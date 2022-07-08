Россияне уничтожают артиллерией села, чтобы выйти на админграницу Луганщины, - Гайдай

Оккупантов не останавливает, что там остаются мирные жители, которые гибнут в домах и во дворах.

Об этом пишет в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области", - написал он.

Похожая ситуация, по словам Гайдая, и в населенных пунктах Донбасса, расположенных вблизи границы с Луганщиной.

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"Но наши вооруженные силы держат оборону. Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлях". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", - добавил Гайдай.