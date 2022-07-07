За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж
Ворог цілодобово обстрілює Авдіївку на Донеччині, зараз відомо про одного загиблого та двох поранених, але це не остаточні цифри.
Про це у Телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко та оприлюднив відповідні фотографії, передає Цензор.НЕТ.
"Авдіївка під цілодобовими обстрілами.
Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше 10 разів.
Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.
Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань.
Залишатися в Авдіївці небезпечно! Евакуюйтесь!" - розповів Кириленко.
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Чайка Київ
показати весь коментар07.07.2022 20:17 Відповісти Мені подобається 0
vadik kut
показати весь коментар08.07.2022 00:05 Відповісти Мені подобається 0
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