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Новости Война
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Враг наступает под Бахмутом, имеет частичный успех под Краматорском, - Генштаб

ворог,кацап,окупант,русня,орк,загарбник

Войска Российской Федерации продолжают вести боевые действия на нескольких направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов район н.п. Михальчина Слобода Черниговской области.

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На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг обстреливал из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяжье, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудар неподалеку от Петровки.

Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении враг оказывал огневое влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.

В районе с. Богородичное нанесли врагу урон во время его очередной попытки наступления и отбросили оккупантов назад.

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На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздольевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Спорное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опытное, Торецк, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.

Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерией. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Оказывает систематическое огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий наших войск.

Генштаб ВС (6198)


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Топ комментарии
+37
ось такі зрадолюби кричали до 2014-го року, що РФ нападе, а потім у 2022 що велике вторгнення неминуче. А не зрадолюби клали асфальт і звали на шашлики.
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08.07.2022 07:43
+25
Знову "частковий успіх"? Пропав і Краматорськ.🤦
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08.07.2022 07:22
+19
не забувай, що окупація Лисичанська також починалась з часткового успіху
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08.07.2022 07:50
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Знову "частковий успіх"? Пропав і Краматорськ.🤦
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08.07.2022 07:22 Ответить
"під Краматорським" в тому генштабі хоч би на карту подивились, там до Краматорська від того "часткового успіху" 50 км
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08.07.2022 07:36 Ответить
в Генштабі, як відомо, на карти не дивляться, і в цілому слабко розбираються в тактиці та стратегії. наступного разу треба їм порекомендувати звернутись до коментаторів на цензорі, щоб вони хоч чомусь повчились..
я от іноді не розумію, ви реально настільки невіглас, чи просто сказати нема чого більше, а сказати хочеться?
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08.07.2022 10:56 Ответить
Это в целом так направление называют.
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08.07.2022 12:07 Ответить
типовий зарадолюб! Усьо пропало! караул!
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08.07.2022 07:39 Ответить
ось такі зрадолюби кричали до 2014-го року, що РФ нападе, а потім у 2022 що велике вторгнення неминуче. А не зрадолюби клали асфальт і звали на шашлики.
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08.07.2022 07:43 Ответить
При тому активно купляли житло за кордоном і до 20.02.2022 автопробки в Україні зникли...
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08.07.2022 07:52 Ответить
Так, дехто клав асфальт, а основна маса свідомого населення з 2014 року відмовилася від шашликів, пива і турецьких курортів, бо- готувалася до великого вторгнення.
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08.07.2022 09:19 Ответить
Основна маса - це і є 73%))))
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08.07.2022 14:35 Ответить
не забувай, що окупація Лисичанська також починалась з часткового успіху
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08.07.2022 07:50 Ответить
Я не понимаю вас кацапов ,на что вы рассчитываете ,ну вазьмёте, а удержити ли,детей учить с автоматом воевать ,вы черти ,де є той ссср,по граблях ходите ,дайте жити нашім дітям ,а ви своїх воспитали як рабів!
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08.07.2022 08:31 Ответить
Ти назвав людину кацапом, яка пише українською, хоч сам написав кацапською. Чудесія.
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08.07.2022 08:57 Ответить
І що далі? А наступ на київщину не був "частковим успіхом"? А Миколаївщина та у напрямку Одеси? Росія в даному випадку - наступаюча сторона, тому не бачу поки нічого катастрофічного у взятті прикордонного села
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08.07.2022 09:49 Ответить
Та не пи#ди.
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08.07.2022 07:52 Ответить
Хорошо,что тебя насаживают на бутылку без прелюдий.
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08.07.2022 08:03 Ответить
Адмін , прибери це лайно з гілки .
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08.07.2022 08:14 Ответить
А например крейсер "мацква" на дне моря входит в эти "шалабаны"? А забитые кладбища на твоём свинарнике? Забавные вы зверюшки,кацапы. Существуете в мире своих иллюзий и фантазий,а потом ..."груз200"
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08.07.2022 08:22 Ответить
Верхньокам'янське на межі Луганської та Донецької областей. А галас же розвели "всьопропальщікі"
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08.07.2022 09:45 Ответить
