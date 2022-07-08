Россияне уничтожают артиллерией села, чтобы выйти на админграницу Луганщины, - Гайдай
Оккупантов не останавливает, что там остаются мирные жители, которые гибнут в домах и во дворах.
Об этом пишет в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области", - написал он.
Похожая ситуация, по словам Гайдая, и в населенных пунктах Донбасса, расположенных вблизи границы с Луганщиной.
"Но наши вооруженные силы держат оборону. Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлях". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", - добавил Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По состоянию на 24 февраля 2022 года в России было почти 7000 ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км). Из них почти половина - неточные ракеты Х-22, Х-55 и комплексы "Точка-У", сообщает Forbes.
За четыре месяца войны Россия уже использовала в Украине около 3000 ракет. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у России осталось немного.
На первом этапе войны Россия в основном использовала ракеты типа "Калибр" (морского базирования) и ракетные комплексы "Искандер". Меньше ракеты Х-101 и несколько раз заявляла о применении последней своей разработки - Х-47 "Кинжал".
"Поскольку Россия не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала эти ракеты, при том, что их запас не был уж слишком большим (2000-3000 единиц).
В мае появились первые сообщения о том, что Минобороны России начинает искать ракеты на стороне - в Китае, Северной Корее и других странах.
Примерно в это же время появилась информация о первых применения ракет Х-59. Это старая советская ракета 80-х годов, но достаточно точная. Круговое возможное отклонение указано менее 10 м, но СССР и Россия склонны преувеличивать реальную точность своего оружия", - говорится в статье.
Недостатком Х-59 является малый радиус действия - менее 300 км. То есть ее можно применить только по приграничным областям или в районе побережья Черного моря. Также она несет наименьший заряд (до 300 кг) и не способна разрушить крупный объект.
Альтернативой ракет типа "Калибр" на большем расстоянии стали советские Х-55 и их современная модификация Х-555. Но эти ракеты уже нельзя назвать высокоточными. Для них круговое отклонение составляет 20-100 м.
"Также в это время появились первые подтверждения применения Россией комплексов "Точка-У", которые официально сняты с вооружения. "Точка-У" - это вообще оружие массового поражения.
Она способна поражать живую силу на площади до 30 га в зависимости от типа боеголовки. К тому же отклонение ракеты может составлять до 250 м.
Кроме этого, ракеты к комплексам "Точка-У" обычно очень старые и существует высокий риск того, что ракета вообще не попадет в цель. То есть это очень неизбирательное оружие, которое наносит разрушения на большой площади", - говорится в статье.
Россия уже использовала в Украине около 3000 ракет. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у России осталось немного. Подтверждением этому является то, что Россия использует не только старые и дешевые ракеты, но и новые и дорогие.
В частности, противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" стоимостью более $1 млн за единицу.
Кроме того, что это дорогие ракеты, они созданы для совершенно других целей. Их применение по наземным объектам свидетельствует о том, что у россиян не хватает более дешевых ракет необходимой точности. Или же Россия не успевает поставлять ракеты "Калибр" на Черноморский и Каспийский флоты (откуда ими можно доставать до территории Украины).
"Если у россиян действительно заканчиваются Х-101, "Калибры" и дальнобойные ракеты комплексов "Искандер", то с дальностью свыше 500 км, остаются только старые Х-55 и Х-22.
Плохая новость - этих ракет не более 2000 и их может хватить еще на несколько месяцев бомбардировок. А их неточность может привести к ужасным последствиям.
Ранее сообщалось о том, что глава ГУР Украины объяснил, почему Россия увеличила количество ракетных ударов. Украинская разведка знает, сколько у России еще осталось ракет, но не может распространять эту информацию, заявил Кирилл Буданов.