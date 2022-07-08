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Польша хочет удвоить численность армии благодаря добровольной службе, - Минобороны

польща

Польша надеется удвоить численность своей армии благодаря добровольной военной службе.

Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сразу после вторжения России в Украину польское правительство заговорило о планах укрепить обороноспособность страны. Обсуждалось множество проектов: от увеличения оборонного бюджета до обязательных занятий по стрельбе для детей в рамках школьной программы.

Также упоминалось о плане увеличения польской армии. Вооруженные силы Польши в настоящее время насчитывают 144 000 военных – 111 500 профессиональных солдат и 32 000 солдат Территориальных сил обороны. Кроме того, в польском резерве есть 1,7 млн ​​человек.

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У поляков есть план удвоить численность своей армии и пополнить военные резервы. Цель состоит в том, чтобы иметь 300 000 профессиональных солдат, готовых защищать польские границы в любое время.

Поэтому в Польше был принят новый закон, который увеличивает военные расходы до 3% ВВП и вводит новый способ призыва в армию – добровольную базовую военную службу.

Согласно этому типу службы, добровольцу, чтобы стать солдатом, придется пройти два этапа подготовки – 28 дней базовой подготовки, а затем 11 месяцев специальной подготовки в своем подразделении.

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В это время военнослужащий сможет жить в своем доме вместо казармы и получать зарплату рядового (около 1000 евро в месяц).

"Наша цель – создать такую ​​сильную польскую армию, чтобы возможный агрессор не решился напасть на нашу родину", - заявил министр 26 мая на пресс-конференции.

Блащак также сообщил, что в первый день призыва, 21 мая, на военную службу записались до 1600 человек по всей стране.

армия (8492) Польша (8403) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+6
Polska Stronk! Jestemy Silny
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08.07.2022 11:08
+4
Молодці поляки!

Армія, Мова, Віра!

це про них, а не про нас.... 😢
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08.07.2022 11:16
+4
Чуєш, гнидо! Ти б тут не "смердів"! Покажи мені хоч одного колаборанта з прибічників "сивочолого"! А от твої "слуги урода" табунами служить кацапам побігли
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08.07.2022 11:48
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Polska Stronk! Jestemy Silny
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08.07.2022 11:08 Ответить
Молодці поляки!

Армія, Мова, Віра!

це про них, а не про нас.... 😢
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08.07.2022 11:16 Ответить
А чего не про Украину❓
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08.07.2022 11:37 Ответить
Та ніхто не проти був (крім колаборантів) але не з сивочолим. Це як покидьки, які влізли у вишиванки і намагаються переконати усіх навкруги, що вони патріоти. Так і тут. Всі тільки за, але без мерзоти сивочолої.
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08.07.2022 11:37 Ответить
Чуєш, гнидо! Ти б тут не "смердів"! Покажи мені хоч одного колаборанта з прибічників "сивочолого"! А от твої "слуги урода" табунами служить кацапам побігли
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08.07.2022 11:48 Ответить
+5
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08.07.2022 11:52 Ответить
А за що ж Дуда будуватиме дороги?
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08.07.2022 11:35 Ответить
Раніше писали, що Польща збільшила армію до 300 тис. Виявляється це тільки плани.
Перший день - 1600 ... Хех ... за 30 днів навіть 50 тис. не набереться.
Яка різниця тоді для бійця між добровільною службою, ТО і професійною армією ??
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08.07.2022 11:57 Ответить
Правильно поступают, а у нас только запрещают военнообязанным выходить за пределы области, дома, подъезда и делать облавы призывников возле магазинов. Сразу видно, где Европа, а где совок.
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08.07.2022 13:31 Ответить
*****, це прям один в один що Бутусов і багато експертів пропонували уже роками - добровільна базова підготовка, щоб створити потужний резерв.

Ключове тут - добровільна, і не більше року.

І поки наші военкоми по церквам людей ловлять, Поляки уже взяли і зробили.

Зла не вистачає.
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08.07.2022 14:53 Ответить
 
 