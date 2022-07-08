Польща хоче подвоїти чисельність армії завдяки добровільній службі, - Міноборони
Польща сподівається подвоїти чисельність своєї армії завдяки добровільній військовій службі.
Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Відразу після вторгнення Росії в Україну польський уряд заговорив про плани зміцнити обороноздатність країни. Обговорювалося безліч проєктів: від збільшення оборонного бюджету до обов'язкових занять зі стрільби для дітей у рамках шкільної програми.
Також згадувалося про план збільшення польської армії. Збройні сили Польщі нині налічують 144 000 військових – 111 500 професійних солдатів та 32 000 солдатів Територіальних сил оборони. Крім того, у польському резерві є 1,7 млн осіб.
Поляки мають план подвоїти чисельність своєї армії та поповнити військові резерви. Мета полягає в тому, щоб мати 300 000 професійних солдатів, готових захищати польські кордони в будь-який час.
Тому у Польщі ухвалили новий закон, який збільшує військові витрати до 3% ВВП та запроваджує новий спосіб призову до армії – добровільну базову військову службу.
Згідно з цим типом служби, добровольцю, щоб стати солдатом, доведеться пройти два етапи підготовки – 28 днів базової підготовки, а потім 11 місяців спеціальної підготовки у своєму підрозділі.
У цей час військовослужбовець зможе жити у своєму домі замість казарми та отримувати зарплату рядового (близько 1000 євро на місяць).
"Наша мета - створити таку сильну польську армію, щоб можливий агресор не наважився напасти на нашу батьківщину", - заявив міністр 26 травня на пресконференції.
Блащак також повідомив, що першого дня призову, 21 травня, на військову службу записалися до 1600 осіб по всій країні.
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це про них, а не про нас.... 😢
Перший день - 1600 ... Хех ... за 30 днів навіть 50 тис. не набереться.
Яка різниця тоді для бійця між добровільною службою, ТО і професійною армією ??
Ключове тут - добровільна, і не більше року.
І поки наші военкоми по церквам людей ловлять, Поляки уже взяли і зробили.
Зла не вистачає.