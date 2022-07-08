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Польща хоче подвоїти чисельність армії завдяки добровільній службі, - Міноборони

польща

Польща сподівається подвоїти чисельність своєї армії завдяки добровільній військовій службі.

Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Відразу після вторгнення Росії в Україну польський уряд заговорив про плани зміцнити обороноздатність країни. Обговорювалося безліч проєктів: від збільшення оборонного бюджету до обов'язкових занять зі стрільби для дітей у рамках шкільної програми.

Також згадувалося про план збільшення польської армії. Збройні сили Польщі нині налічують 144 000 військових – 111 500 професійних солдатів та 32 000 солдатів Територіальних сил оборони. Крім того, у польському резерві є 1,7 млн ​​осіб.

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Поляки мають план подвоїти чисельність своєї армії та поповнити військові резерви. Мета полягає в тому, щоб мати 300 000 професійних солдатів, готових захищати польські кордони в будь-який час.

Тому у Польщі ухвалили новий закон, який збільшує військові витрати до 3% ВВП та запроваджує новий спосіб призову до армії – добровільну базову військову службу.

Згідно з цим типом служби, добровольцю, щоб стати солдатом, доведеться пройти два етапи підготовки – 28 днів базової підготовки, а потім 11 місяців спеціальної підготовки у своєму підрозділі.

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У цей час військовослужбовець зможе жити у своєму домі замість казарми та отримувати зарплату рядового (близько 1000 євро на місяць).

"Наша мета - створити таку сильну польську армію, щоб можливий агресор не наважився напасти на нашу батьківщину", - заявив міністр 26 травня на пресконференції.

Блащак також повідомив, що першого дня призову, 21 травня, на військову службу записалися до 1600 осіб по всій країні.

Автор: 

армія (3767) Польща (8484) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+6
Polska Stronk! Jestemy Silny
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08.07.2022 11:08
+4
Молодці поляки!

Армія, Мова, Віра!

це про них, а не про нас.... 😢
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08.07.2022 11:16
+4
Чуєш, гнидо! Ти б тут не "смердів"! Покажи мені хоч одного колаборанта з прибічників "сивочолого"! А от твої "слуги урода" табунами служить кацапам побігли
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08.07.2022 11:48
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Polska Stronk! Jestemy Silny
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08.07.2022 11:08 Відповісти
Молодці поляки!

Армія, Мова, Віра!

це про них, а не про нас.... 😢
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08.07.2022 11:16 Відповісти
А чего не про Украину❓
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08.07.2022 11:37 Відповісти
Та ніхто не проти був (крім колаборантів) але не з сивочолим. Це як покидьки, які влізли у вишиванки і намагаються переконати усіх навкруги, що вони патріоти. Так і тут. Всі тільки за, але без мерзоти сивочолої.
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08.07.2022 11:37 Відповісти
Чуєш, гнидо! Ти б тут не "смердів"! Покажи мені хоч одного колаборанта з прибічників "сивочолого"! А от твої "слуги урода" табунами служить кацапам побігли
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08.07.2022 11:48 Відповісти
+5
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08.07.2022 11:52 Відповісти
А за що ж Дуда будуватиме дороги?
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08.07.2022 11:35 Відповісти
Раніше писали, що Польща збільшила армію до 300 тис. Виявляється це тільки плани.
Перший день - 1600 ... Хех ... за 30 днів навіть 50 тис. не набереться.
Яка різниця тоді для бійця між добровільною службою, ТО і професійною армією ??
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08.07.2022 11:57 Відповісти
Правильно поступают, а у нас только запрещают военнообязанным выходить за пределы области, дома, подъезда и делать облавы призывников возле магазинов. Сразу видно, где Европа, а где совок.
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08.07.2022 13:31 Відповісти
*****, це прям один в один що Бутусов і багато експертів пропонували уже роками - добровільна базова підготовка, щоб створити потужний резерв.

Ключове тут - добровільна, і не більше року.

І поки наші военкоми по церквам людей ловлять, Поляки уже взяли і зробили.

Зла не вистачає.
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08.07.2022 14:53 Відповісти
 
 