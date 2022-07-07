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На Черниговщине из реки вытащили танки с "законсервированными" оккупантами. ФОТО

В Черниговской области из реки вытащили два вражеских танка. В них обнаружили тела "законсервированных" оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на фейсбук-странице Оперативное командование "Північ".

На территории Менской громады на Черниговщине из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" оккупантов.

На Черниговщине из реки вытащили танки с законсервированными оккупантами 01

"Один вражеский танк Т-72, ​​по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружили тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне, к счастью, были обречены на гибель", – сказано в сообщении.

Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля. На этот раз внутри был экипаж оккупантов в полном комплекте - трое россиян. В этой машине оказалась поврежденной пушка. Она была вдвое короче и на конце ствол разорван. По словам специалистов, так случилось из-за того, что танк выстрелил, когда уже находился под водой.

На Черниговщине из реки вытащили танки с законсервированными оккупантами 02
На Черниговщине из реки вытащили танки с законсервированными оккупантами 03
На Черниговщине из реки вытащили танки с законсервированными оккупантами 04
На Черниговщине из реки вытащили танки с законсервированными оккупантами 05
На Черниговщине из реки вытащили танки с законсервированными оккупантами 06
На Черниговщине из реки вытащили танки с законсервированными оккупантами 07
На Черниговщине из реки вытащили танки с законсервированными оккупантами 08

Автор: 

