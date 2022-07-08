Польша хочет удвоить численность армии благодаря добровольной службе, - Минобороны
Польша надеется удвоить численность своей армии благодаря добровольной военной службе.
Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сразу после вторжения России в Украину польское правительство заговорило о планах укрепить обороноспособность страны. Обсуждалось множество проектов: от увеличения оборонного бюджета до обязательных занятий по стрельбе для детей в рамках школьной программы.
Также упоминалось о плане увеличения польской армии. Вооруженные силы Польши в настоящее время насчитывают 144 000 военных – 111 500 профессиональных солдат и 32 000 солдат Территориальных сил обороны. Кроме того, в польском резерве есть 1,7 млн человек.
У поляков есть план удвоить численность своей армии и пополнить военные резервы. Цель состоит в том, чтобы иметь 300 000 профессиональных солдат, готовых защищать польские границы в любое время.
Поэтому в Польше был принят новый закон, который увеличивает военные расходы до 3% ВВП и вводит новый способ призыва в армию – добровольную базовую военную службу.
Согласно этому типу службы, добровольцу, чтобы стать солдатом, придется пройти два этапа подготовки – 28 дней базовой подготовки, а затем 11 месяцев специальной подготовки в своем подразделении.
В это время военнослужащий сможет жить в своем доме вместо казармы и получать зарплату рядового (около 1000 евро в месяц).
"Наша цель – создать такую сильную польскую армию, чтобы возможный агрессор не решился напасть на нашу родину", - заявил министр 26 мая на пресс-конференции.
Блащак также сообщил, что в первый день призыва, 21 мая, на военную службу записались до 1600 человек по всей стране.
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Армія, Мова, Віра!
це про них, а не про нас.... 😢
Перший день - 1600 ... Хех ... за 30 днів навіть 50 тис. не набереться.
Яка різниця тоді для бійця між добровільною службою, ТО і професійною армією ??
Ключове тут - добровільна, і не більше року.
І поки наші военкоми по церквам людей ловлять, Поляки уже взяли і зробили.
Зла не вистачає.