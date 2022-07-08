Росіяни нищать артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, - Гайдай
Окупантів не зупиняє, що там залишаються мирні мешканці, які гинуть в будинках та на подвір’ях.
Про це пише у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", - написав він.
Схожа ситуація, за словами Гайдая, і в населених пунктах Донеччини, розташованих поблизу межі з Луганщиною.
"Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька "котлів". Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - додав Гайдай.
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По состоянию на 24 февраля 2022 года в России было почти 7000 ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км). Из них почти половина - неточные ракеты Х-22, Х-55 и комплексы "Точка-У", сообщает Forbes.
За четыре месяца войны Россия уже использовала в Украине около 3000 ракет. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у России осталось немного.
На первом этапе войны Россия в основном использовала ракеты типа "Калибр" (морского базирования) и ракетные комплексы "Искандер". Меньше ракеты Х-101 и несколько раз заявляла о применении последней своей разработки - Х-47 "Кинжал".
"Поскольку Россия не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала эти ракеты, при том, что их запас не был уж слишком большим (2000-3000 единиц).
В мае появились первые сообщения о том, что Минобороны России начинает искать ракеты на стороне - в Китае, Северной Корее и других странах.
Примерно в это же время появилась информация о первых применения ракет Х-59. Это старая советская ракета 80-х годов, но достаточно точная. Круговое возможное отклонение указано менее 10 м, но СССР и Россия склонны преувеличивать реальную точность своего оружия", - говорится в статье.
Недостатком Х-59 является малый радиус действия - менее 300 км. То есть ее можно применить только по приграничным областям или в районе побережья Черного моря. Также она несет наименьший заряд (до 300 кг) и не способна разрушить крупный объект.
Альтернативой ракет типа "Калибр" на большем расстоянии стали советские Х-55 и их современная модификация Х-555. Но эти ракеты уже нельзя назвать высокоточными. Для них круговое отклонение составляет 20-100 м.
"Также в это время появились первые подтверждения применения Россией комплексов "Точка-У", которые официально сняты с вооружения. "Точка-У" - это вообще оружие массового поражения.
Она способна поражать живую силу на площади до 30 га в зависимости от типа боеголовки. К тому же отклонение ракеты может составлять до 250 м.
Кроме этого, ракеты к комплексам "Точка-У" обычно очень старые и существует высокий риск того, что ракета вообще не попадет в цель. То есть это очень неизбирательное оружие, которое наносит разрушения на большой площади", - говорится в статье.
Россия уже использовала в Украине около 3000 ракет. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у России осталось немного. Подтверждением этому является то, что Россия использует не только старые и дешевые ракеты, но и новые и дорогие.
В частности, противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" стоимостью более $1 млн за единицу.
Кроме того, что это дорогие ракеты, они созданы для совершенно других целей. Их применение по наземным объектам свидетельствует о том, что у россиян не хватает более дешевых ракет необходимой точности. Или же Россия не успевает поставлять ракеты "Калибр" на Черноморский и Каспийский флоты (откуда ими можно доставать до территории Украины).
"Если у россиян действительно заканчиваются Х-101, "Калибры" и дальнобойные ракеты комплексов "Искандер", то с дальностью свыше 500 км, остаются только старые Х-55 и Х-22.
Плохая новость - этих ракет не более 2000 и их может хватить еще на несколько месяцев бомбардировок. А их неточность может привести к ужасным последствиям.
Ранее сообщалось о том, что глава ГУР Украины объяснил, почему Россия увеличила количество ракетных ударов. Украинская разведка знает, сколько у России еще осталось ракет, но не может распространять эту информацию, заявил Кирилл Буданов.