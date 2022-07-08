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Новости Война
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Война в Украине толкает мир к голоду, - ООН

голод

В Украине воюют два крупнейших мировых производителя зерновых и масличных культур, а также удобрений.

Об этом говорится в отчете о состоянии продовольственной безопасности, подготовленном рядом агентств ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По данным отчета ООН, "нынешняя война в Украине, в которой воюют два крупнейших мировых производителя основных зерновых, масличных культур, а также удобрений, привела к нарушению международных цепей поставок, повышает цены на зерно, удобрения, энергоносители, а также к нехватке лечебного питания для детей, которое рекомендуется при сильном недоедании".

"Это имеет потенциально негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности и питания", - говорится в документе ООН.

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По оценкам исследователей, даже при условии восстановления мировой экономики, 670 миллионов человек в мире будут испытывать голод до 2030 года.

В прошлом году, по данным отчета, около 2,3 миллиарда человек в мире испытывали умеренную или острую нехватку продовольствия, это на 350 миллионов больше, чем до вспышки пандемии COVID-19.

В документе отмечается, что мир удаляется от цели ООН покончить с голодом в мире к 2030 году.

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"Есть реальная опасность, что эти цифры вырастут еще больше в ближайшие месяцы. Глобальные скачки цен на продовольствие, топливо и удобрения, которые мы наблюдаем в результате кризиса в Украине, угрожают подтолкнуть мир к голоду. Результатом этого станет глобальная дестабилизация, голод и массовая миграция в беспрецедентных масштабах. Мы должны действовать сегодня, чтобы предотвратить эту надвигающуюся катастрофу", - заявил Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.

голод (147) зерно (1069) ООН (4159)


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Топ комментарии
+26
І до війни також.
Треба було менше загравати з диктатором.
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08.07.2022 09:05
+24
Ну так разбирайтесь. На то вы и ООН. Пи#деть только мастера да взносы осваивать. А Украине совсем не до Африки сейчас.
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08.07.2022 09:05
+22
Война войной, но политические импотенты в руководстве ООН виноваты не меньше, если не больше...
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08.07.2022 09:04
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Война войной, но политические импотенты в руководстве ООН виноваты не меньше, если не больше...
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08.07.2022 09:04 Ответить
Ну так разбирайтесь. На то вы и ООН. Пи#деть только мастера да взносы осваивать. А Украине совсем не до Африки сейчас.
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08.07.2022 09:05 Ответить
Не війна штовхає,а агресивний терорист РФія !!!)))
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08.07.2022 09:30 Ответить
как провести параллели между война и терорист?

Нельзя быть наполовину беременным

Война никуда не толкает - это следствие, а не причина!
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08.07.2022 09:49 Ответить
І до війни також.
Треба було менше загравати з диктатором.
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08.07.2022 09:05 Ответить
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08.07.2022 09:28 Ответить
Меня это так удивляет, сидят там жирные ублюдки в ООН и ноют что война в Украине толкает мир к голоду. Так **** вы нихера не делаете?! Где оружие?! Где массивные поставки? Только триндеж сплошной.
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08.07.2022 09:06 Ответить
Вони дуже бояться тупіна, легше Україну змусити капітулювати.
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08.07.2022 09:19 Ответить
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08.07.2022 09:26 Ответить
ООН выпулила только один раз - война в Корее! Все...больше не пуляла
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08.07.2022 09:56 Ответить
Если бы не Штаты, то корейцы жарили бы траву и ни о каких хюндай бы и речи не шло!
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08.07.2022 09:58 Ответить
У тому то і справа, що ту війну по суті вели Штати під егідою ООН. Якби решта світу їх підтримала так як треба і дала там ***** китайцям і савєтам, то не було б сьогодні сраного пончика з ракетами.
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08.07.2022 12:29 Ответить
Та був би! Тогда совок был селен...та и Китай тоже...чего стоит Пол Пот

