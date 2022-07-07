За сутки войска РФ обстреляли Авдеевку более 10 раз: один погибший, двое ранены, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг круглосуточно обстреливает Авдеевку в Донецкой области, сейчас известно об одном погибшем и двух раненых, но это не окончательные цифры.

Об этом в Телеграме сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и обнародовал соответствующие фотографии, передает Цензор.НЕТ.

"Авдеевка под круглосуточными обстрелами.

Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине из реки вытащили танки с "законсервированными" оккупантами. ФОТО

Как всегда, ударили по гражданской инфраструктуре: по больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по АКХЗ.

Уже сейчас известно о 1 погибшем и 2 раненых, но окончательные цифры еще предстоит установить, равно как и объемы разрушений.

Остаться в Авдеевке небезопасно! Эвакуируйтесь!" - рассказал Кириленко.



















