Враг наступает под Бахмутом, имеет частичный успех под Краматорском, - Генштаб

Войска Российской Федерации продолжают вести боевые действия на нескольких направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов район н.п. Михальчина Слобода Черниговской области.

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На Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий. Враг обстреливал из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяжье, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудар неподалеку от Петровки.

Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении враг оказывал огневое влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.

В районе с. Богородичное нанесли врагу урон во время его очередной попытки наступления и отбросили оккупантов назад.

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На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздольевки. Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Спорное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опытное, Торецк, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.

Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерией. Враг нанес авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Оказывает систематическое огневое воздействие из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения для сковывания действий наших войск.