Польща хоче подвоїти чисельність армії завдяки добровільній службі, - Міноборони

Польща сподівається подвоїти чисельність своєї армії завдяки добровільній військовій службі.

Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відразу після вторгнення Росії в Україну польський уряд заговорив про плани зміцнити обороноздатність країни. Обговорювалося безліч проєктів: від збільшення оборонного бюджету до обов'язкових занять зі стрільби для дітей у рамках шкільної програми.

Також згадувалося про план збільшення польської армії. Збройні сили Польщі нині налічують 144 000 військових – 111 500 професійних солдатів та 32 000 солдатів Територіальних сил оборони. Крім того, у польському резерві є 1,7 млн ​​осіб.

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Поляки мають план подвоїти чисельність своєї армії та поповнити військові резерви. Мета полягає в тому, щоб мати 300 000 професійних солдатів, готових захищати польські кордони в будь-який час.

Тому у Польщі ухвалили новий закон, який збільшує військові витрати до 3% ВВП та запроваджує новий спосіб призову до армії – добровільну базову військову службу.

Згідно з цим типом служби, добровольцю, щоб стати солдатом, доведеться пройти два етапи підготовки – 28 днів базової підготовки, а потім 11 місяців спеціальної підготовки у своєму підрозділі.

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У цей час військовослужбовець зможе жити у своєму домі замість казарми та отримувати зарплату рядового (близько 1000 євро на місяць).

"Наша мета - створити таку сильну польську армію, щоб можливий агресор не наважився напасти на нашу батьківщину", - заявив міністр 26 травня на пресконференції.

Блащак також повідомив, що першого дня призову, 21 травня, на військову службу записалися до 1600 осіб по всій країні.