Росіяни нищать артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, - Гайдай

Окупантів не зупиняє, що там залишаються мирні мешканці, які гинуть в будинках та на подвір’ях.

Про це пише у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", - написав він.

Схожа ситуація, за словами Гайдая, і в населених пунктах Донеччини, розташованих поблизу межі з Луганщиною.

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"Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька "котлів". Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - додав Гайдай.