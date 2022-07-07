За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог цілодобово обстрілює Авдіївку на Донеччині, зараз відомо про одного загиблого та двох поранених, але це не остаточні цифри.

Про це у Телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко та оприлюднив відповідні фотографії, передає Цензор.НЕТ.

"Авдіївка під цілодобовими обстрілами.

Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше 10 разів.

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Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.

Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань.

Залишатися в Авдіївці небезпечно! Евакуюйтесь!" - розповів Кириленко.



















