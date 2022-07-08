Война в Украине толкает мир к голоду, - ООН

В Украине воюют два крупнейших мировых производителя зерновых и масличных культур, а также удобрений.

Об этом говорится в отчете о состоянии продовольственной безопасности, подготовленном рядом агентств ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По данным отчета ООН, "нынешняя война в Украине, в которой воюют два крупнейших мировых производителя основных зерновых, масличных культур, а также удобрений, привела к нарушению международных цепей поставок, повышает цены на зерно, удобрения, энергоносители, а также к нехватке лечебного питания для детей, которое рекомендуется при сильном недоедании".

"Это имеет потенциально негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности и питания", - говорится в документе ООН.

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По оценкам исследователей, даже при условии восстановления мировой экономики, 670 миллионов человек в мире будут испытывать голод до 2030 года.

В прошлом году, по данным отчета, около 2,3 миллиарда человек в мире испытывали умеренную или острую нехватку продовольствия, это на 350 миллионов больше, чем до вспышки пандемии COVID-19.

В документе отмечается, что мир удаляется от цели ООН покончить с голодом в мире к 2030 году.

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"Есть реальная опасность, что эти цифры вырастут еще больше в ближайшие месяцы. Глобальные скачки цен на продовольствие, топливо и удобрения, которые мы наблюдаем в результате кризиса в Украине, угрожают подтолкнуть мир к голоду. Результатом этого станет глобальная дестабилизация, голод и массовая миграция в беспрецедентных масштабах. Мы должны действовать сегодня, чтобы предотвратить эту надвигающуюся катастрофу", - заявил Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.