международных цепей поставок, повышает цены на зерно, удобрения, энергоносители, а также к нехватке лечебного питания для детей, которое рекомендуется при сильном недоедании".
"Это имеет потенциально негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности и питания", - говорится в документе ООН.
По оценкам исследователей, даже при условии восстановления мировой экономики, 670 миллионов человек в мире будут испытывать голод до 2030 года.
В прошлом году, по данным отчета, около 2,3 миллиарда человек в мире испытывали умеренную или острую нехватку продовольствия, это на 350 миллионов больше, чем до вспышки пандемии COVID-19.
В документе отмечается, что мир удаляется от цели ООН покончить с голодом в мире к 2030 году.
"Есть реальная опасность, что эти цифры вырастут еще больше в ближайшие месяцы. Глобальные скачки цен на продовольствие, топливо и удобрения, которые мы наблюдаем в результате кризиса в Украине, угрожают подтолкнуть мир к голоду. Результатом этого станет глобальная дестабилизация, голод и массовая миграция в беспрецедентных масштабах. Мы должны действовать сегодня, чтобы предотвратить эту надвигающуюся катастрофу", - заявил Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.
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Нельзя быть наполовину беременным
Война никуда не толкает - это следствие, а не причина!
Треба було менше загравати з диктатором.
Забавно, что его вьетнамцы шатнули...и были в ахуэ, что он там натворил...
Ткнуть носом ООН
Надо давать в глаз постоянно, пока мир не заучит правильные фразы
Пришли ходоки до членина.
- Нам кушать нечего!??
- А вы траву ешьте!.
- Так мы мычать будем!!!
- Я вот банку мёда навернул и не жужу!
А анекдотик то нафталиновый савецкий, ну чтоб вы поняли мораль рабсейской власти - Главное, чтобы Вождь сыт был.
-леонид ильич, вон народ жалуется, почему на пробке от водки нет язычка, открывать неудобно.
брежнев берёт со стола бутылку водки, откручивает пробку и говорит, - И нахрена тут язычек!?
Чарівні вони в тому ООН... на всю голову...
Голодомори....нічого "нового" не можуть придумати кацапи....
Європа буде "Дуже стурбована" як до них через всі щілини на кордонах полізуть африканські та азіатські біженці від голоду....
пані меркель та шрьодери дуже довго "відпрацьовували" це питання....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Відтепер отримуйте наше глибоке занепокоєння!
сидять там, смокчуть у ху*ла
тьху
https://www.youtube.com/watch?v=vvPwhbBS_CE
Суть в тому, що цю фейкову аналітику запустили ФСБ для Ху*ла, щоб він міг шантажувати весь світ. Всі на це купились. Насправді 20 млн.т. українського зерна складають менше 1% світового виробництва, причому 10% зерна в світі використовують на біопаливо. Тобто, якщо була б загроза голоду, то треба просто зменшити використання на біопаливо і всі будуть ситі. Вже середина літа, а голоду не має.
В Україні уряд зараз лобіює інтереси великих агротрейдерів, бо державного зерна там не має.
Його можна теж переробити на біопаливо і закрити частину дефіциту пального, але там свої інтереси.
И проблемы связанные с мировым влиянием ЭТОЙ войны вовсе не от того что где-то кто-то ВОЮЕТ
А от того что раша наплевав как обычно на все нормы международного права пятый месяц БЕЗ последствий со стороны ООН продолжает геноцид граждан Украины 👆
За Финляндию ссср отправили нах из лиги наций 👆раша уничтожила Ичкерию обворовал Грузию и Молдову создала тьму проблем куда только смогла закинуть своих дуболомов ДЕВЯТЫЙ ГОД ведёт войну с Украиной И ПОХ 😪😪😪бабло легко закрывает глаза и уши отнимает честь и совесть И позволяет БЕЗ страха быть оплеванными и забытыми открывать рты мразям оправдывающим ЖЕЛАНИЕ раши уничтожать всё что не хочет ей служить ОРДА не исчезла она назвалась империей поменяла флаги и продолжает претензии на мировое господство ПОКА мир будет толерантный к ушлёпкам выдающим ЧУШЬ за альтернативное мнение ГОЛОД ВОЙНА и БЕДНОСТЬ не покинут нашу планету😪 НО как бы там не было ВСЁ будет Украина ✌️
а не посипайте голову попелом.