армия РФ (19210) танк (2255) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+108
раки возмущены!
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07.07.2022 19:27
+81
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07.07.2022 19:35
+44
Негодуют!
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07.07.2022 19:29
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раки возмущены!
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07.07.2022 19:27 Ответить
Негодуют!
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07.07.2022 19:29 Ответить
годували, та вже ні
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07.07.2022 19:45 Ответить
хоть и не жаренные , но то же сойдет
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07.07.2022 20:39 Ответить
Правильно писати не годуютЬ
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07.07.2022 23:26 Ответить
орки в власному соці
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07.07.2022 19:28 Ответить
Жаль Раки не встигли наїстися!
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07.07.2022 19:29 Ответить
их раки побрезговали есть.
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07.07.2022 19:41 Ответить
Ну не знаю... В одному танку місце водія-механіка пусте...
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08.07.2022 13:40 Ответить
Консерва это добре. Мамкам "асвабодителей" привет).
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07.07.2022 19:30 Ответить
У їх мамка валька матвієнко а папка путлєр родной!
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07.07.2022 20:05 Ответить
російські мамки зараз святкують що познаходили тушки їх витлядків. Тепер їх смерть офіційно підтверджена і вони нарешті можуть отримати і пробухать посмертну за них винагороду. А отже не дарма вони їх до 18 років годували. Профіт є
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07.07.2022 20:17 Ответить
Так драпали что аж перевернулись. Наверно захлебываясь в грёзах видели путлера и радостно сжимали кулачки от того что имеют честь сдохнуть за его старую дряплую задницу. Что ж, достойная смерть для овцее@#ов.
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07.07.2022 19:32 Ответить
І воно їм треба було? Сиділи би в Рязані, жерли бояру - щастя! А тут... какаята Україна і бєньдєрафци нас утапілі...
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07.07.2022 19:33 Ответить
Пойду ещё раз перечитаю новость чтобы насладиться моментом
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07.07.2022 19:33 Ответить
даваевались
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07.07.2022 19:33 Ответить
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07.07.2022 19:35 Ответить
Утонуть в железном гробу, без возможности выбраться... Жуткая и заслуженная кончина для рашистов.
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07.07.2022 19:36 Ответить
У тех кто погиб под завалами Мариупольского театра, кончилось не лучше.
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07.07.2022 23:41 Ответить
ці дебіли не до кінця документалку додивились, як гітлеровська Германія підводні танки розробляла для форсування Ла Маншу???? нехай їх путлєр вже відправляє Шамбалу шукати..
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07.07.2022 19:38 Ответить
Вся расия, сибирь засрана. утечки разливы топлива. Уничтоженая природа.
Большевики хотят все превратить в пустыню.
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07.07.2022 19:38 Ответить
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07.07.2022 19:39 Ответить
хорошох рассейців дістали
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07.07.2022 19:41 Ответить
в этом году в Феськовке мелкие раки будут.
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07.07.2022 19:45 Ответить
Ваньки любят потупому дохнуть
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07.07.2022 19:45 Ответить
Консерви прострочені..
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07.07.2022 19:47 Ответить
Буряти в собствєном соку...
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07.07.2022 19:51 Ответить
Рашисты реально думали что можно по дну реки проехать да еще из под воды стрелять?
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07.07.2022 19:52 Ответить
І дарагааааая нє узнаааааєт, какой танкісту бил канєц...
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07.07.2022 19:59 Ответить
надоели жареные буряты? есть моченые
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07.07.2022 20:03 Ответить
Это ж шо ж - пытались исполнить подводный салют в честь ожидаемой встречи москвы. Получилось шикарно.
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07.07.2022 20:06 Ответить
paftarili podvig flagmana maksva...
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09.07.2022 13:59 Ответить
"Воздушно-космические танко-подводные войска")))))
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07.07.2022 20:12 Ответить
А щось на днищі гроба люка не видно. Завжди говорили що в днищі є люк для швидкого і скритого зйобу. Хто в темі ?
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07.07.2022 20:13 Ответить
Ты танк внутри видел, сидел в нем? Там не спортзал) из него в нормальном состоянии выбраться сложно, не говоря уже о том, что вверх тормашками да ещё под водой)
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07.07.2022 21:25 Ответить
Видел, сидел в свое время в т 55, позже в изд.118 (ГМЗ). Запригивал и вискальзивал бистро.
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10.07.2022 16:51 Ответить
это очередной чемпион по танковому биатлону не осилил форсирование водной преграды?))
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07.07.2022 20:16 Ответить
Есть харошие срюцькие, ну а эти вааще красавчики)))
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07.07.2022 20:24 Ответить
уявляю як це лайно смердить🤮
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07.07.2022 20:28 Ответить
А я спочатку не додивилася і прочитала про 500 дохлих окупантів, так зраділа, і подумала, як вони примудрилися там всi так швиденько подохнути. А там тільки 5 дохлячків . Ну гаразд 5 теж гарна цифра.
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07.07.2022 20:36 Ответить
Хороший окупант, консервований...
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07.07.2022 21:22 Ответить
Трі танкіста, трі вєсьолих друга-а-а...
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07.07.2022 21:23 Ответить
На границе Сумщины с Полтавщиной тоже вытягивали таких танковых водолазов.
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07.07.2022 22:00 Ответить
Судя по фото, даже раки это говно не ели.....
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07.07.2022 22:00 Ответить
на рашистовм внутри консерв плевать.
что будет с самими консервами?
на переплавку?
или восстановление?
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07.07.2022 22:02 Ответить
Втопились наприкінці лютого - вода, холод і жах. Окупантам - жахливу смерть!
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07.07.2022 22:02 Ответить
там повна башня раків повинна бути... шукайте на базарі.
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07.07.2022 22:06 Ответить
рюсская икра в Чернигове
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07.07.2022 22:36 Ответить
во втором танке рашисты напились и подумали, что они в подводной лодке, поэтому и стреляли под водой, решив, что ракетами по Лондону.
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07.07.2022 22:37 Ответить
ага, три дня до ла манша
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07.07.2022 22:39 Ответить
Кацапам сказали що це аналоговнєтні танки-амфібії, то вони й попливли.
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07.07.2022 22:45 Ответить
Цікаво🤔 - по чому вони там стріляли, коли танк вже пішов під воду?😳 Може там який водяний їх так нажахав?😱 😆
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07.07.2022 23:18 Ответить
Очередной злой говна из кацапов в Украине образовался...
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07.07.2022 23:57 Ответить


КРОСОТА ТО КАКАЯ, ЛЕПОТА!!!
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08.07.2022 10:27 Ответить
Последний выстрел был по подводной лодке НАТО!
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08.07.2022 12:32 Ответить
Кацапи це гарний корм для сомів 😁
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08.07.2022 13:22 Ответить
 
 