скоріше Сіверськ
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08.07.2022 09:57 Ответить
Думаю обстріл з відстані 30км це ще не успіх.Відповідь буде.
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08.07.2022 07:29 Ответить
Щось мутно...
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08.07.2022 07:29 Ответить
cпірне вже окуповано.
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08.07.2022 07:32 Ответить
тільки те спірне срузькі постійно обстрілюють
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08.07.2022 07:40 Ответить
Вчера там у противника тоже был частичный успех и он там закрепляляся на окрестностях этого нп
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08.07.2022 08:53 Ответить
А может на фронт?
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08.07.2022 07:46 Ответить
Чоловік вже там.
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08.07.2022 08:26 Ответить
Пані Анастасія, жарт "а може на фронт" зразка лютого-безерня вже не канає. За всіма оцінками, що є у відкритому доступі, сили оборони України скадають зараз від 750 до 800 тис. В орків на нашій території наразі100-110 тис.
То жарт "а може на фронт" треба міняти на "а може треба мозок включати". Бо в нас 150-200 тис. "прикривають" північні області (на суміжних територіях рашки і білорашки на цей час знаходиться 10-15 тис.), ще 40-50 тис. - Одесу і кордон з Придуркрв'ям. В тому ж Придурков'ї наразі боєздатні 2 батальйони (1,5 тис.). Максимальна загрузка десантних кораблів кацапів у Чорному морі - 6-8 тис. При цьому в нас на чергуванні "гарпуни". Ще 8-10 тис. орків кошмарять Харків, де теж 40-50 тисяч наших сил оборони.
Недиванні експерти пояснять вам, що ми маємо тримати лінію кордону у 2 тис.км. Ну зрозуміло, даних розвідки в нас немає, залізничних і автомобільних доріг в нас немає, то ми не можемо вчасно перекидати свої сили на "гарячі" напрямки. Тому у орків на ключових ділянках "перевага у 10-15 разів". Тому вони мають "частковий успіх".
Я слухаю це вже п'ятий місяць і тихо *****@ю...
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08.07.2022 09:15 Ответить
Якщо людина розуміє,що наши військові роблять все можливе від них і пише на сайтє,питань нема.Якщо він прибіг зранку щоб писати-впірьод в атаку,то хай бере в руки зброю і показує як це робити.
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08.07.2022 09:36 Ответить
Валерій Коломієць у різних темах постійно нагадує про 700 тисяч, наводить свої розрахунки и "тихо *****@є". Розкажи сім'ям наших загиблих та поранених побратимів, як вправно ти вмієш рахувати, скільки у нас військ та як ми маємо їх використовувати. А також розкажи як ти у зручному будинку "тихо *****@єш" тим бійцям, які вже декілька місяців на передовій під постійними обстрілами і в яких замість м'якого ліжка -каремат на полу та замість душа-тільки вологі серветки, коли вони є.
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08.07.2022 10:48 Ответить
Про "зручний будинок" у селі у Києво-Святошинському (зараз Бучанському) районі на березі річки Ірпінь у лютому-березні цього року питаєш? Про орків на протилежному березі, яких було видно без оптіки?
Про постійні прильоти градів з боку Стоянки? Про те, як спали одягненими по 20-30 хвилин у короткі проміжки між артилерійськими дуелями?
Про багатотисячну чергу за старими іржавими калашами біля київського іподрому 25 лютого? Про три рожки старих трасерів на людину?
Можу поговорити за життя. Головне - не очкувати!
А тепер по суті питання. Читав у вікіпедії, як армія фінів у 250 тис. взимку 1939-1940 навішала совєтам з армією у 800-900 тис.? Пропорція не насторожує? У фінів не було ніхера, ні танків, ні літаків, ані арти. У совєтів було все. Просто фіни не скиглили про перевагу совєтів у 10-15 разів і не очкували. Вони включали мозок і нав'язували совєтам свою тактику. Отже, повертаємось до пункту першого - треба включати мозок!
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08.07.2022 11:32 Ответить
Про село у Бучанському районі-співчуваю, але ж, якщо побачив на собі, що таке постійні обстріли, та ще й з градів-то навіщо у кожній темі наводити ці свої сухі цифри ? Знаючи, чи хоч уявляючи, що хлопці живуть під цими обстрілами (не близько якось, а саме по ним) вже більше 4-х місяців ? Уявляючи, скільки їх вже загинуло, поранено та контужено цими градами, артою, мінами, танками, авіацією ? Якось не укладається. А щодо калашів-у нас їх отримали усі, хто хотів. Так, прийшлося ходити декілька разів. І хто казав, що вони іржаві ? Так, совкові, але у заводському мастилі. І набої-не трасери, а нормальні бойові, і не по 3 ріжка. А далі-більше. Аби було бажання.
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08.07.2022 13:10 Ответить
Хлопці, які реально на передку, ********** ще більше, повір мені. Коли Сєвєродонецьк, "найважливіше місце в нашій битві за Донбас" мала тримати бригада тероборони з Житомира з легкою стрілецькою зброєю, то охєрєвали всі на передку. На 135 день війни у нас немає виготовлення бетонних плит, з яких мають швидко будуватися ВОПи і просто сховища від вогню кацапської арти! Я пишу з ЗСУ і відповідаю за свої слова.
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08.07.2022 14:45 Ответить
Коли дивлюсь вище кремля і вище банкової , вимальовуються ті хто керує і кремлем, і банковою, і усім світом , і в них свої плани на все що відбувається.
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08.07.2022 14:08 Ответить
