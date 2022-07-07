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Новости Фото Война
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За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг круглосуточно обстреливает Авдеевку в Донецкой области, сейчас известно об одном погибшем и двух раненых, но это не окончательные цифры.

Об этом в Телеграме сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и обнародовал соответствующие фотографии, передает Цензор.НЕТ.

"Авдеевка под круглосуточными обстрелами.

Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз.

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Как всегда, ударили по гражданской инфраструктуре: по больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по АКХЗ.

Уже сейчас известно о 1 погибшем и 2 раненых, но окончательные цифры еще предстоит установить, равно как и объемы разрушений.

Остаться в Авдеевке небезопасно! Эвакуируйтесь!" - рассказал Кириленко.

За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 01
За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 02
За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 03
За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 04
За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 05
За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 06
За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 07
За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 08
За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 09
За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА 10

армия РФ (19210) обстрел (27129) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (638)


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07.07.2022 20:17 Ответить
і хто сказав шо кац"ап непідєр!💩💤
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08.07.2022 00:05 Ответить
 
 