Забавно, что его вьетнамцы шатнули...и были в ахуэ, что он там натворил...
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08.07.2022 12:38 Ответить
Ах да..корейцы очень хорошо себя показали...японцы могут спать спокойно
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08.07.2022 12:42 Ответить
Ось нехай світ і шевелить рогом як забезпечити експорт зерна. А у нас іх єсть.
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08.07.2022 09:09 Ответить
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08.07.2022 09:31 Ответить
"внаслідок кризи в Україні". Виродки.
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08.07.2022 09:10 Ответить
Так Кулеба должен тому ООН подчеркнуть ПРЕДАТЕЛЬСТВО НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ такими формулировками
Ткнуть носом ООН
Надо давать в глаз постоянно, пока мир не заучит правильные фразы
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08.07.2022 09:35 Ответить
Так вы выразите озабоченность и прекратите голодать
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08.07.2022 09:11 Ответить
Так може занепокоєний світ щось зробить для перемоги України. Бо зараз Україна на їхню стурбованість може відповісти тільки глибокою занепокоєністю
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08.07.2022 09:12 Ответить
В сетях есть полно видео как рашисты зажигательными ракетами сжигают украинский хлеб. При етом росийские террористы являются полноправными членами ООН. У вас там как с адекватностью в ООН? Одной рукой сжигаете поля с зерновыми другой голосуете за озабоченность по поводу голода в странах которые поддерживают росийских террористов сжигающих хлеб?
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08.07.2022 09:15 Ответить
Как в том анекдоте..
Пришли ходоки до членина.
- Нам кушать нечего!??
- А вы траву ешьте!.
- Так мы мычать будем!!!
- Я вот банку мёда навернул и не жужу!
А анекдотик то нафталиновый савецкий, ну чтоб вы поняли мораль рабсейской власти - Главное, чтобы Вождь сыт был.
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08.07.2022 09:15 Ответить
И ещё один, про леньку брежнего.
-леонид ильич, вон народ жалуется, почему на пробке от водки нет язычка, открывать неудобно.
брежнев берёт со стола бутылку водки, откручивает пробку и говорит, - И нахрена тут язычек!?
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08.07.2022 09:19 Ответить
....які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні.... Они суки называют войну крызою? Ну так с такой же аналогией называйте голод диетой и очищением организма
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08.07.2022 09:20 Ответить
100% боротьба з ожирінням.....
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08.07.2022 09:35 Ответить
Так ,а кто в этом виноват , не ужели Украина , ?????? Виновата расия, ну так и разбирайтесь с ней или складывайте полномочия ,
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08.07.2022 09:21 Ответить
Самовывоз зерна из портов Украины. Какие проблемы?
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08.07.2022 09:24 Ответить
Не здивуюсь якби обісрана ООН заявила, що треба принести в жертву Україну, щоб абізяни азіати і араби не голодували, що не *винуждєная мєра*
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08.07.2022 09:24 Ответить
Ну наїдяться вони в цьому році, а хто їм і що садитиме наступного? захоплена Україна? Вбите населення на вивезеній техніці?

Чарівні вони в тому ООН... на всю голову...
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08.07.2022 14:59 Ответить
Так закрийте набо над Україною !!
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08.07.2022 09:30 Ответить
Краще перекрити кисень Московії !!!)))
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08.07.2022 09:33 Ответить
В ТОП !!!!
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08.07.2022 09:33 Ответить
Питання до росії яка почала цю війну, а то знову ООН від страху в жопу язик засунув і боїться сказати хто є хто!
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08.07.2022 09:31 Ответить
руZZкі терористи знову взялися за стару зброю:
Голодомори....нічого "нового" не можуть придумати кацапи....

Європа буде "Дуже стурбована" як до них через всі щілини на кордонах полізуть африканські та азіатські біженці від голоду....

пані меркель та шрьодери дуже довго "відпрацьовували" це питання....
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 09:33 Ответить
"... які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду ....." ??? А не пішло би оон за русскім корабльом разом зі своїми формуліровочками?
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08.07.2022 09:39 Ответить
ООН - шарага ,яка скурвилася за правління португальского осла Гутєриша.ООН - на сьогодні,кишить агентами куйла.Практичної допомоги від ООН ,в часі рашистської окупації,Україна і її народ майже не отримують.Натомість оонівські аферисти думають про те, як вигідніше продати український хліб і наварити на ньому .
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08.07.2022 09:40 Ответить
Вся вина за голод лягла на мордор за війну і на ООН за бездіяльність. І треба це їм (ООН) на пальцях пояснювати
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08.07.2022 09:45 Ответить
Интересно , если закрыть на *** ООН , сколько на эти деньги можно будет прокормить негров ????
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08.07.2022 09:53 Ответить
Украина выражает глубокую обеспокоенность этим фактом!
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08.07.2022 10:06 Ответить
А казали ідіотам, що війна в Україні це не просто локальний конфлікт. Війна накриє, без перебільшення, весь світ. Казали, що Україна в НАТО це не чиясь там забаганка. Це був би стримуючим елементом мордору. Всі не звертали уваги і торгували із пришибленим. А тапер вони про голод заговорили. Нах... розігнати оте ООН. Для чого воно? На що воно реально впливає?
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08.07.2022 10:08 Ответить
Такого світу, якщо і "накриє", то якось і не шкода
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08.07.2022 10:36 Ответить
Вони й досі торгують та обходять санкції. Тепер хай обирають що їсти, нафту з газом або хліб.
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08.07.2022 12:18 Ответить
Треба було США одразу з авіабаз в Турції закрити повітряний простір.
Відтепер отримуйте наше глибоке занепокоєння!
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08.07.2022 10:36 Ответить
Країни Африки не засудили агресію, значить не настільки вони голодні.
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08.07.2022 11:02 Ответить
Зрозуміло, що метою рашистів є не тільки знищення України й українців, а й загарбання родючої української землі, щоб керувати людством вже через загрозу голоду, оскільки попередній план "енергетичної наддержави" і покарання холодною зимою провалився.
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08.07.2022 11:05 Ответить
Що, знову? Та не може бути! О це так новина!
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08.07.2022 11:09 Ответить
війна штовхає, криза штовхає - ПАРАША ШТОВХАЄ, називайте речі своїми іменами, наволоч
сидять там, смокчуть у ху*ла
тьху
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08.07.2022 11:56 Ответить
Латиніна цікаво пояснила фейк про голод (з 46 хв)
https://www.youtube.com/watch?v=vvPwhbBS_CE