Так ось, я продовжу. Вдень спали в холодних погребах, не знімаючи теплий одяг по декілька діб. Бо по декілька діб не було електрики. І їли разом із собаками та котами холодні консерви з китайського тунця. Все, що встигли купити у Форі перед облогою. І консервацію з погребів. А вночі ходили на чергування. Без тепловізовір, броників, ночних приладів, касок та іншої хрені, без якої тепер не йдуть навіть у Мукачевську тероборону. А з того берега річки заходили ДРГ орків, шукали переправу. І в них були тепловізори, нічні прилади і т.п. Але головне, як я вже казав, не очкувати!
А багато хто з односельців, опускаючи очі пояснював, що головне - зберегти життя, і валив у три колони по однорядці Київ-Бишів-Фастів на західну.
А ти кажеш "зручний будинок". Так що я можу ще багато розказати про це життя. Якщо що, звертайся.
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08.07.2022 14:19 Ответить
А не соромно?
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08.07.2022 08:51 Ответить
Так, навіть при "опєративной паузе" кацапи тихенько рухаються у бік Дніпра.
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08.07.2022 08:53 Ответить
Че Днепра то? Пиши смело - в сторону Вашингтона.
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08.07.2022 09:30 Ответить
Якось не дуже смішно
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08.07.2022 11:59 Ответить
Мы ещё ничего всерьёз не начинали!
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08.07.2022 07:45 Ответить
Утро начинается со взрывов складов с боеприпасами у орков.
В этот раз хорошо прилетело в Шахтерске. На втором видео отчетливо слышно, как детонируют боеприпасы. Значит попали точно в цель.https://t.me/insiderUKR/36290?single
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08.07.2022 07:57 Ответить
От це подобається. Красота! А то якийсь "частковий успіх" у ворога. Для чого ці евфемізми, пишіть правду прямо - ворог просунувся на 100, чи на 500 метрів. Населення вже лякане і його важко чимось злякати.
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08.07.2022 08:08 Ответить
8 лет бомбили бамбасс и что то не было такого звиздеца чтоб прям грибком на километры вверх!
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08.07.2022 08:22 Ответить
Шел восьмой месяц войны, в предместьях Днепра враг имеет частичный успех. Так получается? Что-то армия в последнее время оступает и отступает, а отвоевать что-то у них это в основном у Арестовича и у Зеленского. Тревожно мне как-то.
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08.07.2022 08:22 Ответить
Правильно, зрадофіл, це зрада! Немає ж наступальних дій на Херсонщині, Запоржжі, немає відбитого Зміїного. Тому тебе треба в терміновому порядку відправляти на фронт, або ще краще в Генштаб. За день все відвоюєш!
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08.07.2022 08:34 Ответить
Там эти наступательные действия такие ,что курам на смех .У врага ,что не день то частичный успех ,а у нас на том же херсонском направлении он если и есть то раз в месяц
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08.07.2022 08:46 Ответить
А що звільнили на Херсонщині та Запоріжжі? А у орків після Краматорська тільки Покровськ - і майже праямий шлях до наповненого біженцями мирного Дніпра без суттєвих природних перешкод та населених пунктів (тільки Павлоград). Можна довго розмахувати *******, але нова тактика рашистів поки дає, на жаль, результат. Що таке Дніпро - я думаю усі розуміють.
Чотири американських РСЗО і молитви на них - це добре, але краще б шукали 152 мм снаряди, а не пустопоржніми відосіками і контактами з Парагваєм займався дехто...
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08.07.2022 09:02 Ответить
Критикувати зелених я підтримую, але от зраду розводити ні. Стосовно взяття чисто нагадаю, що відносно недавно вони були біля Вознесенська. Стосовно тактики орків - вона в аритилерійські перевазі, як поступово нівелюється виносом складів, про який ви кожного дня читаєте. Та і Хімарсів вже не 4, а як мінімум 9. Стосновно Краматорська, то це взагалі дивно. Взяли(і то не факт)село в Луганські обл, а Ви вже про взятий Краматорськ говорите. Про Дніпро взагалі мовчу. По Ваші логіці, то вони б вже мали взяти Харків. І цю зраду дуже дивно читати на контрасті того, що декілька місяців тому орки вже практично в Києві були і навіть тоді її було менше.
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08.07.2022 10:23 Ответить
Ви звідки?
Дніпро, звичайно буде взяти кацапам дуже важко, але чомусь не хочеться, щоб у Дніпрі було "як у Харкові". При всій повазі до героїчної Сіверщини...
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08.07.2022 10:47 Ответить
Дніпро взяти кацапам буде важко, тому що, на щастя, обороною Дніпра займаються Філатов і Корбан, а не Безугла і Подоляк...
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08.07.2022 14:49 Ответить
Друг, смотри на вещи реально. Ты или молодой или глупый.
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08.07.2022 09:25 Ответить
Якого х..а тоді казати всім нашім "експертам", що у Рашки закінчились резерви, не може вона наступати, якщокацапи знову мають успіх? Експерти блогери йдіть нахер.
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08.07.2022 08:24 Ответить
В чому усріх? У наступі на село на межі Донецької та Луганської областей?
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08.07.2022 09:51 Ответить
Арестович в апреле тоже рассказывал про взятие орками какого-то неважного села Торское и смеялся с их наступления

