За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА. ФОТОрепортаж
Враг круглосуточно обстреливает Авдеевку в Донецкой области, сейчас известно об одном погибшем и двух раненых, но это не окончательные цифры.
Об этом в Телеграме сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и обнародовал соответствующие фотографии, передает Цензор.НЕТ.
"Авдеевка под круглосуточными обстрелами.
Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз.
Как всегда, ударили по гражданской инфраструктуре: по больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по АКХЗ.
Уже сейчас известно о 1 погибшем и 2 раненых, но окончательные цифры еще предстоит установить, равно как и объемы разрушений.
Остаться в Авдеевке небезопасно! Эвакуируйтесь!" - рассказал Кириленко.
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Чайка Київ
показать весь комментарий07.07.2022 20:17 Ответить Мне нравится 0
vadik kut
показать весь комментарий08.07.2022 00:05 Ответить Мне нравится 0
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