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На Чернігівщині з річки витягли танки з "законсервованими" окупантами. ФОТО

У Чернігівській області з річки витягли два ворожі танки. В них виявили тіла "законсервованих" окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці Оперативне командування "Північ".

На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки і п'ятьох "законсервованих" окупантів. 

На Чернігівщині з річки витягли танки з законсервованими окупантами 01

"Один ворожий танк Т-72, зі слів очевидців, потонув наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті, на щастя, були приречені на загибель", - сказано в повідомленні.

Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. Цього разу всередині був екіпаж окупантів у повному комплекті - троє росіян. У цій машині виявилася пошкодженою гармата. Вона була вдвічі коротша і на кінці ствол розірваний. Зі слів спеціалістів, так трапилось через те, що танк вистрілив вже коли перебував під водою.

На Чернігівщині з річки витягли танки з законсервованими окупантами 02
На Чернігівщині з річки витягли танки з законсервованими окупантами 03

Дивіться також: Українські бойові дрони знищують ворожу бронетехніку. ВIДЕО

На Чернігівщині з річки витягли танки з законсервованими окупантами 04
На Чернігівщині з річки витягли танки з законсервованими окупантами 05
На Чернігівщині з річки витягли танки з законсервованими окупантами 06

Також дивіться: Бойовий дрон скинув гранату прямісінько у відчинений люк ворожого танку Т-62М. ВIДЕО


На Чернігівщині з річки витягли танки з законсервованими окупантами 07
На Чернігівщині з річки витягли танки з законсервованими окупантами 08

Автор: 

