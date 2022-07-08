Враг наступает под Бахмутом, имеет частичный успех под Краматорском, - Генштаб
Войска Российской Федерации продолжают вести боевые действия на нескольких направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.
На Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов район н.п. Михальчина Слобода Черниговской области.
На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг обстреливал из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяжье, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудар неподалеку от Петровки.
Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.
На Славянском направлении враг оказывал огневое влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.
В районе с. Богородичное нанесли врагу урон во время его очередной попытки наступления и отбросили оккупантов назад.
На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздольевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех.
На Бахмутском направлении противник обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Спорное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опытное, Торецк, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.
Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерией. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.
На Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Оказывает систематическое огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий наших войск.
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я от іноді не розумію, ви реально настільки невіглас, чи просто сказати нема чого більше, а сказати хочеться?
То жарт "а може на фронт" треба міняти на "а може треба мозок включати". Бо в нас 150-200 тис. "прикривають" північні області (на суміжних територіях рашки і білорашки на цей час знаходиться 10-15 тис.), ще 40-50 тис. - Одесу і кордон з Придуркрв'ям. В тому ж Придурков'ї наразі боєздатні 2 батальйони (1,5 тис.). Максимальна загрузка десантних кораблів кацапів у Чорному морі - 6-8 тис. При цьому в нас на чергуванні "гарпуни". Ще 8-10 тис. орків кошмарять Харків, де теж 40-50 тисяч наших сил оборони.
Недиванні експерти пояснять вам, що ми маємо тримати лінію кордону у 2 тис.км. Ну зрозуміло, даних розвідки в нас немає, залізничних і автомобільних доріг в нас немає, то ми не можемо вчасно перекидати свої сили на "гарячі" напрямки. Тому у орків на ключових ділянках "перевага у 10-15 разів". Тому вони мають "частковий успіх".
Я слухаю це вже п'ятий місяць і тихо *****@ю...
Про постійні прильоти градів з боку Стоянки? Про те, як спали одягненими по 20-30 хвилин у короткі проміжки між артилерійськими дуелями?
Про багатотисячну чергу за старими іржавими калашами біля київського іподрому 25 лютого? Про три рожки старих трасерів на людину?
Можу поговорити за життя. Головне - не очкувати!
А тепер по суті питання. Читав у вікіпедії, як армія фінів у 250 тис. взимку 1939-1940 навішала совєтам з армією у 800-900 тис.? Пропорція не насторожує? У фінів не було ніхера, ні танків, ні літаків, ані арти. У совєтів було все. Просто фіни не скиглили про перевагу совєтів у 10-15 разів і не очкували. Вони включали мозок і нав'язували совєтам свою тактику. Отже, повертаємось до пункту першого - треба включати мозок!
А багато хто з односельців, опускаючи очі пояснював, що головне - зберегти життя, і валив у три колони по однорядці Київ-Бишів-Фастів на західну.
А ти кажеш "зручний будинок". Так що я можу ще багато розказати про це життя. Якщо що, звертайся.
В этот раз хорошо прилетело в Шахтерске. На втором видео отчетливо слышно, как детонируют боеприпасы. Значит попали точно в цель.https://t.me/insiderUKR/36290?single
Чотири американських РСЗО і молитви на них - це добре, але краще б шукали 152 мм снаряди, а не пустопоржніми відосіками і контактами з Парагваєм займався дехто...
Дніпро, звичайно буде взяти кацапам дуже важко, але чомусь не хочеться, щоб у Дніпрі було "як у Харкові". При всій повазі до героїчної Сіверщини...
а через пару дней был оккупирован Ямполь , что положило начало к быстрой потере Лимана и катастрофическому продвижению орков с севера
Откуда боезапас для наступления?Арестович привез? или его друг Марк Фейгин...
Просто Генштаб, в своей дуболомской манере, "Краматорским направлением", называет вектор "Лисичанск-Краматорск". Если говорить об этом направлении, то оркам еще 50 км. преодолеть надо. Наша линия обороны в районе Северодонецка взломана и если новая линия обороны сделана их говна и палок, то эти 50 км. орки пройдут за неделю-две.
Но если говорить о векторе "Краматорск-Лиманск", то орки всего в 20 км от Краматорска (в районе Брусивки). Несмотря на меньшее расстояние, это направление не так опасно, т.к. там оркам надо преодолеть р. Северский Донец. А это, как мы помним, у них получается не очень.
Большую угрозу представляет вектор "Славянск-Изюм". Именно там (в районе Долина-Богородичне) в ближайшие дни орки пойдут в массированное наступление.
В целом, Генштабу с каждым днем все труднее и труднее оправдывать отступления и пассивную оборону ВСУ. И если в Луганской области, где враг сконцентрировал огромные силы, это имеет объективное объяснение, то на других участках фронта ситуация, когда "ВСУ попытались немного продвинуться, но были остановлены и/или отброшены" требует пояснений причин.
2 місяца якось ми це все переварювали то тепер багато питань у людей до командування.Не до хлопців с ЗСУ.Всі бачуть карту.
Хто сказав що такими темпами вони не підуть далі.Дивно спостерігати за флангами нашими які зовсім не рухаються.Орки повзуть в одному напрямку напролом.Скажу так у командування якось зациклило у орків купа арти ми нічого не можемо вдіяти вони поливають ми відступаємо потім вони заходять грабують і нищать.Фізично вони не можуть контролювати всю територію.Чому немає ударів в спину противника звісно це не про основні війська те що хамерси запрацювали по складам це добре але рух партизанів треба збільшити в рази.Противник який він не є теж вчиться а ми таке враження що 2 місяць буксуємо і не робимо контр виводи по артобстрілам.Воювати лоб в лоб не виходить?Думайте !Чому орки на деяких направленях переважають кількістю (не про арту справа а людей)як таке можливе?В країні в 40 млн яка веде фактично свою вітчизняну ми не можемо набрати людей?Чому стоїмо на харковщині?Питаннь дуже багато.Питання не до наших героїв ЗСУ хлопців вони роблять все можливе і не моливе.Всі питання до командування.Іхні рішення дуже дивні і не зрозумілі навіть на перспективу.