а через пару дней был оккупирован Ямполь , что положило начало к быстрой потере Лимана и катастрофическому продвижению орков с севера
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08.07.2022 12:51 Ответить
Ну если частичный успех значит все..
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08.07.2022 08:59 Ответить
Кажуть шо ВСУ уничтожили 14 складов боезапаса РАБzei на Бамбасе за 8 дней...
Откуда боезапас для наступления?Арестович привез? или его друг Марк Фейгин...
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08.07.2022 09:03 Ответить
значит складов 28, или 40, или 50. Надо уничтожать еще.
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08.07.2022 09:58 Ответить
Не треба трогати хлопців з ЗСУ ці люди зі броєю в руках виконують і роблять все можливе і не моливе.Наші герої люди захищають країну.Всі питання і рішення до командування до них питання !
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08.07.2022 16:32 Ответить
Не надо паники.
Просто Генштаб, в своей дуболомской манере, "Краматорским направлением", называет вектор "Лисичанск-Краматорск". Если говорить об этом направлении, то оркам еще 50 км. преодолеть надо. Наша линия обороны в районе Северодонецка взломана и если новая линия обороны сделана их говна и палок, то эти 50 км. орки пройдут за неделю-две.
Но если говорить о векторе "Краматорск-Лиманск", то орки всего в 20 км от Краматорска (в районе Брусивки). Несмотря на меньшее расстояние, это направление не так опасно, т.к. там оркам надо преодолеть р. Северский Донец. А это, как мы помним, у них получается не очень.
Большую угрозу представляет вектор "Славянск-Изюм". Именно там (в районе Долина-Богородичне) в ближайшие дни орки пойдут в массированное наступление.

