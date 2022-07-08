С 11 июля Бельгия возобновляет работу посольства в Киеве.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что страна в понедельник, 11 июля, возобновит работу своего посольства в украинской столице.

Об этом сообщает VRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Де Кро, важно, чтобы Бельгия снова имела представительство в Украине, но возобновление работы дипмиссии также является важным сигналом того, что страна продолжает стоять на стороне Президента Украины Владимира Зеленского и его правительства во время агрессии РФ.

Отмечается, что как только бельгийская дипломатическая команда, которая будет сопровождать посла Петера Ван де Велде, прибудет в Киев, местные сотрудники также постепенно возобновят работу.

Сначала посольство сосредоточит свою деятельность на предоставлении дипломатических услуг и контактах с украинскими властями.

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Консульский отдел для бельгийцев будет оставаться в посольстве Бельгии в Польше до дальнейшего сообщения.

Сейчас в Украине проживает 73 бельгийца.