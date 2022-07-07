На Чернігівщині з річки витягли танки з "законсервованими" окупантами. ФОТО
У Чернігівській області з річки витягли два ворожі танки. В них виявили тіла "законсервованих" окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці Оперативне командування "Північ".
На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки і п'ятьох "законсервованих" окупантів.
"Один ворожий танк Т-72, зі слів очевидців, потонув наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті, на щастя, були приречені на загибель", - сказано в повідомленні.
Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. Цього разу всередині був екіпаж окупантів у повному комплекті - троє росіян. У цій машині виявилася пошкодженою гармата. Вона була вдвічі коротша і на кінці ствол розірваний. Зі слів спеціалістів, так трапилось через те, що танк вистрілив вже коли перебував під водою.
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Большевики хотят все превратить в пустыню.
что будет с самими консервами?
на переплавку?
или восстановление?
КРОСОТА ТО КАКАЯ, ЛЕПОТА!!!