армія рф (17359) танк (2066) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+108
раки возмущены!
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07.07.2022 19:27
+81
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07.07.2022 19:35
+44
Негодуют!
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07.07.2022 19:29
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раки возмущены!
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07.07.2022 19:27 Відповісти
Негодуют!
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07.07.2022 19:29 Відповісти
годували, та вже ні
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07.07.2022 19:45 Відповісти
хоть и не жаренные , но то же сойдет
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07.07.2022 20:39 Відповісти
Правильно писати не годуютЬ
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07.07.2022 23:26 Відповісти
орки в власному соці
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07.07.2022 19:28 Відповісти
Жаль Раки не встигли наїстися!
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07.07.2022 19:29 Відповісти
их раки побрезговали есть.
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07.07.2022 19:41 Відповісти
Ну не знаю... В одному танку місце водія-механіка пусте...
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08.07.2022 13:40 Відповісти
Консерва это добре. Мамкам "асвабодителей" привет).
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07.07.2022 19:30 Відповісти
У їх мамка валька матвієнко а папка путлєр родной!
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07.07.2022 20:05 Відповісти
російські мамки зараз святкують що познаходили тушки їх витлядків. Тепер їх смерть офіційно підтверджена і вони нарешті можуть отримати і пробухать посмертну за них винагороду. А отже не дарма вони їх до 18 років годували. Профіт є
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07.07.2022 20:17 Відповісти
Так драпали что аж перевернулись. Наверно захлебываясь в грёзах видели путлера и радостно сжимали кулачки от того что имеют честь сдохнуть за его старую дряплую задницу. Что ж, достойная смерть для овцее@#ов.
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07.07.2022 19:32 Відповісти
І воно їм треба було? Сиділи би в Рязані, жерли бояру - щастя! А тут... какаята Україна і бєньдєрафци нас утапілі...
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07.07.2022 19:33 Відповісти
Пойду ещё раз перечитаю новость чтобы насладиться моментом
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07.07.2022 19:33 Відповісти
даваевались
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07.07.2022 19:33 Відповісти
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07.07.2022 19:35 Відповісти
Утонуть в железном гробу, без возможности выбраться... Жуткая и заслуженная кончина для рашистов.
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07.07.2022 19:36 Відповісти
У тех кто погиб под завалами Мариупольского театра, кончилось не лучше.
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07.07.2022 23:41 Відповісти
ці дебіли не до кінця документалку додивились, як гітлеровська Германія підводні танки розробляла для форсування Ла Маншу???? нехай їх путлєр вже відправляє Шамбалу шукати..
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07.07.2022 19:38 Відповісти
Вся расия, сибирь засрана. утечки разливы топлива. Уничтоженая природа.
Большевики хотят все превратить в пустыню.
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07.07.2022 19:38 Відповісти
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07.07.2022 19:39 Відповісти
хорошох рассейців дістали
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07.07.2022 19:41 Відповісти
в этом году в Феськовке мелкие раки будут.
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07.07.2022 19:45 Відповісти
Ваньки любят потупому дохнуть
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07.07.2022 19:45 Відповісти
Консерви прострочені..
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07.07.2022 19:47 Відповісти
Буряти в собствєном соку...
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07.07.2022 19:51 Відповісти
Рашисты реально думали что можно по дну реки проехать да еще из под воды стрелять?
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07.07.2022 19:52 Відповісти
І дарагааааая нє узнаааааєт, какой танкісту бил канєц...
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07.07.2022 19:59 Відповісти
надоели жареные буряты? есть моченые
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07.07.2022 20:03 Відповісти
Это ж шо ж - пытались исполнить подводный салют в честь ожидаемой встречи москвы. Получилось шикарно.
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07.07.2022 20:06 Відповісти
paftarili podvig flagmana maksva...
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09.07.2022 13:59 Відповісти
"Воздушно-космические танко-подводные войска")))))
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07.07.2022 20:12 Відповісти
А щось на днищі гроба люка не видно. Завжди говорили що в днищі є люк для швидкого і скритого зйобу. Хто в темі ?
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07.07.2022 20:13 Відповісти
Ты танк внутри видел, сидел в нем? Там не спортзал) из него в нормальном состоянии выбраться сложно, не говоря уже о том, что вверх тормашками да ещё под водой)
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07.07.2022 21:25 Відповісти
Видел, сидел в свое время в т 55, позже в изд.118 (ГМЗ). Запригивал и вискальзивал бистро.
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10.07.2022 16:51 Відповісти
это очередной чемпион по танковому биатлону не осилил форсирование водной преграды?))
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07.07.2022 20:16 Відповісти
Есть харошие срюцькие, ну а эти вааще красавчики)))
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07.07.2022 20:24 Відповісти
уявляю як це лайно смердить🤮
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07.07.2022 20:28 Відповісти
А я спочатку не додивилася і прочитала про 500 дохлих окупантів, так зраділа, і подумала, як вони примудрилися там всi так швиденько подохнути. А там тільки 5 дохлячків . Ну гаразд 5 теж гарна цифра.
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07.07.2022 20:36 Відповісти
Хороший окупант, консервований...
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07.07.2022 21:22 Відповісти
Трі танкіста, трі вєсьолих друга-а-а...
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07.07.2022 21:23 Відповісти
На границе Сумщины с Полтавщиной тоже вытягивали таких танковых водолазов.
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07.07.2022 22:00 Відповісти
Судя по фото, даже раки это говно не ели.....
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07.07.2022 22:00 Відповісти
на рашистовм внутри консерв плевать.
что будет с самими консервами?
на переплавку?
или восстановление?
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07.07.2022 22:02 Відповісти
Втопились наприкінці лютого - вода, холод і жах. Окупантам - жахливу смерть!
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07.07.2022 22:02 Відповісти
там повна башня раків повинна бути... шукайте на базарі.
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07.07.2022 22:06 Відповісти
рюсская икра в Чернигове
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07.07.2022 22:36 Відповісти
во втором танке рашисты напились и подумали, что они в подводной лодке, поэтому и стреляли под водой, решив, что ракетами по Лондону.
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07.07.2022 22:37 Відповісти
ага, три дня до ла манша
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07.07.2022 22:39 Відповісти
Кацапам сказали що це аналоговнєтні танки-амфібії, то вони й попливли.
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07.07.2022 22:45 Відповісти
Цікаво🤔 - по чому вони там стріляли, коли танк вже пішов під воду?😳 Може там який водяний їх так нажахав?😱 😆
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07.07.2022 23:18 Відповісти
Очередной злой говна из кацапов в Украине образовался...
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07.07.2022 23:57 Відповісти


КРОСОТА ТО КАКАЯ, ЛЕПОТА!!!
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08.07.2022 10:27 Відповісти
Последний выстрел был по подводной лодке НАТО!
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08.07.2022 12:32 Відповісти
Кацапи це гарний корм для сомів 😁
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08.07.2022 13:22 Відповісти
 
 