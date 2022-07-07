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За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог цілодобово обстрілює Авдіївку на Донеччині, зараз відомо про одного загиблого та двох поранених, але це не остаточні цифри.

Про це у Телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко та оприлюднив відповідні фотографії, передає Цензор.НЕТ.

"Авдіївка під цілодобовими обстрілами.

Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше 10 разів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.

Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань.

Залишатися в Авдіївці небезпечно! Евакуюйтесь!" - розповів Кириленко.

За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 01
За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 02
За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 03
За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 04
За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 05
За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 06
За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 07
За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 08
За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 09
За добу війська РФ обстріляли Авдіївку понад 10 разів: один загиблий, двоє поранені, - ОВА 10

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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07.07.2022 20:17 Відповісти
і хто сказав шо кац"ап непідєр!💩💤
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08.07.2022 00:05 Відповісти
 
 