Суть в тому, що цю фейкову аналітику запустили ФСБ для Ху*ла, щоб він міг шантажувати весь світ. Всі на це купились. Насправді 20 млн.т. українського зерна складають менше 1% світового виробництва, причому 10% зерна в світі використовують на біопаливо. Тобто, якщо була б загроза голоду, то треба просто зменшити використання на біопаливо і всі будуть ситі. Вже середина літа, а голоду не має.
В Україні уряд зараз лобіює інтереси великих агротрейдерів, бо державного зерна там не має.
Його можна теж переробити на біопаливо і закрити частину дефіциту пального, але там свої інтереси.
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08.07.2022 11:59 Ответить
Народу ПОХ деграданты рулят 😪 если это действительно тест отчёта ООН то все кто может ДОЛЖНЫ поднять свой голос И объяснить ДЕГРАДАНТАМ с диппаспортами ЧТО не в Украине воюют две...А 👁️Украина ценою неимоверных усилий👆 и при полном БЕЗРАЗЛИЧИИ ООН😪 (организации которая кроме заявлений ничем КОНСТРУКТИВНЫМ не занимающейся) при поддержке всех ЛЮДЕЙ доброй воли ВО всем мире ПРОТИВОСТОИТ минифюрреру в его попытке УНИЧТОЖИТЬ НЕЗАВИСИМОЕ государство 😪
И проблемы связанные с мировым влиянием ЭТОЙ войны вовсе не от того что где-то кто-то ВОЮЕТ
А от того что раша наплевав как обычно на все нормы международного права пятый месяц БЕЗ последствий со стороны ООН продолжает геноцид граждан Украины 👆
За Финляндию ссср отправили нах из лиги наций 👆раша уничтожила Ичкерию обворовал Грузию и Молдову создала тьму проблем куда только смогла закинуть своих дуболомов ДЕВЯТЫЙ ГОД ведёт войну с Украиной И ПОХ 😪😪😪бабло легко закрывает глаза и уши отнимает честь и совесть И позволяет БЕЗ страха быть оплеванными и забытыми открывать рты мразям оправдывающим ЖЕЛАНИЕ раши уничтожать всё что не хочет ей служить ОРДА не исчезла она назвалась империей поменяла флаги и продолжает претензии на мировое господство ПОКА мир будет толерантный к ушлёпкам выдающим ЧУШЬ за альтернативное мнение ГОЛОД ВОЙНА и БЕДНОСТЬ не покинут нашу планету😪 НО как бы там не было ВСЁ будет Украина ✌️
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08.07.2022 12:19 Ответить
Комунстична ООН ніяк не може вплинути ні на що, окрім свого обєспокоєння, КПД трохи не нульовий, симпатії до кремля очевидні
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08.07.2022 13:26 Ответить
Тому ООН нічого не робила, не робить і не збирається робити. Якось саме розсмокчеться.
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08.07.2022 17:10 Ответить
Оце да! Без України і Раші світ постане на межу голоду! Як же світ жив при ЕСЕСЕСРІ ! Розбалували українці весь світ дешевою пшеницею і привчив до соняшникової олії. Отак! Без цього - буде голод. То ворушіться, шукайте альтернативу на цей час,
а не посипайте голову попелом.
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16.10.2022 12:53 Ответить
 
 