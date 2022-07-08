Оккупанты обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТО

Оккупанты под утро ударили по Криворожскому району Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь и утро в Днепропетровской области сопровождали сирены. На утро российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум громадам - Апостоловской и Зеленодольской", - отметил он.

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По словам Резниченко, в Апостоловской громаде враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме.

В Зеленодольске гатили по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших.

"В других районах области в эту минуту спокойно", — добавляет глава региона.