С 11 июля Бельгия возобновляет работу посольства в Киеве.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что страна в понедельник, 11 июля, возобновит работу своего посольства в украинской столице.
Об этом сообщает VRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Де Кро, важно, чтобы Бельгия снова имела представительство в Украине, но возобновление работы дипмиссии также является важным сигналом того, что страна продолжает стоять на стороне Президента Украины Владимира Зеленского и его правительства во время агрессии РФ.
Отмечается, что как только бельгийская дипломатическая команда, которая будет сопровождать посла Петера Ван де Велде, прибудет в Киев, местные сотрудники также постепенно возобновят работу.
Сначала посольство сосредоточит свою деятельность на предоставлении дипломатических услуг и контактах с украинскими властями.
Консульский отдел для бельгийцев будет оставаться в посольстве Бельгии в Польше до дальнейшего сообщения.
Сейчас в Украине проживает 73 бельгийца.
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