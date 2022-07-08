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Окупанти обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТО

Окупанти під ранок ударили по Криворізькому району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч і ранок на Дніпропетровщині супроводжували сирени. На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській", - зазначив він.

Окупанти обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко 01

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За словами Резніченка, у Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку.

У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.

"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - додає очільник регіону.

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3718)


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