Польша хочет удвоить численность армии благодаря добровольной службе, - Минобороны

Польша надеется удвоить численность своей армии благодаря добровольной военной службе.

Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сразу после вторжения России в Украину польское правительство заговорило о планах укрепить обороноспособность страны. Обсуждалось множество проектов: от увеличения оборонного бюджета до обязательных занятий по стрельбе для детей в рамках школьной программы.

Также упоминалось о плане увеличения польской армии. Вооруженные силы Польши в настоящее время насчитывают 144 000 военных – 111 500 профессиональных солдат и 32 000 солдат Территориальных сил обороны. Кроме того, в польском резерве есть 1,7 млн ​​человек.

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У поляков есть план удвоить численность своей армии и пополнить военные резервы. Цель состоит в том, чтобы иметь 300 000 профессиональных солдат, готовых защищать польские границы в любое время.

Поэтому в Польше был принят новый закон, который увеличивает военные расходы до 3% ВВП и вводит новый способ призыва в армию – добровольную базовую военную службу.

Согласно этому типу службы, добровольцу, чтобы стать солдатом, придется пройти два этапа подготовки – 28 дней базовой подготовки, а затем 11 месяцев специальной подготовки в своем подразделении.

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В это время военнослужащий сможет жить в своем доме вместо казармы и получать зарплату рядового (около 1000 евро в месяц).

"Наша цель – создать такую ​​сильную польскую армию, чтобы возможный агрессор не решился напасть на нашу родину", - заявил министр 26 мая на пресс-конференции.

Блащак также сообщил, что в первый день призыва, 21 мая, на военную службу записались до 1600 человек по всей стране.