В целом, Генштабу с каждым днем все труднее и труднее оправдывать отступления и пассивную оборону ВСУ. И если в Луганской области, где враг сконцентрировал огромные силы, это имеет объективное объяснение, то на других участках фронта ситуация, когда "ВСУ попытались немного продвинуться, но были остановлены и/или отброшены" требует пояснений причин.
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08.07.2022 09:15 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.07.2022 09:48 Ответить
Не ПОД Краматорском, а на краматорском направлении - "Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех. " Это 50 км от Краматорска. Как обычно гонятся за сенсационным заголовком и зраду разгоняют.
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08.07.2022 10:00 Ответить
Главное что у тебя всё стабильно, держишь оборону в Мариуполе.
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08.07.2022 10:52 Ответить
Через рік - ворог наступає під Хмельницьком, має частковий успіх під Вінницею.
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08.07.2022 10:42 Ответить
Так этот "частичный успех "означает что рашисты без остановки идут перед. Вся надежда на ВСУ и командованию с Залужным. Но не квнщикам и прочим подобным актерам..
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08.07.2022 11:23 Ответить
А де полководчі таланти очільників генштабу? І щось Арестович замовк про контрнаступ...
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08.07.2022 14:42 Ответить
А Хаймерсами по позиціях орків можна ?
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08.07.2022 15:51 Ответить
Все як було так і зосталося 1 до 10 .Чому де резерви?Орки заморилися орки подохли оркам потрібна перегрупування і поповненя запасів а по факту вони повзуть.
2 місяца якось ми це все переварювали то тепер багато питань у людей до командування.Не до хлопців с ЗСУ.Всі бачуть карту.
Хто сказав що такими темпами вони не підуть далі.Дивно спостерігати за флангами нашими які зовсім не рухаються.Орки повзуть в одному напрямку напролом.Скажу так у командування якось зациклило у орків купа арти ми нічого не можемо вдіяти вони поливають ми відступаємо потім вони заходять грабують і нищать.Фізично вони не можуть контролювати всю територію.Чому немає ударів в спину противника звісно це не про основні війська те що хамерси запрацювали по складам це добре але рух партизанів треба збільшити в рази.Противник який він не є теж вчиться а ми таке враження що 2 місяць буксуємо і не робимо контр виводи по артобстрілам.Воювати лоб в лоб не виходить?Думайте !Чому орки на деяких направленях переважають кількістю (не про арту справа а людей)як таке можливе?В країні в 40 млн яка веде фактично свою вітчизняну ми не можемо набрати людей?Чому стоїмо на харковщині?Питаннь дуже багато.Питання не до наших героїв ЗСУ хлопців вони роблять все можливе і не моливе.Всі питання до командування.Іхні рішення дуже дивні і не зрозумілі навіть на перспективу.
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08.07.2022 16:23 Ответить
До речі Люсю потрібно прибрати с екранів.Ці всі безглузді ефіри і сміяння люди слухають його а потім секундочку а ворог вже заняв територію.Людей це ще більше бісить коли їх дурять і не кажуть правду ба більше брехню за правду видають.Люди не дурні бачуть і карту бачуть всю ситуацію по знайомих .Люди в нас з мізками і реагують правильно.І люди розуміють правду хоч яка вона не була гіркою.Але люди і спросять за ситуацію і за прой"би не треба людям сціти в вуха і очі.
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08.07.2022 16:30 Ответить
 
 